Nuovo spot di Esselunga, "La carota": ecco il significato della pubblicità

Dopo la pesca e la noce, arriva il terzo spot di Esselunga: "La carota". Ecco il significato della pubblicità che racconta la voglia di indipendenza e l'amore di un padre per sua figlia.

"La carota" è la nuova pubblicità di Esselunga: dopo la noce natalizia e la pesca, la nota catena di supermercati ha scelto un ortaggio per veicolare un messaggio importante. "Non c'è una spesa che non sia importante", nemmeno se si tratta di una sola carota.

Ma qual è il significato del nuovo spot Esselunga, "La carota"? Ecco cosa racconta il videoclip e perché il messaggio è importantissimo.

Nuova pubblicità Esselunga: "La carota"

Dopo lo spot sulla noce e la pubblicità sulla pesca, Esselunga lancia un nuovo videoclip dal titolo "La carota": questo terzo spot ha già fatto il giro del web, e ha commosso moltissime persone.

Lo slogan della campagna pubblicitaria è: "Non c’è una spesa che non sia importante" e la protagonista della nuova pubblicità Esselunga è una giovane ragazza di nome Arianna.

Arianna è cresciuta e desidera raggiungere una certa indipendenza economica, vorrebbe andare a vivere da sola per costruire il suo futuro: un sogno che accomuna molti giovani, e che spaventa molti genitori.

Mentre sua madre la incoraggia e sostiene la sua voglia di costruire una famiglia, suo padre la ritiene ancora una bambina e la vorrebbe a casa insieme a lui ancora per un po' per proteggerla e godere della sua compagnia. Anche per questo motivo, tra di loro inizia ad esserci incomunicabilità.

Spot Esselunga "La carota": il significato

Fortunatamente la mamma di Arianna ha una brillante idea: durante una spesa al supermercato Esselunga, decide di comprare una carota, per riportare la mente a quella volta - in passato - quando Arianna e suo padre cantavano al karaoke con una carota al posto del microfono.

La sera in casa, la mamma di Arianna va a chiamare la figlia e la invita a scendere in soggiorno: qui c'è papà che tiene stretta la carota ed è pronto per cominciare il karaoke.

Arianna si siede sul divano, incredula e ancora stupita dalla situazione, ma il padre incalza subito: "Questa canzone è per mia figlia Arianna".

E qui partono le note della magnifica "Ti lascio una canzone" di Gino Paoli e Peppe Vessicchio. Le frasi che il padre dedica alla figlia sono ricche d'amore e sincerità, come a voler proteggere la figlia in ogni sua scelta, in ogni suo passo, sempre nella vita.

Perché la nuova pubblicità Esselunga piace e commuove?

Al di là del significato e delle scene del nuovo spot di Esselunga, "La carota", a commuovere il pubblico è sicuramente un messaggio importante che si cela dietro queste scene (girate in parte anche in Liguria, a Genova).

Un papà che vuole proteggere la sua bambina, anche quando è diventata adulta; un uomo che vorrebbe godere della compagnia della figlia per sempre, consapevole che un giorno lei lascerà il nido e costruirà il suo futuro. Un amore smisurato e infinito che hanno i genitori per i propri figli, al punto da lasciarli andare per inseguire i loro obiettivi.

Un padre che alla fine accetta la separazione dalla figlia e la sostiene nelle sue scelte: "Fai la tua vita, amore mio". Un messaggio unico e speciale, per tutti i giovani del mondo.