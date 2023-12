Ecco la nuova pubblicità di Esselunga: "La noce" commuove e raccoglie grandi consensi

Ci eravamo lasciati qualche settimana con Esselunga tra le mille polemiche de "La pesca". Lo spot-cortometraggio coi genitori separati, e riavvicinati dalla pesca di una bambina, aveva suscitato infiniti dibattiti sui social.

Ma quello di Esselunga non era un caso isolato, bensì un filone: è appena stato rilasciato in TV il corto "La noce", che unisce il tema dell'amicizia a quello del Natale. E stavolta niente polemiche, perché lo spot commuove e piace.

Nuova pubblicità Esselunga: "La noce" parla di amicizia

Il popolare supermercato era riuscito a scatenare un turbine di polemiche, litigi e conversazioni sui social con il suo primo spot del filone. La pubblicità Esselunga della pesca ha semplicemente diviso il web, facendo parlare di sé per settimane.

Uno spot mini-film sicuramente sentimentalista, come ci si può e deve aspettare da questo genere di comunicazione, ma comunque ben realizzato. Molte polemiche sono da attribuire al tema del divorzio, estremamente delicato, e quindi in grado di mettere faccia a faccia diverse correnti di pensiero.

Ad acque più calme, Esselunga è tornata in corsa con un nuovo spot. Il concetto alla base è lo stesso del primo: "Non c'è una spesa che non sia importante". Ci si concentra quindi nel raccontare la storia, le emozioni, i sentimenti e il vissuto dietro a quello che per alcuni è un banale acquisto al supermercato.

Il film, di Indiana Productions dall’idea dell’agenzia creativa Small, è firmato Rudi Rosemberg; vede recitare gli attori non professionisti Anna Gori, Liam Manes Ciravolo, Andrea Micaglio e Carolina Ferraro. Il tema stavolta si sposta sull'amicizia, e sarà anche per questo - oltre all'ottima realizzazione - che dividerà di meno il web.

La storia dello spot "La noce": un'amicizia duratura

La pubblicità comincia con una normale giornata in casa, a cavallo tra autunno e Natale, viste le foglie gialle e l'albero fuori al supermercato. Due bambini, Carlo e Marta, sono amici e vicini di casa; stanno giocando insieme con delle noci, che a Carlo piacciono molto.

Nel frattempo, però, la madre di Marta annuncia a quella di Carlo che la loro famiglia si trasferirà in Australia. Per il bambino è un brutto colpo assistere impotente ai preparativi per il trasloco della sua piccola amichetta: è triste e sconsolato.

Mentre si recano all'Esselunga, Marta chiede alla madre se può comprare qualcosa per Carlo. Quello che gli regalerà prima di partire per l'Australia con la famiglia sarà, quindi, proprio una delle noci che gli piacevano tanto.

Nei giorni successivi Carlo osserva la noce che gli è stata donata, la afferra e sembra prendere una decisione. In una dissolvenza, lo troviamo poi adolescente, circa 10 anni dopo: è inverno e nevica. Lui esce di casa, e il motivo è importante.

Nello stesso giardino c'è infatti un nuovo trasloco: i vecchi vicini sono tornati, e lì fuori Carlo ritrova Marta. I due iniziano a parlare e la conversazione cade subito sulla noce, che Carlo dice di ricordare bene e di avere ancora. Sebbene sia "un po' cambiata", aggiunge.

Dove si trova ora la noce? "Ci siamo seduti sotto", dice Carlo: oggi è diventata uno splendido albero di noce, sano, alto e forte, decorato con le luci di Natale. Quel dono è sbocciato in un bellissimo simbolo di amicizia, che lascia Marta stupita in un'atmosfera magica. Infine, i due seduti sulla panchina vengono sfumati in un'inquadratura di Marco bambino che pianta la noce in un vaso.

Html Twitter Vimeo Youtube Instagram http://

Reazioni positive: "La noce" commuove e piace

Sarà per il tema più semplice e meno sensibile, o per la storia più delicata e improntata ai buoni sentimenti, di cui si sente sempre il bisogno. In ogni caso, lo spot "La noce" stavolta è piaciuto quasi a tutti.

Sui social il sentiment è altamente positivo. Su Facebook, ad esempio, tutti i commenti più votati si complimentano: per Mire la pubblicità è "Bellissima, un piccolo frutto che diventa albero in nome di un'amicizia". In molti annunciano di essersi commossi, e ancora in tanti si congratulano per lo spot: "Siete i migliori. Complimenti al vostro ufficio marketing", dice Gian Franco con un cuoricino.

Anche su Instagram, per citare un altro social, è un tripudio di complimenti e commozioni. Fioccano pure i meme, stavolta però del tutto leggeri e positivi come "E noi che ancora non riusciamo a tenere in vita una piantina di basilico". Tutto il contrario dei meme sulla pesca Esselunga, sarcastici e taglienti.

Inizialmente deve esserci stata anche qualche critica, visti i commenti come quello di Chiara che riceve tantissimi like: "Ma le persone che hanno sempre da criticare per queste pubblicità, quanti problemi personali hanno!?".

Molti utenti si sono schierati contro le polemiche e a favore dei buoni sentimenti. Tra i commenti più in vista si legge quello amaro di Francesco: "In un Italia che urla, sbraita e cerca costantemente la rissa, un po’ di tenerezza e di dolcezza sembra quasi stonare. L’Italia ha smesso di sognare."

In conclusione la noce è piaciuta, ha commosso e ha generato complimenti: stavolta Esselunga è al riparo dalle critiche e si è fatta apprezzare più o meno da tutti.