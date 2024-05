Ci sono campagne di marketing che passano alla storia per il loro genio. Altre sono invece destinate a rimanere nell’immaginario collettivo per le polemiche che ne scaturiscono. Sorprendentemente l’ultimo spot di Apple appartiene alla seconda categoria.

A pochi giorni di distanza dal lancio dell’ultimo iPad Pro, il colosso di Cupertino è stato costretto a un rapido dietrofront e a ritirare lo spot che lo pubblicizzava. Ma cos’ha reso “Crush!”, l’ultima controversa campagna di Apple, una delle pubblicità più criticate degli ultimi anni?

In questo articolo riportiamo le domande e risposte più chieste dalla nostra comunità.

Sommario:

Apple ritira lo spot del nuovo iPad Pro: cos’è successo? Come togliere la pubblicità su iPad? A cosa serve l’iPad Pro? Quanti anni dura un iPad Pro?

Apple ritira lo spot del nuovo iPad Pro: cos’è successo?

Una pressa idraulica e una cinquantina di oggetti distrutti. È stata questa l’idea “geniale” dell’impiegato Apple che, a suo malgrado, ha esposto l’azienda a una valanga di critiche e l’ha costretta a ritirare lo spot.

Strano a sentirsi, visto che stiamo parlando della Mela – che deve il suo successo principalmente alla creatività delle proprie campagne di marketing uniche nel loro genere, ma sempre azzeccatissime.

Una vera e propria gaffe a pochi giorni dal lancio di uno dei prodotti di punta, l’iPad Pro.

“Crush!” – questo il nome dello spot, il cui significato è “schiacciare” – raffigura una gigante pressa idraulica mentre distrugge una varietà di oggetti – di questi molti sono strumenti musicali, artistici e culturali – per ottenere infine, appunto, l’iPad Pro.

L’obiettivo era quello di sottolineare la compattezza del nuovo tablet, che presenta uno spessore di soli 5,1 millimetri ed è al tempo stesso il più potente mai prodotto da Apple, implicando figurativamente che tutto ciò che è stato distrutto può essere contenuto all’interno del dispositivo.

Messaggio totalmente sfuggito a chi ha visto nello spot un inquietante invito alla distruzione di prodotti culturali. Persino Hug Grant, attore britannico di fama mondiale, ha definito la pubblicità una “distruzione dell’esperienza umana”.

Nell’era delle intelligenze artificiali, minaccia concreta ai creativi di tutto il mondo, molti interpretano uno spot di questo tipo come l’ennesima dimostrazione di forza da parte delle grandi multinazionali del tech, che promettono di sostituire qualsiasi influsso creativo umano traducendolo in codice binario.

Inizialmente, Apple si è dimostrata restia ad ascoltare le critiche, a qualche giorno dalla diffusione del breve video, ha dovuto capitolare: la pubblicità verrà ritirata, e non sarà trasmessa in TV.

“La creatività è nel DNA di Apple ed è estremamente importante per noi progettare prodotti per offrire nuovi strumenti ai creativi in ogni parte del mondo – ha commentato Tor Myhren, responsabile del marketing dell’azienda – Il nostro obiettivo è sempre quello di celebrare la miriade di modi diversi in cui le persone si esprimono e offrono le loro idee attraverso gli iPad. Abbiamo fallito nel raggiungere il nostro obiettivo con questo video e ce ne scusiamo”.

Come togliere la pubblicità su iPad?

Offeso dallo spot di Apple, ma ancora intenzionato ad acquistare un iPad? Ci sono diversi metodi che gli utenti possono adottare per limitare o eliminare le pubblicità indesiderate – qui parleremo di quelle sul browser, ma c’è anche una guida specifica alle migliori app per bloccare le chiamate pubblicitarie, sia su iPhone che su Android.

Safari offre una funzione nativa per bloccare i pop-up e i contenuti dannosi che spesso includono annunci invasivi. Questo si configura facilmente nelle impostazioni di Safari sotto la voce “Blocca popup” e “Impedisci tracciamento tra siti“, migliorando così la navigazione senza interruzioni.

Un altro approccio consiste nell’utilizzare un’applicazione di terze parti conosciuta come AdBlocker, che si può scaricare dall’App Store. Questi ad blocker lavorano nella maggior parte delle app e browser, bloccando gli annunci prima che possano essere caricati. Questo non solo rimuove la pubblicità visiva ma può anche velocizzare il caricamento delle pagine e ridurre il consumo di dati.

A cosa serve l’iPad Pro?

L’iPad Pro è un dispositivo estremamente versatile, progettato per adattarsi a una vasta gamma di usi grazie alle sue avanzate capacità tecnologiche. Questo tablet di Apple, con il suo potente processore e il display di alta qualità, si presenta come uno strumento ideale sia per professionisti che per utenti generali alla ricerca di funzionalità più avanzate rispetto a un iPad standard.

Una delle principali qualità dell’iPad Pro è la sua capacità di fungere quasi come un computer portatile. Grazie al chip di ultima generazione, l’iPad Pro può gestire applicazioni e software che richiedono un’intensa potenza di calcolo, permettendo agli utenti di eseguire compiti che vanno dalla modifica di video in alta risoluzione alla creazione di progetti grafici complessi con una fluidità paragonabile a quella di molti computer desktop o laptop.

Il dispositivo è anche dotato di una fotocamera di qualità superiore, che lo rende utile per la fotografia professionale e la registrazione video, supportando addirittura formati video avanzati come il 4K. Inoltre, l’integrazione con l’Apple Pencil offre agli utenti la possibilità di scrivere, disegnare e progettare con una precisione quasi pari a quella della carta e della penna, rendendo l’iPad Pro particolarmente apprezzato da artisti e designer.

L’iPad Pro si fregia anche di un display che offre colori vivaci e dettagli nitidi, essenziale sia per la revisione professionale di contenuti visuali sia per il puro intrattenimento, come la visione di film e serie TV in alta definizione. La sua portabilità è un altro punto di forza, poiché combina le funzionalità di un computer con la facilità d’uso e l’ergonomia di un tablet.

L’iPad Pro è spesso utilizzato nel mondo aziendale per presentazioni e conferenze, grazie alla sua capacità di connettersi a vari dispositivi e reti con facilità. È inoltre una scelta popolare nell’ambito dell’istruzione e della formazione, dove la sua interattività e la varietà di app disponibili lo rendono uno strumento educativo estremamente efficace.

Quanti anni dura un iPad Pro?

La durata di un iPad Pro può variare notevolmente in base a diversi fattori, tra cui l’uso che se ne fa, le condizioni di mantenimento e le evoluzioni tecnologiche. Generalmente, gli iPad Pro sono progettati per offrire prestazioni elevate e una lunga durata, grazie alla qualità costruttiva e all’hardware all’avanguardia.

Un utente medio può aspettarsi che il suo iPad Pro resti performante per circa quattro o cinque anni prima che inizi a mostrare segni significativi di obsolescenza, come il rallentamento del sistema o la riduzione della durata della batteria. Questo periodo di tempo è in linea con l’aggiornamento del software garantito da Apple, che tipicamente supporta i dispositivi iOS con nuovi aggiornamenti di sistema operativo per un periodo simile.

Oltre agli aggiornamenti software, la durabilità fisica dell’iPad Pro contribuisce anche alla sua longevità. Realizzato con materiali resistenti, come il vetro rinforzato e l’alluminio, l’iPad Pro può resistere a usura e danni minori se maneggiato con cura. Tuttavia, problemi come la degradazione della batteria possono diventare evidenti dopo alcuni anni di utilizzo regolare, influenzando la durata utile del dispositivo.

I consumatori che utilizzano intensamente il loro dispositivo per attività professionali, come l’editing video, il disegno grafico o l’uso prolungato di applicazioni avanzate, potrebbero notare una diminuzione delle prestazioni prima rispetto a chi utilizza l’iPad Pro principalmente per attività quotidiane leggere, come la navigazione web e l’uso di app di base.