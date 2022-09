Quando pubblicare i propri contenuti su LinkedIn? Esiste una guida chiara e definitiva? In questo articolo, cerchiamo di approfondire non soltanto se esistano dei giorni e addirittura degli orari che sono maggiormente adatti alla pubblicazione su questo social network, ma anche come fare a capire quali sono i momenti più giusti per il nostro profilo e la nostra community.

Esiste un orario corretto per pubblicare su LinkedIn?

Il mondo dei social media ci ha da anni abituati a questa verità: per riuscire ad ottenere la massima visibilità ai propri contenuti, è necessario che i post vengano pubblicati quando l'audience è più attiva.

Pubblicare un contenuto a mezzanotte, in effetti, potrebbe non essere la scelta migliore per una audience italiana. Eppure, se il nostro target fosse localizzato soprattutto all'estero o addirittura il nostro target fosse nottambulo, forse potrebbe anche essere la scelta migliore.

Scopriamo dunque quali siano gli orari migliori per pubblicare su LinkedIn e, soprattutto, come fare a identificarli.

Quando pubblicare su LinkedIn: analizziamo quando gli utenti sono online

Chi lavora su LinkedIn sa che le regole di questo social media sono un po' diverse da quelle degli altri social, anche se non troppo.

Infatti, nonostante la nomea sia quella di un social usato solo dai lavoratori, per la verità LinkedIn assolve soprattutto alla funzione per la quale i social network sono nati: generare interazioni e, dunque, contatti.

Per quanto il pubblico di riferimento non sia necessariamente lo stesso degli altri social, quindi, alcune dinamiche alla base restano le stesse.

Il meccanismo alla base di LinkedIn, e naturalmente non solo, è che la creazione di contenuti di qualità e utili al pubblico genera maggiore interesse negli utenti e, dunque, maggiori interazioni.

Il fatto è che non tutti i contenuti di qualità riescono a generare il massimo delle reazioni e un motivo è certamente dato dal giorno o dall'orario in cui si è deciso di pubblicare il contenuto.

Il pubblico di LinkedIn è composto da lavoratori, da persone in cerca di lavoro, da aziende, ma anche da esperti di un determinato settore che vogliono semplicemente essere aggiornati sulle ultime novità.

Ne consegue quindi già una prima e sommaria analisi su quali siano gli orari preferiti dagli utenti. LinkedIn è infatti un social che viene prevalentemente utilizzato durante la settimana e negli orari di lavoro.

Cerchiamo di andare più a fondo.

Quando e a che ora pubblicare su LinkedIn: ecco i giorni e gli orari giusti

Gli orari e le fasce orarie che andremo a descrivere in questo paragrafo non sono quelli giusti a priori. Semplicemente sono delle fasce orarie che, mediamente e in base ai dati (vedremo poi come fare), generano maggiori interazioni.

Scopriamo infatti che:

di mattina, gli orari migliori sono dalle 10 alle 11 dal lunedì al venerdì ;

; di sera, dalle 17 alle 18.

Per la verità, anche tra i diversi giorni della settimana si raggiungono risultati diversi. Si è infatti notato che ci sono alcuni giorni che regalano migliori performance di altri.

il mercoledì mattina tra le 9 e le 10;

tra le 9 e le 10; il mercoledì a mezzogiorno ;

; il martedì e il venerdì mattina dalle 8 alle 14.

Insomma, anche su LinkedIn pare che il lunedì sia un giorno no. Anche il venerdì pomeriggio, con le persone già proiettate verso il weekend, pubblicare un contenuto su LinkedIn potrebbe non essere una buona idea.

Come però spiegavamo in precedenza, anche seguendo pedissequamente questa guida è possibile che non si raggiungano i risultati sperati. Nonostante l'impegno, infatti, è possibile che i propri post non vengano visti e condivisi da nessun utente.

Scopriamo come capire quando gli utenti della nostra community siano effettivamente online.

Come capire quando è meglio pubblicare su LinkedIn: come fare l'analisi dei dati

Il modo per capire quando è meglio postare contenuti su LinkedIn è quello di analizzare i dati che la piattaforma stessa mette a disposizione.

Tutto ciò è possibile soltanto se abbiamo a disposizione un buon numero di post da analizzare e, soprattutto, se abbiamo già un buon seguito. In caso contrario, sarà un'operazione che, almeno per i primi tempi, andrà svolta a mano.

Ci sono comunque delle distinzioni preliminari da fare, tra profilo privato e pagina aziendale. Vediamole.

Come analizzare il rendimento di un profilo privato.

Per analizzare i risultati è sufficiente andare nella Home di LinkedIn e visualizzare i risultati che compaiono automaticamente sotto al proprio nome e alla propria fotografia.

Si trovano quei dati che vengono definiti come LinkedIn Profile Analytics e contengono il numero di persone che hanno visitato il profilo e il numero di utenti che sono stati raggiunti dai nostri contenuti nell'ultima settimana. Cliccandoci sopra è possibile estendere il periodo di analisi e distinguere tra Impressioni e Interazioni.

Da questi dati, però, non è possibile vedere in quale orario sia meglio postare su LinkedIn ma soltanto il giorno.

Come analizzare il rendimento di una pagina aziendale.

Chi ha la pagina aziendale può vedere visitatori, followers e aggiornamenti.

Nella sezione Visitatori si vedono infatti il numero dei visitatori ma anche la loro provenienza, geografica e lavorativa.

Nella sezione dedicata ai Followers, invece, si vedono quanti se ne sono guadagnati ma anche quanti se ne sono persi.

Nella parte dedicata agli Aggiornamenti si vedono le informazioni legate alla visibilità dei propri contenuti, dalle impressioni alle interazioni.

Anche qui non è facilmente desumibile l'orario più corretto per la pubblicazione e sarà necessario quindi fare un'analisi più approfondita, tenendo traccia di quanto pubblicato.

Considerazioni finali sull'orario corretto di pubblicazione su LinkedIn

Come abbiamo visto, non è troppo facile capire quando esattamente sia bene postare su questa piattaforma.

Ecco i consigli che noi possiamo darvi:

analizzare la "bontà" dei propri contenuti: a chi sono utili e perché?

creare un modello di "utente ideale" e cercare di capire il suo comportamento sulla piattaforma. Solo così capiremo l'orario giusto per pubblicare.

e cercare di capire il suo comportamento sulla piattaforma. Solo così capiremo l'orario giusto per pubblicare. creare un buon piano editoriale LinkedIn in cui si sviluppano un po' alla volta i bisogni e le necessità della propria audience.

A quel punto, sarà certamente più facile capire il giorno e l'orario giusto per pubblicare i propri post.

