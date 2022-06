Sai come far andare virale un reel su Tik Tok? Abbiamo riportato tutti gli elementi e i 3 fattori per il successo assicurato. Scopri quando un reel diventa virale su Tik Tok, come far andare virale i reels grazie a 3 fattori di successo che fanno andare virale un reel su Tik Tok e come gestirli.

Tik Tok, l’applicazione più in voga del momento, è caratterizzato da elementi che lo contraddistinguono, i quali, possono indurre al successo di un brand, prodotto o servizio. Per un reel virale su Tik Tok, esistono dei fattori che non bisogna sottovalutare mai.

Se anche tu stai puntando su questa piattaforma stai pur certo che puoi farcela come molti altri, basta andare incontro all’algoritmo Tik Tok e considerare i fattori di successo per un reel virale. Il web sta dedicando tanto spazio a persone di tutto il mondo, per non parlare del social network dei video.

Vuoi diventare famoso? Con un reel virale su Tik Tok puoi. L’obiettivo è rendere tutti i reels virali di Tik Tok? Allora dovrai seguire bene come gestire i 3 fattori principali per perseguire tale scopo. Tuttavia, è il sogno di tutti. Pertanto, puoi metterlo in pratica anche tu. Gli altri ci sono riusciti con questi 3 fattori di successo per un reel che va virale su Tik Tok. E tu, vuoi riuscirci?

Quando un reel diventa virale su Tik Tok? Ecco, scoprirai questo e tanto altro. Saprai come far andare virale i reels grazie a 3 fattori di successo che fanno andare virale un reel su Tik Tok e come gestirli.

Quando un reel diventa virale su Tik Tok?

Analizziamo prima quando un reel diventa virale su Tik Tok e quanto tempo ci mette. Il contenuto va virale in un tempo molto breve. Infatti, una volta preso il via non si ferma più e diventa un reel virale su Tik Tok. Precisamente, quando un reel diventa virale su Tik Tok?

La risposta è direttamente proporzionale alla qualità, originalità e tempo di permanenza. Un reel virale su Tik Tok non dipende sicuramente dal numero di follower, ma da tanti altri aspetti veramente importanti. Originalità, qualità e attenzione?

Non sono solo questi i fattori da considerare poiché per far andare un reels virale su Tik Tok bisogna creare qualcosa che cattura e mantiene l’attenzione fino alla fine, divertente, curioso e di tendenza. Alcuni strumenti ci vengono in soccorso, progettati proprio per tali obiettivi.

I trend sono fondamentali per un reel che diventa virale su Tik Tok. Cosa comprendono? Non solo musica e balletti. Senza mai dimenticare le challenge che usate bene su questa app trasformano l’account in profilo di successo.

L’algoritmo della piattaforma spinge i contenuti. In che modo? Lo spiega brevemente Mysocialweb.it:

Per decidere a quante persone far vedere il video TikTok ha un procedimento quasi elementare. Mostra il tuo video a un numero limitato di utenti, con diversi interessi, età e anche di diversa nazionalità. A seconda delle loro reazioni farà vedere il tuo video ad altre persone o meno. Quindi: più positive saranno le reazioni delle prime persone, più persone raggiungerai e avrai più opportunità di andare virale.

Per cui, di conseguenza è logico che bisogna creare contenuti sensati e pensati esattamente per delle persone, con degli interessi precisi e con caratteristiche particolari. Anche questo è ufficialmente da considerare e non sottovalutare per un contenuto virale.

I consigli forniti da breakingsocial.it sono:

La durata del video deve essere il più breve possibile. A meno che tu non debba raccontare una storia abbastanza lunga che richiede un video di un minuto, cerca di creare video molto brevi. L’attenzione delle persone è davvero bassa e molti non dedicano parecchio tempo a guardare un video. TikTok tiene conto della media del tempo di visualizzazione di un video per capirne la “qualità”. È più facile che una persona guardi 10 secondi di un video di 15, piuttosto che 50 secondi di un video di 1 minuto.

Come far andare virale i Reel su Tik Tok?

Le caratteristiche che fanno andare un reel virale su Tik Tok sono diverse e ognuna ha la sua importanza. In primis abbiamo l’originalità. Questo perché esistono tanti di quei video all’interno della piattaforma che bisogna distinguersi per attirare l’attenzione.

Per cui pensa e studia contenuti unici per i video. In secondo piano vengono le challenge, che sono particolarmente forti per far andare un reel virale su Tik Tok. Si potrebbe puntare anche su questo, oppure, farsi notare creando dei video ipnotici, divertenti e di tendenza.

La grafica è importante quanto l’audio di qualità. Utilizzare strumenti di Tik Tok esterne aiuterà a far andare virale il reel. Come? Attraverso un montaggio d’effetto, ritmato e con transizioni accattivanti. Altri importanti suggerimenti e altrettanto interessanti li ha riportati powermovemarketing.com:

Aggancia il tuo pubblico: se vuoi che i tuoi Reels diventino virali, devi creare contenuti accattivanti e incoraggiare le persone a condividerli! Ma prima, devi creare un gancio che permetta agli spettatori di restare a guardare il tuo video. Dal momento che le persone scorrono all'infinito centinaia di video ogni giorno, devi iniziare il tuo video con qualcosa di avvincente che li faccia desiderare di continuare a guardare. Fai sapere al tuo pubblico esattamente cosa otterrà da un video dall'inizio. (…) Usa la dimensione corretta: la dimensione ottimale per Instagram Reels è 1080 x 1920 pixel . Ciò significa che per la massima risoluzione, dovresti sempre registrare i tuoi rulli in verticale. (…) Includi il testo e tienilo al centro.

Infine, un consiglio è quello di inserire sempre una call to action che invita all’azione, ad esempio chiedere di commentare o di seguire quando il contenuto piace.

Come abbiamo precisato fin dall’inizio, ci sono 3 fattori di successo per un reel che va virale su Tik Tok. Eccoli di seguito: sono i più importanti da gestire sempre in ogni contenuto video che vai a creare.

1. Hashtag per far diventare virale reels su Tik tok

Tra i 3 fattori di successo che rendono un reel virale su Tik Tok non possiamo non citare gli hashtag. Non sono magici, devono essere ben gestiti. Possiamo considerarli come un fattore di posizionamento SEO sulla piattaforma dei balli e dei video.

Categorizzando il contenuto e aiutano un reel a diventare virale su Tik Tok. Per questo è bene cercare quelli giusti e idonei. Insomma, quelli più pertinenti al contenuto. Tuttavia, esistono tanti strumenti che li ricercano al posto tuo. Pertanto, puoi usarli anche tu in completa comodità gratuitamente.

Di fondamentale importanza, gli hashtag fanno andare un reel virale su Tik Tok. I più usati generalmente per le tendenze sono: pov, dance, trend, music o #perte. I più utilizzati in Italia sono: italianfashion, womenoftiktok e keepitsimple.

Gli hashtag descritti sono puramente d’esempio poiché si possono trovare gratuitamente i migliori hashtag di successo che fanno andare un reel Tik Tok virale su NotJustAnalytics per ogni tuo contenuto. Ecco cosa sottolinea cyberclick.net:

Hashtag sono un elemento chiave di qualsiasi tipo di post su Instagram. Questo perché aiutano l'algoritmo di Instagram a capire il tipo di contenuto del tuo video e quindi a mostrarlo agli utenti che potrebbero essere interessati. Gli hashtag devono essere scelti con molta attenzione. I più popolari non sono sempre i migliori poiché hanno più concorrenza.

2. Orari per diventare virale su tik tok con i reels

Sul versante orario c’è tanto da dire poiché è uno dei 3 fattori di successo per un reel tik tok che va virale. Per aumentare la popolarità del contenuto e andare sugli schermi di persone di tutto il mondo, occorre anche in questo caso fare la ricerca dei migliori orari pertinenti basati sul proprio profilo.

In generale, gli utenti si collegano di più il martedì, il giovedì e il venerdì alle 11:00, 15:00 e alle 18:00. Diversi studi hanno riportato online che un può andare virale un reel su Tik Tok nei seguenti orari: alle 12:00 alle 16:00 il lunedì, alle 11:00 e alle 15:00 il mercoledì, alle 15:00 e alle 18:00 il giovedì, alle 19:00 o alle 21:00 il venerdì.

Il sabato potrebbe andare bene verso le 17:00, mentre, la domenica ha diversi orari di punta come le 13:00, 14:00 e 22:00. Gli orari possono variare dal periodo e dal tipo di contenuto poiché ogni tipologia di utente si connette in orari diversi. Sicuramente gli adolescenti preferiscono farlo di pomeriggio e di sera diversamente dagli adulti.

Gli orari migliori secondo il blog whishpond.com sono:

Lunedì: 5:00 Martedì: 6:00 Mercoledì: 6:00 Giovedì: 5:00 Venerdì: 6:00 Sabato: 6:00 Domenica: 6:00 Ogni pubblico è diverso, con modelli unici di coinvolgimento su Instagram. Ciò significa che anche il momento migliore per pubblicare è sempre diverso. Quindi, se vuoi davvero ottimizzare il coinvolgimento del tuo pubblico , è una buona idea analizzare attentamente il tuo pubblico per trovare il tempo di pubblicazione ottimale per loro.

3. Canzoni e musica virale reel Tik Tok

Un reel su Tik Tok può andare virale anche in base ad un altreo dei 3 fattori di successo: la musica e le canzoni. I trend sono la vera tendenza del momento, ecco il motivo per il quale la musica è fondamentale. Visitando la sezione dei video si possono notare i brani ripetersi tante volte.

Le canzoni e la musica virale per un reel su Tik Tok devono essere individuate anche in base ai movimenti del video. Quest’ultimo deve combaciare esattamente con la canzone scelta. Per individuare audio virale per reel su Tik Tok ci sono diversi modi, come usare i seguenti:

la classifica di Tik Tok

la playlist di Tik Tok

le canzoni delle sfide

Playlist su Spotify (Tik Tok Hits, Tik Tok Viral)

Invece, in questo periodo, vanno di moda canzoni estive, come quella di Jovanotti e Sixpm (I love you baby), oppure, Shakerando, Mamma mia di Sfera Ebbasta, Gasolina, Vieni nel mio cuore di Ultimo, Partenope di Liberato, Battito di ciglia di Francesca Michielin, Ritmo di Raffa Fl, Pare di Gali e Madame, Linda di Emisa Killa, Tu comm’a me di Gianni Celeste e Thunder di Gabry Ponte.

Flick-tech ha comunicato che: