Quante volte hai pubblicato un post sui social media e hai notato una scarsa qualità, oppure, hai postato un reel ma lo sfondo era chiaramente tutto nero? Se hai riscontrato una di queste situazioni simili vuol dire che non hai ridimensionato i post per social media nel modo corretto. Ti stai chiedendo come si fa? Bene! Sei proprio nel posto giusto!

Ti stai chiedendo come si fa? Bene! Sei proprio nel posto giusto! Formato? Dimensione? Scoprirai tutto ciò che devi sapere! In questo articolo ti porteremo in un mondo che non conoscevi, in modo chiaro e sintetico, scoprirai tutto ciò che ti occorre sapere per essere al top nelle pubblicazioni sui social media.

Ecco perché abbiamo pensato a te e abbiamo scritto una guida rapida al ridimensionamento dei post per social media. Cosa bisogna rispettare per postare sui social media? La dimensione e il formato contano!

Ecco un elenco di ciò che affronteremo nel dettaglio: una guida rapida ai social media: dimensioni e formati; gli errori da non fare sui formati e le dimensioni delle foto per i social media, le dimensioni per i post dei social media e i formati da rispettare per post, storie e reel.

La guida rapida concluderà con un intervento passo dopo passo al ridimensionamento dei post per social media. Scopri di più per sapere come procedere anche tu!

La fruizione dei contenuti sui social media sui dispositivi mobile ha cambiato il modo di comunicare. Infatti, i contenuti di valore sono sempre di più ma non tutti riescono a muoversi bene nel ridimensionamento dei post in generale. Cosa bisogna rispettare per postare?

Per non fare errori e avere una qualità sui contenuti postati è necessario rispettare le regole delle dimensioni e del formato dei social media. Ogni formato ha un suo scopo, per questo, sottovalutarlo oppure postare foto di scarse qualità porterebbe ad un calo su qualsiasi social media.

La comunicazione attuale è basta sul visual, sul design e sui formati migliori per ogni funzionalità. Applicare bene le regole degli strumenti generano conversioni. Ad esempio, non è un caso che le stories sono verticali mentre i post sono orizzontali. Ti sei mai chiesto il perché?

Le dimensioni e il formato sui social media contano tantissimo! Per cui devono essere assolutamente rispettati per poter essere al passo con gli altri. Il web sta dando molte opportunità per tutti, ecco perché sarà sempre più importante adattarsi ai formati dei social media.

Si tratta di accorgimenti che portano valore. Negli ultimi anni sempre più piattaforme di social media hanno integrato la versione delle stories verticali. Come mai? Le dimensioni e la struttura diversa porta il giusto valore per ogni contenuto.

Nextredigital.it ha spiegato bene il concetto:

Comunicare attraverso le immagini diventa un modo per rendere il contenuto più fruibile dalle persone. Nel mondo dei social media, dove lo scorrimento rapido di contenuti domina, la parte visiva del tuo brand è ciò che gli utenti notano fin da subito e che ricordano meglio.

Ecco perché è diventato così importante all’interno di tutte le strategie di social media marketing per il 2021 utilizzare le immagini e i video in modo corretto per parlare del proprio brand.

Errori da non fare sui formati e le dimensioni delle foto per i social media

Sbagliare è umano ma perseverare è diabolico, si dice. A volte è proprio così! Ecco perché sento dire in giro molto spesso frasi del tipo: “ma io non riesco a postare, la schermata è nera”, anche dopo aver spiegato che gli errori sono legati alle dimensioni e ai formati delle foto sui social media.

Difatti, è sempre bene controllare il peso delle immagini e soprattutto le dimensioni in pixel, le quali sono idonee per il web. Invertire il senso verticale e orizzontale o addirittura la scarsa qualità di una foto sui social media sono 2 tra gli errori da non fare sui formati dei posti sui social media e per le dimensioni delle foto.

Cosa succede quando la risoluzione è inferiore ai pixel necessari? Se condividiamo una foto piccola, automaticamente qualsiasi strumento, come le piattaforme di social media, per far si che sia uguale ad un contenuto di valore, ingrandisce i pixel. Il risultato?

Equivale ad una foto comunque sgranata e di scarsa qualità. Come risolvere? Anche nel caso in cui supera i pixel stabiliti dai social media possono sorgere problemi: l’immagine viene tagliata. Le soluzioni ideali sono diverse. La prima può essere uno strumento che aiuta a ridimensionare i post sui social media.

Ancora, si potrebbe tagliare manualmente secondo le dimensioni e i formati descritti di seguito. Si consigliano immagini della stessa dimensione richiesta dai social media e dal formato giusto. Intendo dire che se la storia è verticale non si può inserire un’immagine quadrata. Viceversa, se il post è orizzontale non è bene mettere una foto verticale.

Guida rapida al ridimensionamento sui social media: dimensioni e formati

Tutti i social media effettuano un ridimensionamento automatico nel caso in cui il contenuto postato non rispetta le guide delle dimensioni e del formato di quel determinato post. Per fare un esempio e citarne uno importante, parliamo di Facebook.

Quest’ultimo social media ridimensiona in maniera completamente automatica i post con larghezza di cinquecento pixel e con proporzioni simili a 1.91:1. Le dimensioni consigliate per questo social media generalmente sono di 1200x630. Invece, qual è la dimensione giusta per le immagini di Instagram?

Per quanto concerne Ig, quando condividi e pubblichi immagini quadrate, caroselli, volti o paesaggi, le regole sono completamente differenti rispetto alle storie. Per cui dovresti tenere a mente tali proporzioni quando stai per fare il ridimensionamento dei post social media. Come?

Prendiamo il caso Instagram. Per il profilo, l’immagine deve essere 110x110 pixel e di proporzioni 1:1. Di uguali proporzioni ma di diversa dimensione sono i post che vanno sui 1080x1080. Mentre, le storie hanno una proporzione di sedici noni e di dimensioni uguali a 1080 x 1920 pixel.

Adobe Express e altri strumenti simili sono in grado di aiutarti in modalità automatica al ridimensionamento dei post social media di qualsiasi genere, dalle storie ai video verticali fino ai post quadrati. In un lampo puoi ridimensionare un’immagine per i social media.

Inoltre, anche l’editor di Semrush (famoso strumento) ha molte funzionalità, permette di ridimensionare e formattare le immagini, aggiungere filtri ed effetti di colore, modificare luminosità e altri parametri, regolare la messa a fuoco, aggiungere testo, adesivi, disegni e cornici.

Ionos.it conferma:

Le possibilità di raggiungere il grande pubblico tramite Instagram sono moltissime, inclusi foto, video, storie e dirette live. Tuttavia, per creare contenuti di qualità è importante utilizzare dimensioni e formati ottimali. Questo articolo offre una panoramica dei requisiti per le dimensioni delle immagini e i formati dei video di Instagram.

Social media: quali dimensioni per i post?

Giunti a questo punto, evidenziamo l’importanza delle dimensioni e successivamente dei formati sui social media. Eccone un esempio di Instagram con vari approfondimenti:

Dimensione ratio 9:16 – 1080 x 1920 pixel: usato per stories, reels e video

Dimensione ratio 4:5 – 1080 x 1350 pixel: per post verticale, foto portrait, grafiche e carosello

Dimensione ratio 1:1 – 1080 x 1080 pixel: post quadrato, foto, grafica, carosello e video

Dimensione ratio 1-91:1 – 1080 x 608 pixel: post landscape o stories

Prendiamo in esame anche Meta ed evidenziamone di seguito le dimensioni dei post di Facebook:

Copertina Facebook – 820 x 312 pixel

Post Facebook – 1200 x 630 pixel

Stories – 1080 x 1920

Dimensioni immagine post Facebook con link – 1200 × 630 pixel

Per Linkedin? Le dimensioni dei post e delle immagini variano. Ad esempio, con i link condivisi i pixel saranno di 1200 x 627. Le stories: 1090 x 1920 pixel. Amalthea.it riporta:

Profilo Personale: Dimensioni Foto profilo LinkedIn: 400 x 400 pixel; Dimensioni Copertina: 1536 x 396 pixel. Profilo Aziendale: Dimensioni Foto profilo: 400 x 400 pixel; Dimensioni Copertina: 1128 x 191 pixel.

Italiaonline.it riporta quelle per Youtube:

Immagine del profilo: 800×800 pixel; Cover YouTube: 2560×1440 pixel; Immagine della miniatura del video: 1280×720 pixel

Ecco i formati per contenuti dei social media da rispettare: reels, storie e post

Dopo aver esaminato le dimensioni dei post social media e aver capito come riformulare il ridimensionamento di tali contenuti. Concludiamo con tutti i formati per i contenuti dei social media con i vari scopi da rispettare.

Prendiamo il caso dei reel, delle storie e dei post sui social media. Oltre al ridimensionamento sarà molto importante associare la giusta funzione per ogni pubblicazione. Ecco alcuni esempi di formati social media:

Reel : intrattenimento, tutorial e consigli, prima e dopo

: intrattenimento, tutorial e consigli, prima e dopo Carosello : suggerimenti, casi studio, cosa fare e guide

: suggerimenti, casi studio, cosa fare e guide Foto : racconto personale, storytelling, consigli con call to action

: racconto personale, storytelling, consigli con call to action Stories: storytelling, approfondimenti per nicchia, interazioni con sondaggi quiz e domande

Quanto sono importanti i formati social media? Digital-coach, infatti, scrive:

In base al social e alla tipologia di post, ogni immagine deve avere struttura e dimensioni differenti per far sì che non perda qualità o che non venga tagliata da mobile. Infatti, le dimensioni delle immagini si adattano sempre più velocemente agli aggiornamenti dei social e dei device che vengono utilizzati. È quindi importante prestare attenzione alle dimensioni delle immagini perché, dal loro impatto visivo dipende il successo del tuo post.

Tutto ciò che dovrai fare è semplicemente seguire alla lettera questa guida. In questo modo riuscirai a postare in maniera decente e con foto di qualità. Grazie al ridimensionamento dei post sui social media potrai ottenere grandi risultati.

Dato che prima ti poteva succedere di postare un video con la schermata scura, ora ti potrà solo succedere di ottimizzare un video di qualità. Cosa aspetti? Inizia a postare in maniera eccellente!