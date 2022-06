L’ambiente competitivo del mercato libero spinge sempre più aziende ad aggiornare i propri sistemi e le proprie procedure per rimanere rilevanti nella propria industria. In questo articolo, vedremo cosa significa davvero la dicitura “rivoluzione digitale”, e come tantissime aziende la stanno già applicando.

Viviamo nell’era della rivoluzione digitale. Il mondo digitale sta ormai rimodellando ogni aspetto della nostra vita, sia a livello personale che lavorativo. Le aziende di tutto il mondo, infatti, stanno abbracciando la digitalizzazione per ottimizzare la propria performance.

Il cambiamento coinvolge il rimodellamento delle infrastrutture fino all’integrazione di nuove tecnologie, e tutte le aziende stanno tentando – chi più e chi meno – di adattarsi al progresso tecnologico in corso e costante.

La rivoluzione digitale in Italia: a che punto siamo?

Le grandi multinazionali sono le state le prime ad impiegare le nuove tecnologie nella loro quotidianità e per raggiungere un numero sempre maggiori di clienti. Naturalmente, le aziende più piccole hanno seguito questo trend successivamente.

Fino ad ora, la rivoluzione digitale ha beneficiato sia aziende che clienti, e i modelli di business che si basano sulle nuove tecnologie sono quelli che hanno più successo negli ultimi anni – startup come Satispay e Amazon sono solo due esempi.

Nessuna azienda si può permettere oggi di non applicare almeno il minimo indispensabile di tecnologia nelle proprie attività, dalla nascita di internet fino ai più recenti sistemi di stoccaggio dati in cloud.

In un sondaggio condotto da McKinsey nel 2018, otto imprenditori su dieci hanno evidenziato che la loro azienda è in costante evoluzione in ambito digitale, per rimanere al passo con i trend e le comodità offerte dalla tecnologia nel business.

Gli sforzi in questo senso provengono dall’ottimismo generato dai primi stadi della rivoluzione digitale nei primi periodi. Inoltre, l’applicazione di tecnologie innovative ha visto un incremento del ROI per quasi tutte le aziende che l’hanno sperimentata.

Purtroppo, in Italia, non tutte le aziende hanno ancora realizzato e implementato questo tipo di mentalità nelle loro idee imprenditoriali: il cambiamento arriva in ritardo e spesso viene forzato. Ma come comprendere aspetti e vantaggi della rivoluzione digitale nelle aziende? Vediamolo.

Cos’è la rivoluzione digitale?

Con rivoluzione digitale si intende il passaggio dalla tecnologia analogica a quella – appunto – digitale. Cominciata negli anni 50 con il primo calcolatore, oggi sta coinvolgendo tantissimi altri ambiti della quotidianità.

La trasformazione digitale è invece proprio l’utilizzo da parte delle aziende delle ultime tecnologie utili a fornire al cliente un’esperienza sempre migliore e più personalizzata. Diversi modelli di business si sono evoluti con essa, e i dati evidenziano un’ottimizzazione generale di processi e servizi in conseguenza.

Il processo di trasformazione digitale è partito dai bisogni del singolo. Aziende e istituzioni pubbliche hanno il compito di analizzare il percorso di ciascuno nel compiere un’azione, ed agire per migliorare la sua esperienza. La prospettiva deve sempre essere quella dell’utente finale.

Naturalmente, rimodellare un’azienda o un’istituzione è un processo che richiede tempo e impegno. Gli enti – specialmente quelli più piccoli – potrebbero metterci anni prima di acquisire un pattern di aggiornamento costante verso le nuove tecnologie.

Le tecnologie a servizio della rivoluzione digitale nelle aziende: 3 concetti chiave

La rivoluzione digitale nelle aziende ha a disposizione diversi tipi di strumentazioni per trasformarne il modello di business. Naturalmente, alcune sono più diffuse di alter. Ecco quali sono.

1. Intelligenza artificiale

L’intelligenza artificiale aiuta tantissime aziende nell’automazione dei propri processi aziendali in tantissimi aspetti del business. Ad esempio, un negozio che dispone anche di un e-commerce può utilizzare l’automazione per mostrare i prodotti giusti a clienti in una determinata fascia di pubblico.

2. Tecnologie cloud

Le tecnologie cloud sono una tendenza in crescita – specialmente in seguito alla pandemia. Le aziende possono disporne per organizzare al meglio dati e materiali e poterne disporre ovunque, andando a risparmiare sui costi di stoccaggio in sede. Inoltre, le tecnologie cloud aiutano lo smartworking.

3. Dispositivi mobili

Le applicazioni per dispositivi mobili possono incrementare la copertura totale di un business su un determinato bacino di clienti, rendendole un ottimo strumento di marketing. Naturalmente non si tratta solo di applicazioni sviluppate specificatamente per un’azienda, ma anche reti di terze parti.

Come portare la rivoluzione digitale nella propria azienda? 5 azioni da compiere

Un imprenditore solitamente partecipa già alla rivoluzione digitale senza saperlo, semplicemente creando un sito web rivolto ai suoi clienti. La tecnologia dei siti web sicuramente non è la più recente, ma è in costante cambiamento e aggiornamento.

Inoltre, un sito web va a semplificare tutta una serie di procedure – dalla condivisione dei dati di contatto fino alla spiegazione dei servizi e dei prodotti offerti da una determinata azienda, andando a semplificare il processo di acquisto da parte di un cliente.

Perchè è proprio di questo che si tratta, migliorare l’esperienza complessiva all’interno di un’azienda, sia per i clienti che per i dipendenti. Ma come trovare e selezionare le tecnologie migliori per rimanere al passo con il mercato?

Un processo di trasformazione digitale come si deve coinvolge più passaggi. In fase preliminare, sono due fattori cruciali da tenere in considerazione:

Il tipo di organizzazione. Le aziende già basate su prodotti e servizi digitali qui sono avvantaggiate, perché sono spesso loro portatrici di progresso. Tuttavia, la digitalizzazione di altri settori come quello immobiliare, medico e alimentare è invece indipendente.

Numero di dipendenti. Le compagnie più piccole potrebbero arrivare dopo, ma sarebbero più veloci ad adattarsi ai cambiamenti. Dall’altra parte, le grandi aziende hanno più probabilità di essere pioniere, ma dovranno formare ed educare molte più persone nel processo.

L’obiettivo primario della rivoluzione digitale in un’azienda è quello di portare cambiamento, ma far sì che questo cambiamento abbia la possibilità di mantenersi e autosostenersi nel tempo con i progressi tecnologici future.

Ecco come portare la rivoluzione digitale nella tua azienda per massimizzarne i benefici a breve e lungo termine.

1. Comincia chiedendo feedback dai tuoi clienti

Come già citato in precedenza, la rivoluzione digitale ha al centro la persona. E nel tuo caso, il cliente. Quindi, sarà per te importantissimo chiedere feedback ai tuoi clienti. Questo ti aiuterà a capire quali aree del tuo business necessitano di un rimodellamento per soddisfare le esigenze del tuo target primario.

2. Scegli personale che abbia conoscenze generali nel mondo digitale

Le nuove generazioni sono nate e cresciute con le tecnologie, e sono molto più adattabili al cambiamento. Per questo motivo, è fondamentale esigere dai nuovi dipendenti – a prescindere dal settore – una base di conoscenze in ambito digitale.

Se la tua azienda vorrà nel presente e nel futuro adottare tecnologie sempre più nuove, dovrai poter disporre di una flotta di dipendenti capace di adattarsi al cambiamento, e dovrai tu stesso poter guidare la rivoluzione digitale dentro la tua azienda.

3. Assegnazione dei ruoli

In un’azienda che funziona bene, ognuno ha il proprio ruolo in interdipendenza con gli altri. Quindi, nel caso in cui le nuove tecnologie dovessero fare il loro ingresso, ciascun dipendente vedrà una modifica del proprio workflow, a cui dovrà sapersi adattare. Per far sì che ciò avvenga, sarà necessario istituire un programma di formazione continua ben strutturato sulle nuove tecnologie. .

4. Integrare le nuove tecnologie in tutti i processi aziendali

Le mansioni più ripetitive e quotidiane possono alla lunga avere un impatto considerevole sulla produttività dei dipendenti, perché il tempo trascorso su di esse potrebbe essere impiegato ad agire su altri aspetti dell’azienda.

Qui entra in gioco l’automazione: tramite strumenti digitali in collaborazione – come ad esempio Trello per il Project Management o un client di posta di ultima generazione – queste mansioni possono essere ottimizzate e far sì che non occupino più così tanto tempo.

5. Puntare molto sulla comunicazione con i dipendenti

Durante i grossi cambiamenti del tuo modello di business, è importantissimo tenere una comunicazione costante e ben fatta con i tuoi dipendenti. La strategia dovrà essere illustrata nel dettaglio, al bisogno anche con l’aiuto di esperti del settore.

Il modello di business moderno per la rivoluzione digitale

La trasformazione digitale va a rimodellare il modello di business in tutti i suoi aspetti. Un’azienda davvero aperta alla rivoluzione digitale si concentra maggiormente sul migliorare l’esperienza dei propri clienti e incrementare la produttività dei propri dipendenti in maniera sana.

Ecco i pilastri di un modello di business che può coesistere con la rivoluzione digitale:

Gli obiettivi di business devono essere delineati prima di apportare qualsiasi cambiamento, perché saranno la guida per qualsiasi modifica al modello di business.

Il progresso digitale dev’essere costantemente monitorato tramite un piano composto da metriche e KPI ben precise.

La rivoluzione digitale dovrà avvenire con il solo obiettivo di migliorare l’esperienza di dipendenti e clienti

Il nuovo modello di business dovrà essere delineato in maniera da poter essere modificato per stare al passo con il progresso digitale

Come adattare il tuo modello di business per la rivoluzione digitale

La strategia per la trasformazione digitale di un’azienda dipende da diversi fattori. L’approccio più efficace è quello che saprà misurare il ritorno sull’investimento di ogni azione prima di compierla, e le conseguenze sulla performance dei processi aziendali.

Per creare un piano di rivoluzione digitale all’interno della tua azienda, dovrai:

Valutare lo stato attuale del progresso tecnologico della tua azienda, e identificare le aree in cui potresti apportare dei cambiamenti

Prestare attenzione a ciò che fanno i competitor e le altre aziende nella tua nicchia, e se hanno già applicato le nuove tecnologie

Assumere personale preparato e con una conoscenza generale delle nuove tecnologie

Cominciare a sperimentare con le nuove tecnologie, e organizzare corsi di formazione per te e per i tuoi dipendenti

La trasformazione digitale è un processo continuo. Richiede di reimmaginare l’ambiente di lavoro e ripensare ai processi aziendali in relazione alle nuove tecnologie. In più, necessita di una comunicazione costante e produttiva in tutti i settori produttivi.