La rivoluzione digitale ha ormai coinvolto tutti gli aspetti della nostra quotidianità. Le nuove tecnologie ci hanno offerto nuove opportunità di multitasking, rendendoci però quasi dipendenti dai dispositivi elettronici. In questo articolo, vedremo come la rivoluzione digitale, nello specifico dei social media, ha cambiato in maniera radicale le nostre vite!

Dipendiamo dai nostri smartphone per lavorare, studiare e per gestire meglio la nostra vita privata, tramite naturalmente social media come Facebook, Instagram, Whatsapp e il recentissimo TikTok. Quando è stata l’ultima volta che siamo usciti di casa senza telefono?

La rivoluzione digitale dei social media e le statistiche di utilizzo

Se torniamo indietro di qualche anno, ad esempio nel lontano 2005, quando i social media erano ancora al loro stato embrionale, solo il 5% della popolazione mondiale aveva un account su qualcuna di queste piattaforme. Nel 2019, questa percentuale è salita del 70%.

Secondo uno studio dell’istituto di ricerca Pew, le piattaforme social preferite dalla fascia d’età 25+ sono YouTube e Facebook, mentre i teenagers preferiscono TikTok, Instagram e Snapchat, piattaforme in costante crescita negli ultimi anni.

Quasi tutti gli appartenenti alla fascia d’età 13-17 – quindi circa il 97% - è almeno su una piattaforma social.

La percentuale di tempo passato sui social è stupefacente: secondo il report, indatti, il teenager medio in fascia d’età 13-18 anni spende circa 9 ore non continuative al giorno sui social, mentre la fascia d’età 8-12, almeno 6 ore non continuative al giorno.

Proprio come per qualsiasi cosa, i social media hanno i loro lati positivi (il buono), i loro nati negativi (il cattivo), e i loro pericoli (il brutto), che impattano, volente o nolente, sulle vite di tutti noi, ma specialmente sulla fascia d’età più vulnerabile: gli adolescenti.

I pro della rivoluzione digitale social media: ecco i lati positivi

Non possiamo certo negare che oggi i social media siano uno dei mezzi più potenti di connessione con altre persone e realtà che prima d’ora non avevamo mai pensato esistessero:

Rimanere connessi con amici e parenti in maniera immediata e molto più efficace della semplice telefonata o messaggino

Un accesso immediato a informazione e opinioni da persone diverse in tutto il mondo

Possibilità di acquisto semplice e immediato di prodotti che servono e piacciono

Opportunità di formazione e di acquisizione di nuove competenze – pensiamo ai tutorial gratuiti su YouTube

Organizzazione di eventi di beneficenza o raccolte fondi online, possibilità di dare una piattaforma e una voce alle fasce marginalizzate della società

Opportunità di marketing e pubblicità sempre più efficace per le aziende

Opportunità di lavoro da casa tramite lavori come il social media management o il copywriting

I social media hanno quindi il loro lato buono – anche perché diversamente non li useremmo tutti i giorni. Tuttavia, non è tutto oro quello che luccica. Nella prossima sezione dell’articolo, vedremo quali sono invece I lati negativi di queste piattaforme.

I contro della rivoluzione digitale social media: ecco invece i lati negativi

Isieme ai lati positivi, esiste purtroppo sempre il rovescio della medaglia. Con tutti questi benefici, è impossibile trovare qualche lato negativo:

La vita reale vs. la vita online. Qui, i social media non sono in sé il problema, ma piuttosto il modo in cui vengono utilizzati al di fuori delle piattaforme. Tantissimi, specialmente gli utilizzatori più assidui, potrebbero arrivare a confondere il mondo reale con quello online, con conseguenze devastanti sullla sanità mentale delle persone.

Utilizzo eccessivo. 9 ore sui social sono tantissime. Più tempo spendiamo sui social, maggiore è il loro impatto negativo sulla nostra salute mentale. Questo risulta particolarmente importante per bambini e adolescenti, che non hanno ancora sviluppato completamente le loro capacità cognitive.

I social media causano dipendenza. Il meccanismo della dipendenza è semplice: quando otteniamo un risultato positivo, il nostro cervello produce una dose di dopamine e altri ormoni della felicità, rendendoci felici. Lo stesso meccanismo si applica ai likes su Instagram e Facebook: il problema, è che questi ormoni causano dipendenza.

FOMO. Tradotto come “paura di perdersi qualcosa”, il FOMO è uno dei peggiori lati negativi dei social media. Ci spinge a controllare in maniera costante e quasi ossessiva il nostro feed sui vari social, per paura di perderci qualcosa non stando sempre online.

Problemi di autostima. I post sui social media offrono l’opportunità di guadagnarsi il favore e l’apprezzamento di altre persone per come appaiamo. Tuttavia, il problema è che spesso, l’apparire è molto diverso dall’essere, e il non discernere questa differenza ci porta a compararci con gli influencer, arrivando spesso a non piacerci più in relazione a standard di bellezza inottenibili.

La rivoluzione digitale dei social media e il preoccupante incremento di odio e bullismo online

Tristemente, esiste anche un lato pericoloso delle piattaforme social media. Sebbene il bullismo non sia niente di nuovo, i social e le nuove tecnologie l’hanno portato a un nuovo livello di pericolosità. Diventa una presenza costante, una minaccia che non si riesce a evitare perché è ovunque.

E questa minaccia è chiamata cyberbullismo, che sul dizionario si definisce come

“L’utilizzo da parte di una persona di mezzi elettronici di qualsiasi tipo per esprimere messaggi che contribuiscono a: danni fisici o emotivi sia online che trasposti nella vita reale, o danni alla proprietà privata e intellettuale della persona facia sentire – in qualsiasi modo – minacciata o in pericolo la persona vittima del fenomeno

vittima del fenomeno crei un ambiente intimidatorio, minaccioso, ostile o violento verso una persona su una determinata piattaforma arrivi a disrompere in qualche modo la vita di una persona anche nella vita reale, impedendogli di condurre un’esistenza serena e dignitosa Il cyberbullismo significa attaccare una persona tramite le nuove tecnologie con messaggi, immagini dati, video e qualsiasi altro tipo di mezzo con l’obiettivo di metterla a disagio, minacciarla, ricattarla o metterla in pericolo"

Ogni 7 minuti una persona subisce un episodio di cyberbullismo. Sfortunatamente, questo tipo di fenomeno è molto difficile da tracciare e arginare, perché spesso il carnefice si nasconte dietro l’anonimato. I casi di risoluzione sono solo il 4% del totale.

Quelle che seguono sono solo alcune delle statistiche su quanto è oggi facile cadere vittime del bullismo:

Una persona su quattro subisce almeno un episodio di cyberbullismo – grave o lieve che sia.

9 persone LGBTQ+ dichiarate su 10 hanno sperimentato almeno una volta un episodio di cyberbullismo. Le statistiche sono molto simili per le persone di etnia diversa da quella italiana, e in generale, per tutte quelle minoranze che non rientrano nei “canoni standard”, tra cui persone grasse, disabili fisici e mentali.

Il 58% delle persone non parla di questi episodi con amici e familiari, ma solo con eventuali autorità o rispondendo a sondaggi online anonimi.

Il 55% dei bambini e ragazzi hanno dichiarato di aver marinato almeno una volta la scuola a seguito di un episodio di cyberbullismo, per paura delle ripercussioni nella vita reale

La rivoluzione digitale dei social media e il suo impatto sulla salute mentale

Tristemente, i lati negativi e pericolosi dei social media finiscono con l’impattare in maniera importante sulla salute mentale di una persona. Uno degli esempi più recenti e famigerati degli utlimi anni è quello di Tiziana Cantone, che si è tolta la vita dopo che un suo video hard era stato illegalmente pubblicato su diversi social network e aveva fatto il giro del web tramite Whatsapp e Telegram.

Tuttavia, casi simili sono molti più di quelli che crediamo: l’incidenza di patologie come l’ansia, la depressione e i disturbi alimentari è direttamente proporzionale alla crescita costante delle piattaforme social.

L’incidenza di queste patologie nella fascia d’età 10-14 anni sono cresciute esponenzialmente del 50% rispetto a trent’anni fa.

Come contrastare gli effetti negativi della rivoluzione digitale social media, specialmente tra i più giovani

È possibile contrastare gli effetti negativi dei social media. In tantissimi arriverebbero alla conclusione che basti bloccare o eliminare del tutto i nostri account sulle piattaforme, tuttavia ci sono tantissime altre soluzioni.

Prima di tutto, esiste un decalogo, chiamato “netiquette”, che delinea le linee guida base da adottare nell’utilizzo dei social media in relazione al modo in cui interagiamo con gli altri utenti:

Fare sempre attenzione a ciò che commentiamo online, e il modo in cui commentiamo

e il modo in cui commentiamo

Aderire agli stessi standard di comportamento che utilizziamo nella vita reale anche sui social media

Rispettare la privacy altrui esattamente come vorremmo che fosse rispettata la nostra

Evitare di plagiare contenuti altrui senza dar credito alle persone che gli hanno creati

Effettuare le proprie ricerche prima di condividere qualsiasi tipo di informazione . Attenzione alle fake news!

. Attenzione alle fake news!

Pensarci due volte prima di pubblicare foto proprie o di qualcun altro senza il loro permesso

Prendersi sempre il tempo di segnalare contenuti offensivi ed attività illegali

Per quanto riguarda l’effettivo tempo passato sulle piattaforme social, è importantissimo trovare modi per limitarsi se verifichiamo di avere una vera e propria dipendenza. Esistono diverse app per arginare il problema.

Per Android troviamo Social Fever, un’app davvero ben strutturata che ti aiuta a tracciare e limitare l’utilizzo delle piattaforme social in pochi semplici click. Grazie a un algoritmo avanzatissimo, quest’app ti permette di gestire meglio il tuo tempo nella vita reale.

Per iOs, troviamo invece Space, una app che esegue le stesse task.

Insomma, i social media possono essere un’ottima risorsa, ma in futuro dovremo imparare a usarli con più attenzione e morigeratezza, e comprendere che dietro a un’immagine profilo c’è sempre e comunque una persona, e che le regole di condotta nella vita reale devono essere le stesse anche nella vita online.