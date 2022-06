TikTok è diventata una delle piattaforme più popolari degli ultimi anni. Una vera e propria fabbrica di influencer, che ogni giorno sforna nuovi personaggi da milioni di followers. Ma cosa succede se essi vengono colpiti dalla cancel culture? In questo articolo vedremo quali sono le opinioni condivisibili e quali è meglio tenersi per sé.

TikTok è diventata una delle piattaforme più popolari degli ultimi anni. Una vera e propria fabbrica di influencer, che ogni giorno sforna nuovi personaggi da milioni di followers grazie a brevissimi video che seguono i vari trend sulla piattaforma.

Quindi, non c’è da sorprendersi se in molti desiderano lo stesso livello di fama e uno stuolo di fan adoranti pronti a commentare sotto ogni video. Tuttavia, sebbene fare successo su TikTok sembri semplicissimo, ci sono degli aspetti fondamentali da tenere in considerazione.

Uno in particolare è la scelta degli argomenti di cui parlare e da sostenere pubblicamente per evitare scandali, che possono in poche ore cancellare anni di sforzi fatti per guadagnare terreno sulla piattaforma. In questo articolo vedremo quali sono le opinioni condivisibili e quali è meglio tenersi per sé.

1. Parlare di libertà religiosa in una connotazione negativa su TikTok potrebbe danneggiarti

La libertà religiosa è considerata un diritto fondamentale per ogni persona. Secondo la Costituzione Italiana, articolo 19:

“La Costituzione italiana riconosce il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e praticarne il culto, tranne 'riti contrari al buon costume', e vieta limitazioni normative nei confronti degli enti ecclesiastici, che possono organizzarsi secondo propri statuti”

Tuttavia, oggi, la libertà religiosa continua ad essere un tema controverso, specialmente per quanto riguarda cattolicesimo e islam. Le discussioni di questo genere sono spesso estremamente soggettive, perché si tratta di un argomento estremamente personale.

In Italia, i due argomenti più controversi da esporre su TikTok sono sicuramente:

La correlazione Stato/Chiesa nel processo decisionale su argomenti caldi (come ad esempio il recente DDL Zan)

La libertà religiosa di indossare il velo per le donne mussulmane

Sebbene entrambi gli argomenti presentino due controparti con argomentazioni ben delineate da entrambe le parti, su TikTok è sempre meglio evitare di esporre la propria opinione per evitare commenti indesiderati e – a volte – minacce.

Tantissime persone con una visione pro-religione sostiene che la libertà religiosa si traduce in un diritto di scelta e imposizione di determinati comportamenti anche a coloro che non professano la stessa religione – citando il rispetto come motivazione, e il fatto che l’Italia è un paese a prevalenza cattolica.

Dall’altra parte, in molti parlano di religione – e in particolare di libertà religiosa – come l’effettivo diritto di tutti – anche coloro che non professano fede cattolica – di professare liberamente qualsiasi fede e che essa non influenzi la vita altrui.

Va da sé che un dibattito del genere – se affrontato in maniera superficiale – potrebbe rovinarti in men che non si dica. Quindi, se vorrai parlare di questo specifico argomento, è meglio informarti approfonditamente prima di rischiare la tua reputazione su TikTok!

2. Vegani e vegetariani vs. carnivori: il dibattito sui diritti degli animali su TikTok

I difensori dei diritti degli animali credono – nella maggior parte dei casi, vegani e vegetariani – credono che tutti gli animali (anche quelli da bestiame), dovrebbero essere liberi di vivere in maniera dignitosa senza dover per forza essere di utilità all’uomo.

Il punto centrale del dibattito su TikTok è il conflitto tra due priorità: proteggere gli animali, o soddisfare le esigenze dell’uomo.

Specialmente in Italia, la terra del buon cibo e della cucina mediterranea, il dibattito è infuocatissimo, in un botta e risposta serratissimo tra le due controparti. Da entrambe, vengono esposte motivazioni piuttosto radicate, a volte più estreme a volte meno.

Esistono influencer vegani e vegetariani non “problematici”, che non forzano la loro visione sugli altri ma che ricevono comunque un discreto numero di commenti da parte degli haters. I più radicalizzati vengono invece “cancellati” dai più, quindi è bene fare attenzione a come si approccia l’argomento, se lo si vuole fare.

Gli attivitisti per i diritti degli animali sostengono che gli animali meritino diritti simili o uguali all’essere umano, e quindi supportano la loro liberazione dalla cattività, dagli abusi o dai maltrattamenti negli allevamenti intensivi.

Uno degli argomenti più caldi è quello sui test in laboratorio: l’argomento è molto controverso, e quindi va approcciato con la massima cura.

La maggior parte degli influencer sceglie di stare a metà tra le due opinioni per non scontentare nessuno: ad esempio, in tanti supportano i diritti degli animali pur mangiando carne. Altri aberrano gli abusi sugli animali, ma supportano i test di laboratorio in ambito medico.

3. I vaccini sono diventati l’argomento più caldo tra il 2020 e il 2022 su TikTok

È innegabile che i vaccini abbiano rivoluzionato la scienza medica a livello mondiale grazie a scoperte che hanno salvato la vita di tantissime persone in situazioni di crisi. La poliomelite, il morbillo, il tetano e altre malattie infettive sono oggi raramente fatali proprio grazie ad essi.

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, i vaccini salvano dalle infezioni milioni di persone ogni anno. L’immunizzazione, ad oggi, è la migliore protezione contro queste malattie, specialmente per i bambini e per le persone con un sistema immunitario compromesso, ed hanno di fatto quasi risolto la pandemia da COVID-19, secondo le ricerche.

Tuttavia, negli ultimi anni, il dibattito sui vaccini si è intensificato, con l’emergere di teorie che parlano di una correlazione tra vaccini e autismo, nonché il deteriorarsi del sistema immunitario proprio a causa dei vaccini e la presenza di agenti chimici pericolosi. Tutte queste teorie non sono sostenute dalla comuniutà medica mainstream internazionale.

Il dibattito si è acceso anche su TikTok, con un diffondersi a macchia d’olio di teorie antivacciniste che vanno contro il pensiero comune. L’argomento è piuttosto delicato, e in molti evitano di affrontarlo – specialmente gli influencer – per evitare di ricevere odio da parte dei propri followers.

4. Il dibattito sul cambiamento climatico da adito a tantissime controversie su TikTok

Su TikTok, il dibattito sul cambiamento climatico si concentra su tre domande fondamentali: esiste davvero? È causato principalmente dalla popolazione o dalle grandi multinazionali? Cos’è possibile fare per contrastarlo?

L’innalzamento della temperature globale, il surriscaldamento degli oceani con il conseguente scioglimento dei ghiacciai indica che la Terra si sta surriscaldando in risposta agli altissimi livelli di gas serra, causati principalmente dall’attività umana.

La temperatura media della superfice terrestre è salita di circa 1.62 gradi dal diciannovesimo secolo a causa dell’incremento delle emissioni di carbonio nell’atmosfera, secondo la comunità scientifica internazionale.

Il dibattito su TikTok tra ambientalisti e negazionisti è accesissimo. I primi credono che le persone abbiano la responsabilità di ridurre le proprie emissioni pensando alle generazione future. Alcuni scettici sostengono invece che gli scienziati esagerino, e che le misure in contrasto al cambiamento climatico danneggino l’economia mondiale.

In molti scelgono di schierarsi dalla parte degli ambientalisti sia per una questione morale, sia per evitare controversie. Un’opinione diversa potrebbe dare adito a dibattiti troppo accesi che finirebbero per danneggiare la tua reputazione.

5. Il dibattito sulla comunità LGBTQ+ imperversa su TikTok Italia

In Italia, l’unione civile tra persone dello stesso sesso è stata legalizzata nel 2016, tra diverse controversie che vedono le persone di fede cattolica scontrarsi con la comunità LGBTQ+ ogni giorno su tutte le piattaforme.

Il dibattito non ha risparmiato neanche TikTok, tra persone che sostengono che un cittadino non dovrebbe avere meno diritti a causa del suo orientamento sessuale – e che quindi sia giusto e necessario permettere a qualsiasi coppia di unirsi almeno civilmente.

La controparte non sostiene necessariamente che la comunità LGBTQ+ sia immorale o inaccettabile, ma che il matrimonio dev’essere solo tra un uomo e una donna, e che quindi l’unione tra persone dello stesso sesso mini la santità del matrimonio.

La maggior parte di essi hanno effettivamente un punto di vista prettamente religioso sulla questione, sostenendo che le coppie omosessuali contraddicano ciò che recita la Bibbia e che quindi sia un peccato.

È possibile trovare argomentazioni contrastanti in ogni angolo di TikTok Italia, ma l’opinione più avvalorata è quella pro comunità LGBTQ+, quindi se hai un’opinione in contrasto, è meglio evitare di esporla su TikTok per evitare dibattiti troppo accesi.

Sempre per quanto riguarda la comunità LGBTQ+, un argomento popolare e discusso in maniera accesissima è quello riguardante le persone transgender. Tra chi definisce questa condizione come una “malattia”, e chi invece sostiene che le persone trans dovrebbero avere il diritto di esprimersi liberamente, un’opinione differente potrebbe danneggiare la tua reputazione.

Secondo gli studi, le persone transgender subiscono diverse discriminazioni a tutti i livelli, e il movimento per i diritti della comunità LGBTQ+ è molto attivo su TikTok per sensibilizzare e far comprendere alle persone il suo punto di vista.

Gli attivisti lavorano per rafforzare ed espandere protezione legale nelle scuole, nel sistema sanitario e sul posto di lavoro, mentre gli oppositori sostengono che nessuno abbia il diritto di identificarsi diversamente dal proprio sesso biologico.

La maggior parte delle persone che si oppongono ai diritti per le persone transgender professano una fede cristiana – per la maggior parte cattolica – sostenendo che il cambiare il proprio genere assegnato sia un peccato commesso contro Dio.

Tuttavia, la maggior parte degli influencer e degli utenti su TikTok sostiene la comunità LGBTQ+, scontrandosi ferocemente contro chi esprime un’opinione diversa in difesa dei diritti delle persone transgender. Si tratta di un argomento estremamente delicato, che – se affrontato in maniera non corretta – può portare a scandali di grosse proporzioni.

La “Cancel Culture” è ormai la norma su TikTok, e il dibattito è accesissimo

La “Cancel Culture” si riferisce al rapidissimo boicottare personaggi pubblici, aziende e media dopo un’affermazione definita “problematica” o offensiva verso il pensiero comune. Nata sui social media, la “cancel culture” ha il proposito di responsabilizzare le persone per i loro messaggi d’odio.

Chi sostiene il movimento considera “cancellare” personaggi controversi come una forma di giustizia sociale per i gruppi marginalizzati. Tutto è iniziato dal movimento #MeToo, quando diversi personaggi pubblici sono stati smascherati per aver commesso molestie e abusi sessuali nel mondo dello spettacolo.

Le critiche alla “cancel culture” vengono invece mosse da coloro che credono si tratti di un ingiusto e indiscriminato giudizio basato sulla “mentalità di massa”. Alcuni hanno definito la “cancel culture” come una vera e propria caccia alle streghe verso chi esprime opinioni diverse dal pensiero comune.

Tuttavia, a prescindere dall’opinione su questo atteggiamento, la “cancel culture” esiste ed è molto prevalente su TikTok – anche in Italia. Quindi, se la tua intenzione è quella di farti un nome sulla piattaforma, è bene che tu eviti scandali su questo tipo di argomenti.