Seguire il Corso di Digital Marketing di Google è una pietra miliare per qualsiasi professionista del marketing. Si tratta di un ottima base per partire, ed è offerto da Google – che eroga anche un certificato specifico da poter aggiungere al proprio CV e su LinkedIn.

Oggigiorno, non è facile districarsi tra la matassa di corsi – alcuni genuini, alcuni meno – per imparare le basi del marketing digitale. Esistono così tante opzioni che spesso scegliere quella giusta risulta un lavoro più dispendioso addirittura del seguire il corso stesso.

Quindi, sapere di poter accedere gratuitamente a un corso offerto proprio da Google, potrebbe rincuorarti! In questo articolo, vedremo di cosa si tratta e se vale la pena seguire il Google Digital Training.

Cos’è il Google Digital Training?

Il Google Digital Training è un corso con certificazione offerto da Google, che ti guida nei tuoi primi passi nel mondo del marketing digitali. Il certificato è ufficialmente validato sia in Europa che all’estero, e ti permette di dimostrare le tue competenze a un potenziale datore di lavoro.

Naturalmente, si tratta di un corso base, ma molto ben strutturato, che ti servirà come trampolino di lancio per poi approfondire singolarmente ciascuna nozione. Un punto a favore è che è rivolto a tutti, dal professionista che vuole aggiornarsi al principiante che sta iniziando.

Com’è strutturato il Google Digital Training?

Il Corso Google Digital Training si trova sulla pagina principale della libreria del Google Digital Garage. Si compone di 26 moduli divisi in 40 ore, ed è l’unico corso offerto da Google che offre una certificazione ufficiale.

Il Google Digital Garage è una piattaforma di e-learning di proprietà di Google. È una libreria di corsi che – oltre al Digital Training – offre anche diversi programmi su varie nozioni, dalla programmazione al Social Media Marketing.

L’obiettivo del Digital Garage è quello di offrire a tutti la possibilità di imparare i fondamenti del mondo digitale in maniera gratuita e completa, contribuendo di fatto alla transizione digitale globale.

Quanto costa il Google Digital Training?

Tutti i corsi sul Digital Garage sono completamente gratuiti, e il Digital Training offre la certificazione senza costi aggiuntivi. Dovrai solo registrarti con il tuo account Google e iniziare ad imparare!

Una volta creato il tuo account, potrai tenere traccia dei tuoi progressi, scaricare la tua certificazione – dopo aver superato l’esame finale – e partecipare anche a lezioni aggiuntive e workshop in tempo reale in maniera totalmente gratuita!

Vale la pena seguire il Google Digital Training? 3 motivi per cui dovresti

Se sei alla ricerca di un corso sulle fondamenta del digital marketing, allora il Google Digital Training è perfetto per te. Anche se il tuo obiettivo è solo quello di sviluppare la presenza online della tua azienda senza dover assumere necessariamente un Social Media Manager, grazie alle nozioni erogate potrai farlo.

Ecco alcune ragioni per convincerti.

1. È facile da usare

Non solo il processo di registrazione è semplice e immediato, ma la struttura del corso è suddivisa in piccoli moduli così da essere facilmente digeribile. Ciascuna delle 7 sezioni del corso contiene dagli 1 ai 7 modulo che consistono in video e quiz, così da testare le competenze acquisite.

Al termine di alcune delle lezioni, Google offre anche alcune esercitazioni così da verificare in prima persona se hai davvero compreso le nozioni. Dopo aver completato ciascuna sezione, verrai sottoposto a un breve quiz.

Un’altra funzionalità molto interessante è la possibilità di aggiustare la velocità di riproduzione dei video. Quindi, potrai interrompere, rallentare o velocizzare le parti che desideri quando vuoi. Una frature per molti trascurabile, ma per noi degna di nota!

2. Copre le fondamenta dell’online business

Nel 2022, il mondo è online. Anche se per noi è difficile da credere, tuttavia, tantissime aziende non stanno sfruttando le potenzialità del web. Questo corso è rivolto anche a loro, ed offre tutte le basi per cominciare a costruire una presenza online e – se si desidera – un e-commerce.

In questo corso, imparerai come sviluppare una strategia di marketing online, migliorare il posizionamento del tuo sito web sui motori di ricerca e utilizzare strumenti analitici per monitorare e valutare la tua performance. È la base, ma è il primo passo.

Ottenere una certificazione dimostrerà inoltre a un potenziale datore di lavoro la tua attitudine a imparare e a formarti anche in autonomia. La certificazione offerta dimostrerà responsabilità e dedizione da parte tua, incrementando le tue opportunità future!

3. È una fonte credibile

Google sa di cosa sta parlando quando si parla di marketing digitale. Quindi, sai di poterti fidare dal Google Digital Training, mentre invece spesso assistiamo a vere e proprie truffe studiate da finti “guru” del marketing digitale che in realtà vogliono solo spillarti soldi.

Seguire il corso di Google è una scommessa già vinta in partenza, specie nell’ambiente digitale. Non solo ti darà la tranquillità di seguire un corso erogato da una fonte credibile e con informazioni attuali, ma sarà anche una coccarda di grande valore sul tuo curriculum!

Cosa imparerai con il Google Digital Training?

Sebbene il corso sia gratuito, non pensare che non ne valga la pena: è ricco di contenuti fondamentali ben strutturati. Con 25 moduli e circa 40 ore di video, quiz ed esercitazioni, seguirai un programma in 7 sezioni principali:

Porta online il tuo business

Fatti trovare sul web

Raggiungi più persone a livello locale, sui social media o da mobile

Fondamenti di SEM – Search Engine Marketing

Tieni traccia e misura il traffico web

Vendi prodotti e servizi online

Espandi il tuo business a livello globale

Come si ottiene la certificazione del Google Digital Training?

Dopo aver completato tutti i 26 moduli ed aver passato un esame finale – ovvero un questionario a risposte multiple – ti guadagnerai il tuo certificato Digital Marketing ufficiale che potrai inserire nel tuo curriculum e pubblicare su LinkedIn.

Ottenere il certificato è semplice: ti basterà scaricare il PDF e allegarlo al tuo CV, mentre per pubblicarlo su fonti esterne ti verrà erogato un codice contenente un link validato dall’ by Interactive Advertising Bureau Europe and The Open University, due istituzioni di formazioni molto ben accreditate.

Alternative e approfondimenti oltre al Google Digital Training

Naturalmente, come già saprai, esistono centinaia e centinaia di corsi online che ti potranno essere utili ad approfondire le nozioni che ti interessano di più. Magari potresti scoprire che il Google Digital Training non è il corso giusto per te, e dovrai quindi cercare delle alternative.

1. Corso Digital Marketing Manager Certification di Digital Coach

Il corso completo da Digital Marketing Manager di Digital Coach è composto da 29 moduli formativi e 224 ore di esperienza sul campo. Include i fondamenti SEO, Digital Marketing, Facebook e Google Ads, ricercar keyword, content marketing, Google Analytics, E-mail Marketing, Social Media Marketing ed e-commerce.

Tramite contenuti video, checklist, consigli e istruzioni passo per passo, questo corso è uno dei più completi sul mercato italiano, ed è sviluppato per renderti da subito un professionista pronto a entrare nel mondo del lavoro.

Il corso viene aggiornato molto frequentemente, con le ultime novità nel mondo del marketing digitale e gli aggiustamenti necessari, così da offrirti una visuale a 360° delle migliori pratiche per lo sviluppo di una strategia.

Verrai sottoposto a un esame finale con certificazione, ma solo dopo aver dimostrato il tuo valore durante il tirocinio formativo organizzato da Digital Coach – che durerà quattro mesi – in cui avrai la possibilità di mettere in pratica ciò che avrai imparato.

2. Web Marketing 4.0: il corso completo di digital marketing su Udemy

Il corso completo di Digital Marketing su Udemy si concentra su vari concetti specifici tra cui anche il Social Media Marketing su YouTube, Twitter, Facebook e Instagram. Il costo è di 16,99, decisamente conveniente considerando che tantissimi corsi in questo ambito arrivano anche a costare 600€!

Con Udemy, avrai la garanzia del soddisfatti o rimborsati, ma questo corso ha uno score di 4.7 stelle su 5 sulla piattaforma Udemy, quindi ne vale sicuramente la pena. Inoltre, è tenuto da Fabio Pellencin, Brand Visual & Digital Marketing Manager per Costa Crociere.

In conclusione: la formazione parte dal Google Digital Training

Abbiamo stabilito che seguire e completare il corso giusto non è mai una perdita di tempo. Il Google Digital Training è un corso relativamente veloce, flessibile ed efficace per acquisire le prime basi del marketing digitale a 360°.

Data la sua gratuità, dovrai solo pensare se vale la pena investire il tuo tempo per imparare una nuova professione – che però è anche una delle più richieste negli ultimi anni. Ecco un riassunto dei vantaggi:

Il corso è fornito da uno dei leader nel mondo del digitale – Google, quindi una fonte credibile

È gratuito

È uno dei corsi sul Marketing Digitale più popolari nel settore

Il processo di registrazione è semplice e non ti vincola in nessun modo – puoi decidere di cancellare la tua iscrizione in qualsiasi momento

È user friendly e facile da seguire grazie all’interfaccia intuitiva

Con un mix tra video, testi, esercitazioni e quiz, le brevi lezioni sono sviluppate per chiunque, dal professionista al principiante

I suoi contenuti coprono le fondamenta del marketing digitale, ma si tratta di un approccio pragmatico trasferibile in qualsiasi modello di business

Per coloro che cercano una certificazione da includere nel proprio curriculum o sul loro profilo LinkedIn, questo corso fornisce un attestato riconosciuto a livello globale dopo aver completato l’esame finale di 40 domande.

Con così tanti corsi disponibili online, crediamo che il Google Digital Training sia il trampolino di lancio perfetto per approfondire in seguito le nozioni che preferisci o che ti servono di più.

Quando avrai terminato il corso, prenditi anche il tempo per esplorare tutto ciò che il Google Digital Garage ha da offrire. Nella sua libreria di contenuti potrai trovare di tutto, e potrai approfondire i concetti che ti risultano più utili o semplicemente partire con un bagaglio di conoscenze già ben strutturato!