ogni volta che un periodo di festività si avvicina, cominciano a comparire tutta una serie di pubblicità a tema. Come mai? In questo articolo vedremo come funziona l’holiday marketing, come applicarlo alla tua strategia di digital marketing e come creare campagne pubblicitarie di successo nei periodi festivi!

Lo abbiamo visto nelle scorse settimane di Pasqua: ogni volta che un periodo di festività si avvicina, cominciano a comparire tutta una serie di pubblicità a tema volte a sfruttare il periodo per tematizzare le campagne pubblicitarie ed avvicinarsi di più al pubblico.

In questo articolo vedremo come funziona l’holiday marketing, come applicarlo alla tua strategia di digital marketing e come creare campagne pubblicitarie di successo nei periodi festivi!

Perchè le aziende sfruttano l'holiday digital marketing?

Lo shopping online continua imperterrito a crescere in tutto il mondo. A livello globale, nel 2021, la spesa sugli e-commerce è stata di circa 4.9 trilioni di euro. Ma cosa centra questo con il marketing digitale? Non è altro che la dimostrazione di un mondo sempre più digitale, e che segue i trend online molto più di quelli fisici.

Per questo motivo, investire su strategie di marketing digitale è la chiave per il tuo successo, ed una di esse è proprio l’holiday marketing, ovvero il processo attraverso il quale le campagne pubblicitarie vengono modulate a seconda degli eventi annuali.

Tuttavia, sono tantissime le variabili a cui fare attenzione, e non è semplice sviluppare una campagna ad hoc che possa attrarre un pubblico target in maniera efficace. Niente paura! Abbiamo raccolto tutte le informazioni e i trucchi degli esperti in questo articolo, per aiutarti a sviluppare la tua personalissima strategia!

I vataggi dell'holiday digital marketing

Qualsiasi sia il tuo prodotto, settore o pubblico di riferimento, l’holiday marketing ha il potenziale di generare ottimi profitti per il tuo business. Tramite lo sviluppo di campagne specifiche su diversi canali, potrai avere accesso a una platea più ampia di persone.

Solitamente, l’holiday marketing si fonda sul pubblicizzare sconti e promozioni esclusive per un determinato periodo di tempo – sia Pasqua, Natale o Ferragosto. Le offerte stagionali vanno a massimizzare i profitti sfruttando lo spirito festivo delle persone.

Come da definizione, l’elemento centrale dell’holiday marketing è quello di capitalizzare sugli intenti di spesa delle persone in un determinato periodo di tempo – naturalmente il più fruttuoso è il periodo Natalizio. Ecco alcune ragioni per cui l’holiday marketing funziona:

La domanda e gli intenti di spesa sono più alti del normale. Nei periodi di festa, più persone sono portate ad acquistare, rendendo le tue campagne ancora più efficaci.

Le campagne pubblicitarie hanno un lasso temporale definito, che crea un senso di urgenza utile a convincere i clienti ad acquistare velocemente e impulsivamente.

Le festività creano un sentimento positivo su cui è possibile capitalizzare, portando i clienti a spendere di più. Il segreto è quello di trasmettere emozioni positive.

L’acquisizione di nuovi clienti tramite la brand awareness, che andrà ad attrarre un bacino più ampio di persone che potrebbero rimanere anche dopo il periodo festivo.

La costruzione di un rapporto solido con il pubblico. Questi periodi risultano particolarmente fertili per sviluppare un rapporto più profondo con i clienti, magari tramite un’e-mail di ringraziamento e di auguri unita a un piccolo sconto.

Umanizzazione del bran. Nel condividere il sentimento festivo con i tuoi clienti, potrai rendere le tue campagne più umane e personali, il che contribuirà a costruire una fiducia essenziale per assicurarti la lealtà dei tuoi clienti.

Qualsiasi strategia di holiday marketing dev’essere sviluppata seguendo gli ultimi trend e analizzando dati comprovati. Naturalmente, questi dati dovranno essere impiegati nella costruizione di una campagna ad hoc per la tua azienda, ma è sempre bene adattarla alle ultime tendenze. Nel dettaglio:

Si stima che nel 2023 circa il 73% degli acquisti online verrà effettuato tramite smartphone. Prendendo spunto da questo dato, la tua strategia di holiday marketing dovrà assolutamente essere mobile friendly.

L’80% dei consumatori hanno basato le loro scelte di acquisto sulla sostenibilità ambientale di prodotti e servizi nel 2021. Naturalmente, la sostenibilità è un concetto che va sviluppato nel tempo, e non solo sfruttato nelle tue campagne di marketing temporanee.

Le date da sfruttare quest'anno per la tua strategia di holiday digital marketing

Uno dei primi passi da muovere nel creare una campagna di marketing di successo è determinare quali eventi vorrai sfruttare. Alcuni sono universali – come il Black Friday e il Natale – tuttavia non devi necessariamente fermarti qui.

Ci sono tantissime festività potenzialmente rilevanti per il tuo settore. Eccone alcune, ma se vorrai scoprirle tutte, segui questo link!

01 Maggio 2022 – Festa dei lavoratori

04 Maggio 2022 – Star Wars Day!

10 Maggio 2022 – Festa della Mamma

02 Giugno 2022 – Festa della Repubblica Italiana

05 Giugno 2022 – Giornata Mondiale dell’Ambiente

06 Luglio 2022 - Giornata mondiale del bacio

30 Luglio 2022 - Giornata mondiale dell'amicizia

10 Agosto 2022 - Notte di San Lorenzo (“stelle cadenti”)

27 Settembre 2022 - Giornata mondiale del turismo

16 Ottobre 2022 – Giornata Mondiale dell’Alimentazione

31 Ottobre 2022 – Giornata Mondiale del Risparmio + Halloween

01 Novembre 2022 – Festa di Ognissanti

25 Novembre 208 Dicembre 2022 – Festa dell’Immacolata

22 – Black Friday

08 Dicembre 2022 – Festa dell’Immacolata

25 Dicembre 2022 – Natale

26 Dicembre 2022 – Santo Stefano

31 Dicembre 2022 - Capodanno

6 passaggi chiave per la tua strategia holiday digital marketing

Ora che sai cos’è l’holiday marketing e quali vantaggi potrebbe portare alla tua azienda, è il momento di pianificare e sviluppare la tua personalissima strategia.

Passaggio 1: Analizza le tue precedenti campagne

Hai già svolto delle campagne pubblicitarie a tema festivo, magari non avendo bene in mente come muoverti? Analizzane i risultati, cosa ha attratto i tuoi clienti e cosa invece è stato ignorato. Prendi nota dei picchi di vendita e traffico sul tuo sito web e scopri cosa li ha portati.

È anche un’ottima occasione per rivedere quali piattaforme performano meglio per la tua azienda e su quali invece è il momento di diminuire l’investimento!

Passaggio 2: definisci i tuoi obiettivi

Una volta analizzati i dati delle tue campagne precedenti, dovrai concentrarti su uno o più obiettivi da raggiungere tramite le tue campagne future. Nell’osservare la performance precedente, sarai sicuro di definire obiettivi chiari e realistici.

Sicuramente un risultato che vorrai ottenere è l’incremento delle vendite, ma questo non dovrebbe essere l’unico aspetto a guidare la tua campagna. Come hai avuto modo di verificare nelle sezioni precedenti dell’articolo, i vantaggi dell’holiday marketing vanno oltre alle semplici vendite.

Passaggio 3: scegli i canali da utilizzare

Le campagne di holiday marketing più efficaci di solito hanno un approccio olistico e multipiattaforma. L’email marketing risulta particolarmente efficace per inviare messaggi mirati a segmenti di pubblico, mentre l’SMS marketing ti permette di attirare immediatamente la loro attenzione.

I canali social, dall’altra parte, ti danno accesso a un pubblico decisamente più ampio. Tutto sta nel determinare quali canali hanno performato meglio con le tue precedenti campagne e puntare su di essi.

Se hai appena iniziato, è bene analizzare i tuoi competitors e vedere quali tecniche utilizzano!

Passaggio 4: pianifica la tua timeline

Prima di lanciarti nello sviluppo dei materiali per la tua campanga, è importantissimo creare una mappa cronologica che definisca quali messaggi vuoi trasmettere e quando vorrai farlo. Per aiutarti, ecco una mappatura standard.

Passaggio 5: crea messaggi specifici per ogni segmento di pubblico

Con la competizione spietata nel mondo del commercio online e offline, le tue campagne dovranno distinguersi. Un metodo infallibile è la segmentazione del pubblico, creando messaggi diversi per varie fasce di popolazione.

I fattori da considerare nella segmentazione del pubblico sono il livello di engagement e le loro preferenze in materia di acquisti, nonché alcune caratteristiche demografiche che ti serviranno a creare messaggi su misura per far sentire i tuoi clienti davvero valorizzati.

Passaggio 6: pianifica il tuo contenuto e crea il tuo messaggio

È arrivato il momento più divertente, ovvero creare messaggi e contenuti per la tua holiday campaign! Costruisci i tuoi contenuti attorno al piano cronologico che hai creato - ti spiegheremo come fare tra poco -, e adatattane i messaggi ai segmenti delineati in tutte le fasi della tua campagna.

Insieme alla creazione di e-mail promozionali, post sui social e articoli, assicurati di sviluppare una landing page contenente tutte le informazioni relative alle tue offerte stagionali. Una volta pianificata e sviluppata la tua strategia, non rimarrà che metterla in pratica!

La timeline standard per una campagna di holiday digital marketing

Fase 1: segmenta il tuo pubblico

Prima di lanciare la tua campagna, potrai compiere azioni volte ad acquisire e segmentare il tuo pubblico di riferimento. Potresti farlo tramite form di iscrizione alla tua newsletter o invitare i tuoi clienti a mettere like alle tue pagine social.

Fase 2: comincia a tastare il terreno

Naturalmente non vorrai fare come tantissimi negozi che cominciano a promuovere i loro sconti di Ferragosto a Maggio. Tuttavia, non c’è niente di male nel cominciare a promuovere in maniera soft le tue campagne festive. Crea un teaser, o semplicemente parlane nella tua prossima live!

Fase 3: promuovi le tue offerte

Una volta creata la giusta anticipazione e almeno due settimane prima del giorno festivo, è il momento di spingere le tue campagne il più possibile per ottenere i risultati sperati.

Fase 4: chiedi un feedback ai tuoi clienti

Una volta terminato il periodo festivo, non farti tentare dall’idea di chiudere tutto e non pensarci più. I periodi festivi sono un’ottima occasione per attrarre nuovi clienti, ma per sperimentarne i vantaggi a 360°, dovrai far sì che essi rimangano.

Il che significa chiedere un feedback a coloro che hanno acquistato da te e dimostrare loro il tuo apprezzamento. Potresti, ad esempio, applicare uno sconto nuovi clienti per il prossimo acquisto!