Sinner, un trionfo anche sui social: ecco quanti follower ha guadagnato dopo la vittoria

La sua priorità era certamente la vittoria degli Australian Open, ma il giovanissimo Jannik Sinner (classe 2001) è riuscito a conquistare il cuore di moltissimi italiani e non sono, guadagnando anche moltissimi followers sui social. Come ha detto in un'intervista, non è un ragazzo attaccato ai social, ma sicuramente questo grande seguito online è sinonimo di ammirazione e stima nella vita reale.

Ecco quanti followers ha guadagnato Jannik Sinner dopo la vittoria agli Open.

Jannik Sinner trionfa sui social

Scatta la Jannik Sinner mania subito dopo la vittoria degli Australian Open: il giovanissimo tennista è riuscito a guadagnare moltissimi followers sui social, oltre ad entrare nel cuore di molte persone che sino a quel momento non avevano mai seguito il suo sport, il tennis.

Negli ultimi mesi (precisamente a novembre 2023), con la partecipazione agli Atp Finals di Torino, Sinner non aveva ancora raggiunto il milione di followers sui social.

Ma negli ultimi tre mesi è iniziata la sua crescita sul web, al punto che il numero dei suoi followers - da inizio novembre - è praticamente raddoppiato.

Sinner, quanti followers ha guadagnato dopo la vittoria

Secondo una recente ricerca condotta da Arcadia, dopo la vittoria degli Australian Open - oltre al ricchissimo montepremi - Sinner ha ottenuto anche moltissimi nuovi followers sui social, sebbene non sia per nulla la sua priorità.

Le stime parlano di ben 680 mila nuovi followers su Instagram, che hanno portato il tennista a superare i 2 milioni complessivamente.

Per quanto riguarda X (ex Twitter), invece, Sinner ha ottenuto un incremento di 30.000 followers, considerando che questo social non è affatto tra i più utilizzati.

Chi è il tennista più seguito sui social?

Andando a stilare una classifica dei tennisti più seguiti sui social, possiamo notare come Sinner abbia recentemente superato Matteo Berrettini, fisso a 1,7 milioni di follower, e persino Daniil Medvedev, suo rivale proprio alla finale dell’Australian Open.

Più lontani da Sinner, e a buona distanza, ci sono ancora Novak Djokovic, il campione serbo che su Instagram conserva i suoi 14,3 milioni di follower; e sopra tutti Rafa Nadal con 20,9 milioni di follower.

Sinner si racconta: rifiuta Sanremo e i social

In una recente intervista, Jannik Sinner aveva risposto ai cronisti con un tono pacato e tranquillo, chiarendo possibili dubbi riguardo al successo:

Se uno è umile continua a lavorare: il successo è una cosa positiva però non ti cambia. Spero di non sbagliarmi, ma sono abbastanza sicuro che rimango uguale.

Dopo aver escluso la sua partecipazione a Sanremo (tiferà da casa), Sinner ha confessato di non essere interessato ai social:

I social non mi piacciono perché non è quella la verità, vedi certe cose... Ai ragazzi dico di stare attenti ai social, perché ti fanno vedere messaggi sbagliati.

Infine, una delle sue dichiarazioni che ha destato maggiore scalpore riguarda la residenza a Montecarlo - per la qualità delle infrastrutture principalmente - e il fatto di non pagare le tasse in Italia.