Conosci la nuova novità di Snapchat storie condivise? Servono per le collaborazioni! Come ottimizzare queste ultime? Ecco 3 consigli per te, che tu sia un creator oppure un utente, in entrambi i casi puoi utilizzare questa nuova funzione al meglio. Scopri come fare.

Finalmente Snapchat lancia le storie condivise, che permettono di ottimizzare le collaborazioni con altri profili, utenti e creator. Ultimamente vi sono diverse novità su TikTok, aggiornamenti di Instagram, ecco perchè anche il social media in questione tenta di migliorare.

Snapchat, una applicazione all’avanguardia sempre più evoluta, ha da sempre una caratteristica principale: permette alle persone di inviare messaggi di testo, foto e video, visualizzabili per sole ventiquattro ore.

Invece, da qualche giorno a questa parte, lancia una nuova funzione che consente di ottimizzare le collaborazioni tramite le storie condivise, migliorando sempre di più lo strumento, rendendolo molto più personalizzabile e popolare.

Le versioni precedenti di Snapchat consentivano di aggiungere solo gli amici scelti, i quali, potevano vedere i contenuti. Ora la situazione è cambiata, grazie alla funzione storie condivise di Snapchat, si possono raggiungere molte più persone possibili iscritte sulla piattaforma.

Da adesso in poi puoi aggiungere amici e amici di amici e chi vuoi, all’interno di un gruppo su Snapchat, cosi da poter condividere con loro tutto ciò che desideri. Ma cosa si tratta la nuova funziona lanciata storie condivise di Snapchat?

Continua a leggere per scoprire tutto su questa importante novità e soprattutto come sfruttarla attraverso una maggiore ottimizzazione delle collaborazioni, mediante i consigli forniti.

Snapchat lancia le stories condivise: tutto sulla novità

La novità è alle porte, Snapchat lancia le stories condivise. Lo scopo per i creator è quello di potergli dare l’opportunità di fare collaborazioni con altre persone influenti.

Per di più, la funziona delle storie condivise di Snapchat non è solo finalizzata per i creator ma anche per gli utenti, i quali, possono condividere storie con altre persone, amici o amici di amici. Creare stories con altri profili su Snapchat sarà semplicissimo grazie a questo nuovo strumento.

Tra l’altro, condividere le stories fatte insieme ad altri su Snapchat fa in modo di far crescere entrambi gli account. Per poter creare storie condivise Snapchat, gli utenti devono selezionare le persone da un proprio elenco di amici e autorizzarlo a contribuire alla narrazione, unendosi alla storia condivisa.

Inoltre, Snapchat ha rilasciato anche nuovi strumenti di editing per i contenuti. Per spiegare al meglio la nuova funziona di Snapchat per le storie condivide possiamo dire che:

saranno visibili per 24 ore

a differenza delle normali stories non includono la funzione della chat (sono veri e propri contenuti visibili anche per persone non familiari)

identificazione automatica della lingua

Si nota perfettamente che Snapchat si avvicina sempre di più agli altri social media popolari come Instagram e Facebook poiché inizialmente è stato progettato per farlo usare agli utenti solo con gli amici.

Invece, adesso, aver tolto la funzione della chat a supporto nella storia condivisa significa che anche persone non amiche possono vedere i contenuti, quindi, si ritiene che non tutti i partecipanti si conoscono l’un l’altro.

Nel caso in cui ti unisci a una storia condivisa Snapchat con utenti che hai bloccato, riceverai la notifica, in questo modo potrai condividere tutto quello che vuoi sulla tua vita senza sentirti a disagio e senza far vedere nulla a persone che non ti garbano.

1. Snapchat e storie condivise: ecco un consiglio per ottimizzare le collaborazioni

Aggiungere amici e conoscenti e chiedere loro di aggiungere altre persone è il primo dei consigli per ottimizzare le collaborazioni con la nuova funzione storie condivise Snapchat.

Per iniziare a fare ciò, manda richieste di amicizia su Snapchat anche ad atri conoscenti per chiedere loro la stessa cosa. Inoltre, aggiungere anche persone con una certa influenza vi sarà di forte aiuto in questa missione.

Non solo, per poter usare le storie condivise Snapchat al meglio, potresti inviare la richiesta di amici anche a persone nelle vicinanze, o persone che mettono in modo visibile il loro url Snapchat anche su altri social media.

Dopodiché, una volta creata una cerchia di utenti su Snapchat, ossia, una rete, si potranno organizzare le storie condivise Snapchat di 24 ore in collaborazione con il pubblico scelto.

In questo modo, più persone fanno parte della storia condivisa Snapchat e più utenti potranno vederla, ossia, ogni fan di ogni singola persona che vi è in condivisione nel contenuto.

2. Snapchat lancia le storie condivise: ecco uno dei consigli

Coinvolgere influencer di macro, micro e nano dimensioni è la soluzione ideale per ottimizzare le collaborazioni con le storie condivise Snapchat. Tra i consigli riportiamo il coinvolgimento di influencer poiché funziona alla grande su Snapchat nelle storie condivise.

In particolare, se riusciamo in questo intento, possiamo avere maggiore probabilità di essere più popolari poiché fare una storia condivisa con una influencer vuol dire farsi vedere anche da tutti i suoi seguaci.

Attenzione però: il contenuto dovrà esser pertinente con il tema trattato da tale influencer, per questo motivo è bene prendere in considerazione influencer che trattano argomenti che ti stanno più a cuore, così da potergli dare il massimo del valore, e poi, solo in questo modo potrai attirare anche l’attenzione della persona famosa: fornendo qualità al suo contenuto.

3. Come usare storie condivise Snapchat per collaborazioni con questo consiglio

Non si può solo collaborare con un solo influencer ma bensì con una cooperazione di tali figure. Ecco perché per le storie condivise Snapchat si potranno considerare possibili forme di cooperazione con altri influencer.

Tra l’altro, su una applicazione come Snapchat, che dà spazio a tutti poiché non ha la stessa utenza di Facebook, Instagram e TikTok, diventa tutto più facile. Il procedimento che porta a fare storie condivise su Snapchat con altri influencer è più fattibile rispetto a farlo su altre piattaforme di social network famose.

Infatti, la funzione storie condivise Snapchat vuole proprio offrire l’opportunità a tutti di potersi far conoscere da altre persone che non sono solo amici, a differenza delle prime versioni, in cui era possibile interagire solo con persone a noi familiari.

Leggi anche:

Scopri 4 social media trends 2022 di successo da copiare

Novità Instagram: reels più lunghi! Come sfruttarli bene?

WhatsApp Business: sicuro di sapere tutto? 7 novità