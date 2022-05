L'ottimizzazione dei social media è il più recente strumento di marketing digitale per aumentare alle stelle la crescita online della tua attività. Ma non puoi padroneggiare la SMO senza l'ottimizzazione dei contenuti. Allora, cos'è l'ottimizzazione dei contenuti? E come puoi utilizzarla nella tua strategia di social media marketing per ottenere il miglior ROI possibile?

L'ottimizzazione è il linguaggio del marketing digitale, ma non deve essere complicato.

La parola potrebbe darti l'impressione di requisiti restrittivi e rigidi per l'ottimizzazione per i motori di ricerca (SEO).

In realtà, tuttavia, l'ottimizzazione dei contenuti multimediali è una cosa completamente diversa.

Cos'è l'ottimizzazione dei social media?

Ottimizzazione per i motori di ricerca (SEO) guida da anni la forza del marketing digitale, consumando la maggior parte degli sforzi di marketing online dei professionisti del marketing. Ma, ora, Il social media marketing domina il mercato digitale.

Lo scopo dell'ottimizzazione dei social media (SMO) è garantire che le aziende siano in linea con le migliori pratiche nei social media entro analisi, controllo e modifiche ai siti Web ufficiali e agli account social della tua attività.

In generale, SMO è un concetto abbastanza semplice. Allora, perché preoccuparsi? Non ignorare i dettagli più fini dell'ottimizzazione.

Più interazione con il cliente

Maggiore visibilità

Aggiunte informazioni di marketing

Miglioramenti al servizio clienti

Miglioramento della fedeltà dei clienti

Distribuzione della conoscenza del marchio

Ormai, l'importanza dell'ottimizzazione dei social media deve essere diventata ampiamente chiara.

Cos'è l'ottimizzazione dei contenuti?

L'idea di ottimizzazione dei contenuti ruota attorno a scrittura, pubblicazione e tecnicamente costruendolo in modo da raggiungere il più vasto pubblico possibile.

Utilizziamo parole chiave, link, intestazioni e sottotitoli, meta e tag title, velocità, inviti all'azione (CTA), dimensione dell'immagine e molti altri fattori come parte del nostro processo.

Quindi, ecco i primi otto suggerimenti per l'ottimizzazione dei contenuti per aiutarti ad aumentare la portata e il coinvolgimento dei tuoi contenuti e ricevere il miglior ritorno possibile sul tuo investimento:

Suggerimento 1: crea contenuti condivisibili e fai salire alle stelle la copertura del tuo account e il traffico organico

La formula è semplice: più condivisione. Tuttavia, è importante non inviare il segnale sbagliato al tuo pubblico. Pertanto, durante la creazione di contenuti sui social media, mira ai desideri e le esigenze del pubblico.

Alcune delle tattiche collaudate per creare contenuto condivisibile su social media:

Informazioni approfondite e ricerca competitiva

Racconta un storia coinvolgente con i tuoi contenuti

Convalida le opinioni del pubblico

Fai ricorso ai valori del pubblico

Rendi utile i contenuti a valore aggiunto

Sfrutta gli argomenti di tendenza

Evidenzia il pulsante di condivisione

Cerca di coinvolgere il tuo pubblico nella creazione di contenuti

Crea clamore attorno al tuo servizio o prodotto

Suggerimento 2: evoca emozioni e umorismo

Gli esseri umani sono esseri emotivi. Usiamo oltre 10.000 variazioni facciali per esprimere un'ampia varietà di emozioni sottili.

La maggior parte delle persone che diventano rapidamente virali su ogni piattaforma di social media, di solito istigano i lettori a sentirsi emotivamente molto forti.

La conclusione è che le persone hanno maggiori probabilità di condividere i tuoi contenuti con il loro social network solo se li colpisci emotivamente, non razionalmente.

Quindi, ecco i tipi di emozioni che dovresti sfruttare o evitare durante la commercializzazione dei tuoi contenuti sui social media:

Il contenuto felice viene condiviso più velocemente e più ampio del contenuto triste.

La felicità è un'emozione molto forte. Assicurati di sfruttare il suo potere nelle tue strategie di ottimizzazione dei contenuti. Alcuni dei modi migliori per utilizzare questa emozione nei tuoi post includono:

Divertire i tuoi fan con il tuo ingegno

con il tuo ingegno Condivisione di traguardi di ispirazione risultati

Attivare paura e rabbia si traduce in un maggiore coinvolgimento

Le emozioni ad alta eccitazione evocano il nostro sistema nervoso e ci eccitano per qualcosa. E rabbia e paure (FOMO) sono tra i maggiori istigatori dei nostri acquisti online.

Allora, perché non utilizzarlo per l'ottimizzazione dei contenuti?

Il modo migliore per aggiungere queste emozioni ai tuoi contenuti sui social media è:

Suscitare una polemica

Hacking della crescita utilizzando FOMO

Suggerimento 3: crea brevi video

Sebbene i consumatori apprezzino i media misti nei contenuti, i video hanno dimostrato di essere un preferito più e più volte. Rispetto a coloro che non utilizzano i video nei loro annunci, gli esperti di marketing con i video ricevono il 66% di lead qualificati in più ogni anno.

I brevi video non solo hanno una maggiore possibilità di essere guardati durante una scansione sui social media, ma richiedono anche meno tempo e non richiedono un professionista per la produzione.

Twitter, Instagram, Facebook, Twitch e TikTok hanno tutti opzioni video live. Instagram, in particolare, offre molte opzioni video. La creazione di brevi video è un ottimo modo per coinvolgere il tuo pubblico e monitorare le metriche relative ai tuoi video.

Se la parte live del video si conclude, rimarrà disponibile per la visualizzazione, quindi gli utenti collegati al tuo profilo non lo perderanno.

Suggerimento 4: contenuti generati dagli utenti

Spesso indicato come contenuti generati dagli utenti o generati dai consumatori, UGC è contenuto originale (specifico del marchio) creato dai clienti e pubblicati online. Gli UGC possono assumere molte forme, come immagini, video, recensioni, testimonianze, o anche podcast.

Un marchio può ricevere UGC da tre fonti principali:

Cliente: Gli UGC vengono solitamente raccolti dai tuoi clienti, o perché lo chiedi o perché condividono contenuti sul tuo marca organicamente. Ad esempio, i video di unboxing su TikTok o i post pieni di lodi di Instagram .

Gli UGC vengono solitamente raccolti dai tuoi clienti, o perché lo chiedi o perché condividono contenuti sul tuo marca organicamente. Ad esempio, i o i . Dipendenti: I contenuti generati dai dipendenti (EGC) mostrano il valore e la storia della tua azienda. Puoi caricare foto di dipendenti che preparano gli ordini o un video del tuo team che discute del motivo per cui gli piace lavorare per la tua azienda . I contenuti dietro le quinte stabiliscono l'identità del marchio e funzionano sui social media e sui canali pubblicitari per mostrare l'autenticità.

I contenuti generati dai dipendenti (EGC) mostrano il valore e la storia della tua azienda. Puoi caricare foto di o un video del tuo . I contenuti dietro le quinte stabiliscono l'identità del marchio e funzionano sui social media e sui canali pubblicitari per mostrare l'autenticità. Lealisti del marchio: Questa categoria include fan, sostenitori o lealisti. Indipendentemente da come li descrivi, i tuoi clienti più dedicati sono spesso i tuoi clienti più entusiasti. Questi fedelissimi del marchio sono maturi per contattare e chiedere contenuti UGC specifici poiché sono così appassionati di adorare il marchio.

I contenuti generati dagli utenti vengono utilizzati in ogni fase del percorso dell'acquirente per aumentare le conversioni e influenzare il coinvolgimento. Può essere utilizzato su piattaforme di social media e canali di marketing come pagine di destinazione, e-mail e pagine di pagamento pagine. Sono parte integrante delle strategie di ottimizzazione dei contenuti perché:

Porta l' autenticità al livello successivo

al livello successivo Aiuta a stabilire la lealtà del marchio e far crescere la community

del marchio e Agiscono come un segnale di fiducia

Adattabile e flessibile

e Aumenta le conversioni e influenza le decisioni di acquisto

e influenza le decisioni di acquisto Lavora in armonia con il commercio sociale

Suggerimento 5: rapporti e tendenze di sviluppo

Mantenere d'occhio sviluppi e tendenze del settore è un ottimo modo per impressionare e coinvolgere i tuoi follower sui social media.

Ti definisci un'autorità e fai in modo che le persone si prendano il tempo di guardare la tua pagina regolarmente. Ad esempio, se rappresenti un'azienda nel settore della moda, i tuoi follower potrebbero intravedere la nuova linea. Inoltre, i tuoi ammiratori seguiranno i tuoi post per vedere più notizie che vogliono leggere.

Suggerimento 6: coinvolgi il tuo pubblico

Senza il coinvolgimento degli utenti, i social media sono solo media!

Le persone si avvicinano alle piattaforme di social media cercando una connessione non solo con le persone ma anche con i marchi. Inoltre, l'evoluzione di queste piattaforme ha reso autentiche le interazioni sociali come una parte cruciale di qualsiasi strategia di marketing.

Ora, la tua strategia per i contenuti non riguarda più solo Mi piace, ma anche commenti, DM, risposte, salvataggi, condivisioni, clic e menzioni. Interagire con i tuoi utenti è un ottimo modo per misurare se i tuoi contenuti stanno effettivamente risuonando con il pubblico o meno.

"L'interazione con le persone è associata a un maggiore senso di benessere… D'altra parte, scorrere il feed di Facebook, leggere o guardare passivamente senza interagire con gli altri, tende a far sentire peggio le persone." Facebook

Quindi, ecco alcune strategie di coinvolgimento dei social media da inculcare nei tuoi approcci all'ottimizzazione dei contenuti:

Interagisci con il tuo pubblico ogni volta che ne hai l'occasione. In breve, sii social

Avere una voce coerente e autentica

Conosci il tuo algoritmo

Non puoi aumentare il tuo coinvolgimento sui social media senza conoscere il tuo punto di partenza e pietra miliare. Pertanto, cerca sempre di misura e monitora l'impatto del tuo coinvolgimento sui social media.

Suggerimento 7: crea contenuti interattivi per social media

I contenuti interattivi possono essere pensati come contenuti bidirezionali. La maggior parte dei contenuti scritti e video pubblicati sui social media è generalmente statica, consentendo alle persone di consumare informazioni in modo passivo. Tuttavia, le persone interagiscono passando con il mouse, facendo clic e rispondendo alle domande quando si tratta di contenuti interattivi.

Il processo di acquisizione di informazioni rilevanti è preso in giro con contenuti interattivi. Oggi ci sono una serie di strumenti digitali che ti consentono di creare contenuti social interattivi. Puoi facilmente personalizzare ogni dettaglio in base alle tue esigenze e creare nuovi design incentrati sul tuo marchio.

I seguenti sono alcuni degli esempi più popolari di contenuti interattivi:

Quiz

Calcolatrici

Infografica interattiva

Test e valutazioni della personalità

Linee temporali interattive

Concorsi e omaggi

Sondaggio e sondaggi

360° Video e procedure dettagliate

Suggerimento 8: non perderti le tendenze dei social media

I social media sono una piattaforma molto dinamica. E come azienda, rimanere al passo con le ultime tendenze è essenziale.

Tuttavia, l'adattamento agli ambienti online in continua evoluzione richiede un apprendimento continuo. Pertanto, è essenziale che anche i professionisti esperti dei social media continuino ad affinare le proprie competenze per stare al passo con le ultime tendenze e progressi.

Aggiornano costantemente le loro strategie, imparano e praticano nuove tecniche e imparano e padroneggiano piattaforme di social media nuove ed esistenti.

Conoscere e utilizzare gli ultimi aggiornamenti e le tendenze delle migliori piattaforme può consentire alla tua azienda di rimanere competitiva e ottenere il massimo ritorno sull'investimento da ogni dollaro di marketing speso.

Pensieri finali

Sebbene la strada per creare contenuti altamente condivisibili non sia facile, ora sei dotato dei migliori suggerimenti e trucchi per ottimizzare la tua strategia di contenuti sui social media.

Inoltre, con il mix di creatività, sperimentazione ed esperienza, potresti sviluppare una strategia di ottimizzazione dei contenuti personalizzata che funzioni meglio per la tua attività.