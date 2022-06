Notti in bianco per i contenuti? Non sai cosa pubblicare? Potresti puntare sulle tendenza dei social media. Scopri 4 social media trends 2022 di successo da copiare. Abbiamo esaminato e selezionato i migliori di quest'anno preferiti dagli utenti e che stanno dominando. Eccoli descritti per te.

Anche quest’anno è giunto il momento di annunciare i migliori social media trends 2022 per i social media manager e per tutti coloro che intendono avere successo con la social media strategy. Nella strategia da pianificare è importante introdurre questo tipo di contenuti di tendenza social media.

Sono semplicemente da copiare, nulla di più e niente di meno. Su Tik Tok o su Instagram? I social media trends 2022 migliori di successo da copiare sono per entrambi i social media. Le tendenze portano un engagement organico, sia i trend di grafica che quelli generali, più utilizzati e apprezzati dal pubblico.

Ecco quelli che domineranno quest’anno, di seguito, scopri i 4 social media trends 2022 di successo da copiare: abbiamo raccolto i migliori preferiti dagli utenti. Buon proseguimento di lettura!

1. Social media trends 2022 di successo da copiare: il social commerce

L’evoluzione del social commerce è ormai tra i migliori social media trends 2022. Questo perché i social network ultimamente sono diventati dei veri e propri canali di vendita diretta. Il social commerce non è di certo una novità del momento, eppure, negli ultimi anni sta diventando sempre più popolare.

Proprio nel 2022 è tra i social media trends di successo e si evolverà sempre di più nei prossimi anni. Le aziende sfruttano i social network proprio per accorciare la conversione durante il percorso dell’utente. Potrebbero diffondersi le vendite di prodotti o servizi addirittura durante le live sui social media.

Grazie al supporto di migliaia di influencer, le aziende, non solo all’interno dei loro profili, propongono al pubblico dei prodotti o servizi da acquistare all’interno del social media. La campagna con i video annunci, per altro, rendono i prodotti e i servizi esclusivi, ma anche le aziende, con il risultato di trasmettere un senso di urgenza per l’acquisto.

Così facendo aumenta sempre di più il social commerce tra i social media trends 2022. Si tratta di un sistema che consente all’utente di comprare sui social senza uscire dall’applicazione. Lo shopping risulta immediato ma soprattutto più semplice.

2. Scopri i social media trends 2022: content marketing

Il content marketing è sempre al centro di ogni strategia, seppur durante e dopo la pandemia ha preso una certa importanza. È aumentato questo metodo e diventa uno dei social media trends 2022 di successo da copiare.

Gli utenti, oggi, trascorrono più tempo sui social, con la conseguenza di maggiore fruizione e più visualizzazione di contenuti. Nel digitale, i contenuti sono aumentati tantissimo, a partire da quelli grafici, a quelli testuali fino ai video.

La qualità del content marketing non deve essere sottovalutata poiché si rivela un tipo di social media trends del 2022. La tipologia di contenuti che riguardano la sostenibilità ha preso molto piede, per cui è fondamentale inserirli nel piano editoriale.

I quiz, i sondaggi, i video tutorial e i mini-articoli guida sono i migliori contenuti da postare, i quali, hanno lo scopo di intrattenere, educare, coinvolgere e far condividere.

3. Social media trend 2022: video su Tik Tok e Reels su Instagram

I contenuti video stanno continuando a dominare, sia su Instagram che su Tik Tok. Ecco perché si rivelano tra i migliori social media trend 2022. Si presentano come contenuti coinvolgenti per il pubblico che diventeranno presto i protagonisti del web.

Nel caso in cui non stai creando Reels virali Tik Tok o Reels Instagram, il consiglio è di aggiungerli nella strategia di questo anno. A parte il fatto che nel futuro prossimo, questa tipologia di contenuti saranno più rilevanti rispetto agli altri formati all’interno dei social network. Infatti, sono segnalati da tutti come social media trend del 2022.

Quest’anno, non includere i video su Tik Tok nella strategia e soprattutto i Reels su Instagram, è un errore.

I video brevi verticali permanenti accattivanti sono il tipo di contenuto preferito dai consumatori di oggi, dai più grandi ai più piccini. Fatti bene, in modo chiaro e semplice, che catturano e mantengono l’attenzione dell’audience, si rivelano di successo.

4. Scopri i social media trends 2022 di successo da copiare: inclusività

L’inclusività, come la sostenibilità, sono argomenti di tendenza sui social media nel 2022. Dare maggior importanza a questo tipo di contenuti aumenterà il traffico sui tuoi canali digitali. In questo momento è proprio un tema caldo.

Tra i social media trends 2022 di successo da copiare abbiamo l’impegno per l’inclusività da parte delle aziende. Hai notato che i migliori marchi introducono l’inclusività nei loro contenuti di prodotti o servizi? Ebbene sì, si tratta proprio dei social media trends 2022.

Quando si tratta di responsabilità sociale poi, i consumatori ci tengono molto. I profili devono fare attenzione a questo tipo di social media trends 2022, poiché i problemi sociali significano tanto per il pubblico.