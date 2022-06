Come fare social networking per aziende? Prima di tutto ci sono 4 cose che devi sapere per usarli bene. Scoprile e inizia a lavorare anche tu. Ecco cosa scoprirai: la vera definizione e significato di social networking, cos’è questo lavoro, i pro e i contro del social networking per aziende e la differenza tra social networking e social media.

Il mondo della comunicazione online non è molto facile da comprendere, soprattutto per i meno esperti. Spesso il termine social networking viene confuso anche dalle aziende.

Per poterlo usare bene a livello aziendale è necessario sapere le 4 cose principali che permettono alle imprese di usare bene il mondo del networking social. Non è solo un nuovo lavoro, è anche un nuovo modo di vedere le cose nel mondo del web.

Social networking per aziende? Funziona! Ecco perché serve saperli usare bene per avere successo, d’altronde il social networking è la nuova forma di comunicazione e di marketing online. Sbagliare è consentito, ma ripetere gli errori non lo è perché al social networking per aziende fatto male può costare veramente caro.

1. Vera definizione e significato di social networking: da sapere per forza

Social networking, due parole che compongono un solo e unico significato, quello di lavorare con i social per creare una rete di contatti e clienti.

Dunque, la definizione di social networking per aziende è lo stesso per un professionista, solo che, viene utilizzato in maniera differenze e più professionale, nonché, si mettono in pratica metodi diversi che portano allo stesso scopo.

Da sapere per forza, cos’è il social networking, perché senza saperlo, è impossibile iniziare a lavorare con questi strumenti e funzioni online.

In altre parole, il social networking per aziende è un modo per mantenere i clienti, interagire e collaborare con altri, all’interno di tutti i canali di social media, che comprendono: Facebook, Instagram, Snapchat, Linkedin TikTok, YouTube, ecc.

Il social networking aziendale permette di raggiungere il pubblico in target sui social media. Il mondo oggi è perennemente sui social media, ecco perché fare social networking per aziende conviene per vendere.

2. Social networking lavoro: cos'è? Un passo da sapere per usarli bene

Il lavoro social networking è prettamente digitale ma comprende anche il mondo reale. Il termine viene strettamente associato alla comunicazione e al marketing sui canali di social media, ed è proprio così.

Grazie al social networking, le aziende possono connettersi con i clienti e godere di nuove vendite. Non solo, questo metodo per aumentare la rete di clienti aiuta anche a fidelizzare quelli attuali. Senza internet, ossia la connessione alla rete e senza entrare nelle applicazioni, non è possibile farlo.

Non si tratta della piattaforma di social media in sé, ma di lavorare sui social media, facendo social networking per aziende. In altre parole, ha lo scopo di condividere, l’obiettivo di apprendere, la finalità di interagire e per fini di marketing.

3. Social networking per aziende: 5 pro e 4 contro che devi sapere

Come ogni cosa, anche il social networking per aziende ha svantaggi e vantaggi, questo discorso è assolutamente da approfondire poiché è una delle cose che devi sapere per forza per poterli usare bene.

I pro del social networking per consumatori e aziende, sono diversi, infatti, grazie al social networking si può avere:

consapevolezza del marchio

raggiungibilità immediata

Porta un seguito

Successo negli affari

Aumento del traffico sul sito web

Invece, ecco i contro del social networking per aziende:

disinformazione

commenti e recensioni negative

criticità sul fronte della sicurezza e della privacy sui dati degli utenti

è un processo che richiede tempo per ottenere risultati di successo

Un’arma a doppio taglio? Pro insuperabili ma anche contro negativi, come quello della privacy e la sicurezza.

4. Differenza tra social networking e social media: la devi sapere per usarli bene

È molto importante sapere la differenza tra social networking e social media per poterli usare bene. Con il social networking ci riferiamo alla creazione e al mantenimento di relazioni commerciali online.

Mentre, i social media sono piattaforme dove usare forme di comunicazione dove creare una community e relazionarsi con loro, scambiare idee, messaggi, contenuti, immagini, testi, audio, video, foto.

In realtà, senza social media non può esistere il social networking poiché viene fatto solo ed esclusivamente all’interno dei social media. Infatti, le relazioni aziendali online, con i clienti, creati dal metodo di lavoro social networking, possono avvenire solo sui social media.

A livello di comunicazione, sui social media vediamo solo contenuti dove la gente parla, attraverso la voce o il testo, mentre il social networking si concentra anche sull’ascoltare. L’obiettivo dei social media è generare interazioni, quello del social networking è aumentare le relazioni durature.

Per quanto riguarda il contenuto possiamo affermare che i social media hanno lo scopo di catturare l’attenzione, invece, il social networking è basato sulle conversazioni.

I social media hanno una tempistica di gestione più semplice rispetto al social networking che prevede attenzione, cura e sforza a lungo termine, per poter coltivare bene le relazioni tra azienda e cliente.

Il social networking per aziende si focalizza sulla misurazione del ritorno di investimento, a differenza dei social media dove si misura la notorietà dell’azienda. Il social networking aziendale è una tecnica di marketing importante da conoscere con cura per poterla applicare.

