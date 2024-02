Sanremo: polemica sullo spot Pupa che rompe tanti cliché e che funziona proprio per questo

Ha avuto il via ieri, 6 febbraio, il 74° Festival di Sanremo con una prima serata ricca e molto lunga che ha tenuto incollati gli spettatori, curiosi di associare una sonorità alle parole dei testi pubblicati negli scorsi giorni.

E mentre ieri si sono esibiti tutti e 30 i cantanti in gara, nelle molteplici interruzioni pubblicitarie, gli italiani hanno potuto vedere con i loro occhi lo spot che Pupa ha realizzato in occasione della kermesse.

Si tratta, a tutto gli effetti, della prima polemica che ha investito il Festival ancor prima del suo inizio. Già diversi giorni fa, quando lo spot Pupa per Sanremo era stato pubblicato in anteprima da Affari italiani, esponenti politici hanno attaccato quei 45 secondi di spot.

La sposa che scappa dall’altare nello spot Pupa per Sanremo

Due sposi all’altare, pronti a suggellare il loro amore con il fatidico “sì”. Una donna, sotto la pioggia, la cui auto non parte più, ma che ha molta fretta. Apre la portiera e si lancia in una corsa.

A questo punto lo spettatore se lo aspetta: la donna dell’auto entrerà in chiesa per fermare la cerimonia e chiedere all’uomo di rinunciare. Ma le cose vanno in maniera del tutto diversa. Anziché rivolgersi allo sposo, la donna, bagnata e col trucco sciolto – dalla pioggia? Dalle lacrime? – fa cenno non allo sposo, bensì alla sposa, la quale, senza lasciarselo dire di due volte, scappa dall’altare.

Le due, sorridenti, felici e libere lasciano la chiesa, prendono un bus e lì, sotto gli occhi di tutti i passeggeri, sono pronte a cominciare una nuova vita.

È su questo finale che compare la scritta della nota azienda di cosmesi, Pupa, che si afferma come “Il make-up ufficiale delle tue emozioni”.

Html Twitter Vimeo Youtube Instagram http://

Le critiche allo spot che Pupa ha realizzato per Sanremo

Lo spot che Pupa ha scelto per Sanremo non ha lasciato indifferenti alcuni esponenti politici che proprio non hanno accolto l’idea di libertà proposta dalla pubblicità.

Ad attaccare lo spot è stato il leghista Simone Pillon che vede lo spot Lgbt come una forzatura che fa parte di uno schema della normalizzazione a tutti i costi delle relazioni omosessuali. Per l’ex senatore, messaggi come quelli che sono mandati agli spettatori dallo spot di Pupa, pur lasciando magari indifferenti gli adulti, diventano un potente strumento di indottrinamento per i ragazzi:

Le conseguenze sono quelle che vediamo con l'aumento della disforia di genere, la confusione di orientamento sessuale nei ragazzini e a farne le spese sono loro.

Il Festival di Sanremo è ormai sempre più seguito dai giovani, ricorda Pillon, e a suo dire la kermesse è diventata ormai un festival Lgbt. Un’onda che Sanremo ha cavalcato che il leghista trova “stucchevole”:

Se andiamo avanti cosi dovremo mettere l'avviso "questo spot nuoce gravemente all'orientamento sessuale dei giovani"

La risposta dell’Arcigay

Di fronte alle dichiarazioni di Pillon, non si è fatta attendere la risposta dell’Arcigay. A controbattere è stata Natascia Maesi, la presidente di Arcigay, che accusa Pillon di vivere nel Medioevo:

Se Pillon grida allo scandalo di fronte a uno spot che racconta la fuga di due donne che scelgono di amarsi sfidando le convenzioni sociali e il destino di un matrimonio eterosessuale imposto o non desiderato, è perché crede di vivere ancora nel Medioevo, in un mondo che non c'è più. Che gli piaccia o no, le lesbiche esistono e mettono su famiglia.

Secondo la presidente, inoltre, la normalizzazione dell’omosessualità non è certo qualcosa di nocivo per i giovani che, al contrario, l’hanno già sdoganata. Piuttosto, a nuocere sarebbe la mancanza di programmi di educazione all’affettività e al consenso nelle scuole. Sono, infatti, proprio i ragazzi a chiedere di essere informati, nonché a voler essere protetti dalla violenza che nasce dal pregiudizio.

Lo spot Pupa di Sanremo secondo i pubblicitari

Pillon e Arcigay non sono stati gli unici a esporsi in merito allo spot Pupa. Anche alcuni pubblicitari hanno dato la loro opinione. Tra questi, la presidente di IAA International Advertising Association, Marianna Ghirlanda, che si occupa di comunicazione da 25 anni:

posso dire con certezza che questo è uno spot bello, delicato e che comunica un messaggio positivo di libertà. Oltretutto non vedo nemmeno un bacio o un atteggiamento che possa disturbare sensibilità particolari.

D’altra parte, lo spot, realizzato da GB22, sigla di Vicky Gitto, raggiunge l’obiettivo ultimo della pubblicità: far parlare di sé, portare a una riflessione, portare sullo schermo i valori del marchio. Che qualcuno possa esserne disturbato o sconvolto o che lo spot in sé sia in grado di creare polemica, dunque, è esattamente ciò che si propone di fare una buona pubblicità.

Insomma, per dirlo in altre parole: lo spot Pupa fa parlare di sé, intercetta il suo target, accende un dibattito e, proprio per questo motivo, dal punto di vista comunicativo, funziona perfettamente.

Leggi anche: Sanremo 2024, ecco quanto costa la pubblicità durante il Festival: la cifra è da capogiro