TikTok non smette mai di stupirci – talvolta in negativo – con i suoi trend e le sue challenge. In particolare, nell’ultimo periodo sono diventati virali alcuni profili femminili che stanno dividendo il web.

Si tratta delle "Stay-at-home girlfriends", donne, o per meglio dire fidanzate, che sbandierano sui social la loro relazione piuttosto anacronistica nel ventunesimo secolo.

Una routine piuttosto insolita quella che si vede sui video virali delle giovani, scandita da abitudini discutibili, in uno stile di vita che ricorda molto quello della consueta casalinga devota. Ecco dunque chi sono, cosa fanno, e perché hanno sconvolto il popolo della piattaforma social.

"Stay-at-home Girlfriend": di che cosa tratta il nuovo trend di TikTok

Immaginate di entrare in una macchina del tempo e ritrovarvi nel passato, davanti a donne costrette a seguire schemi sociali che le vedono incarnare il ruolo della casalinga perfetta, che deve provvedere ad accudire il proprio uomo. Bene, ora aprite gli occhi e l’app di TikTok e scoprirete che non serve più immaginare: è la realtà delle "Stay-at-home girlfriend", il nuovo trend del social cinese. Ma che cos’è questo nuovo trend virale?

Si tratta di un trend fondato da Kendal Kay, una modella e influencer venticinquenne di Porto Rico, che su TikTok ha pubblicato il video "Morning Rituals", definendosi come "Stay-at-home girlfriend", diventando subito virale.

Se in passato ragazze e donne dovevano reprimere la propria autocoscienza, oggi giovani influencers volontariamente preferiscono rinunciare al lavoro per rimanere a casa e fare tutto ciò che possa rendere felice il proprio fidanzato, per poi filmare tutto e caricarlo online. Sveglie di prima mattina, in perfetta mise da notte – spesso griffata -, preparano la colazione al proprio uomo, giusto in tempo per salutarlo prima che vada a lavorare.

Come prosegue la giornata? Con la spesa, la preparazione dei pasti, una corsetta o un salto in palestra nelle pause ritagliate tra le faccende domestiche. Il tutto ovviamente registrato, montato e pubblicato su TikTok, per aggiungere un nuovo episodio alla serie TV della casalinga perfetta.

E il fidanzato cosa dice? Ovviamente nulla in contrario, se il suo ego da milionario può continuare a essere ingigantito da essere colui che porta il pane a casa, per poi essere servito e riverito dalla propria mogliettina.

"Stay at home girlfriend": perché il nuovo trend di TikTok sta dividendo il web

Mentre Kendal Kay dichiara con fierezza di trovarsi in "un’area grigia", a metà tra l’essere una Stay-at-home girlfriend e portare avanti il suo business da influencer, c’è chi critica questo stile di vita definendolo noioso, inutile e insoddisfacente, e chi invece si schiera a suo favore, invitando le donne a rimanere a casa e godersi la vita.

Ed è proprio di quest’ultima idea un’altra delle numerose fidanzate di TikTok:

Odio lavorare. Odio il fatto che gli uomini abbiano perso il loro istinto a proteggere e offrire. Odio quanto le donne siano esauste di questi tempi. Voglio solo diventare una moglie casalinga, prendermi cura di me, avere una piccola bambina e sentirmi rilassata e felice.

Parole che non passano inosservate, che generano amarezza, soprattutto se pensiamo a quanto sia stato difficile per le donne far sentire la propria voce nella storia.

