Non sai come fare delle ottime stories IG? Ecco a te 6 trucchi super facili per convertire l’utente in un attimo! Sono uno strumento potentissimo da saper maneggiare. Lo conferma Shopify.com:

Le Storie hanno cambiato radicalmente il modo in cui le persone usano Instagram. Privati e aziende stanno superando il cliché dei feed perfettamente curati. E attraverso le Storie di Instagram condividono sempre più spesso contenuti improvvisati e spontanei.

Per creare Instagram stories più coinvolgenti, leggi questa guida fino alla fine. Ti porterà alla scoperta di come funziona e cosa sono le stories IG. Ecco, partiremo dal principio.

Nell’articolo guida leggerai anche come convertire gli utenti con le stories IG e cosa devi sapere in generale. Finiremo con i 6 trucchi facilissimi che convertono. Per cui, tieni gli occhi bene aperti, perché leggerai molte informazioni utili e applicabili nei tuoi contenuti verticali di Instagram. Buona continuazione di lettura!

Cosa sono le stories IG?

Le stories IG, o comunemente chiamate storie Instagram, Instagram stories o IG stories, sono formati verticali brevi che si trovano in alto a sinistra all’interno dell’immagine del proprio profilo. Diversamente dagli altri scopi, le stories IG sono valide e limitate sono per ventiquattro ore.

Una sorta di diario contenuto aggiornabile giornalmente. Possono essere testi brevi, foto, video, visibili per un solo giorno. Dopo essere pubblicate, le stories IG possono essere inserite dal proprietario dell’account all’interno delle storie in evidenza su Instagram.

Queste ultime possono essere visualizzate in ogni momento e rimangono per sempre. Come le descrive la piattaforma stessa? Come un contenuto che consente di condividere i momenti quotidiani e giornalieri e non solamente come contenuti da tenere visibili nel profilo.

Si presentano come contenuti verticali freschi, a scadenza. Di fatto, portano un aumento della presenza degli utenti all’interno del proprio profilo social. Perché piacciono così tanto? Money.it ha scritto:

Perché consentono di raccontare una storia, un momento saliente della propria giornata, attraverso immagini e clip. Anziché postare le solite foto, Instagram Stories crea una slideshow gallery, ovvero una sequenza di foto e/o video nello stesso contenuto, eventualmente modificabile con sticker, scritte a mano, sondaggi, emoji e filtri.

Stories IG: come funziona

L’applicazione ha dichiarato che le stories IG incoraggiano le persone a rimanere e a trattenersi nella piattaforma più a lungo possibile rispetto ai formati post. Lo scopo di questi contenuti è far visitare un profilo più frequentemente nell’arco della giornata.

Infatti, possiamo confermare che le stories IG raggiungono in media dalle cinquecento alle seicento mila persone sul canale. Un numero significante? Più che questo per chi si occupa di marketing digitale. Ignorare le stories IG nel piano marketing al giorno d’oggi è un errore madornale. La funzione è molto semplice.

È uno strumento utile per il business a tutti gli effetti poiché sulla piattaforma si può misurare la performance e l’andamento dei contenuti. Questo tipo di formato ha uno scopo preciso: quello di intrattenere gli utenti su ogni profilo, in diverse ore del giorno.

Infatti, all’interno delle stories IG si possono inserire delle domande, dei quiz, indovinelli per fare content marketing e interagire il più possibile con i fan. Più i seguaci interagiscono, più l’algoritmo Instagram premia il profilo. Per questo motivo è importantissima la funzione delle stories IG.

I follower attivi li riconosci subito nella mega lista dei contatti che guardano cosa fai intensamente tutti i giorni. Sono proprio quelli che potrebbero essere i tuoi clienti. Puntare su di loro farà in modo di avere più conversioni.

Come convertire gli utenti con le stories IG?

Un grande successo possono fornire le stories IG e i risultati sono monitorabili. Per convertire gli utenti con questo formato, è necessario creare un contenuto verticale diverso dagli altri scopi. Ecco di seguito alcune dritte per far funzionare alla grande le storie Instagram.

Sperimentare è essenziale: dovresti aggiungere gli annunci video per testare quale contenuto piace di più ai tuoi follower e al tuo target soprattutto. Il messaggio da trasmettere deve esser chiaro, breve e coinciso poiché l’utente medio ha poco tempo e non ha molta attenzione.

Per catturare quest’ultima, usa la comunicazione persuasiva. Il marchio del brand, sempre in prima linea, per ricordare sempre chi sei all’utente e renderlo memorabile. La grafica coerente con il brand. Un'altra caratteristica che non può mancare mai è la call to action, ossia, un invito all’azione.

La strategia e il posizionamento delle Instagram stories Ads devono essere approfondite e basate sul target. Un consiglio è guardare sempre cosa fa la concorrenza! La costanza è efficace ma soprattutto fai in modo di mantenere sempre alto l’engagement.

Studia il pubblico online e il tuo target di nicchia e quando progetti la storia IG immagina di rivolgerti ad esso. La coerenza è ufficialmente importante per l’audience come anche le interazioni. Catturare e mantenere l’attenzione è primario.

Utilizza metodi simili allo swip up, i link in Bio, i sondaggi e i Direct. Pubblica sempre sulle stories IG in evidenza delle testimonianze. Inoltre, non dimenticare di organizzare contest oppure offerte e sconti speciali.

Italiaonline riporta che è fondamentale curare l’immagine delle storie Instagram:

Per rendere riconoscibile il tuo brand è utile usare template simili per le proprie Storie, in modo da renderle immediatamente riconoscibili dai follower. Instagram mette a disposizione tanti layout preconfezionati ma personalizzabili a proprio piacimento.

Stories IG: cosa devi sapere!

Negli ultimi anni, le stories IG hanno riscontrato un grande successo. Ti sei mai chiesto come mai? Oltre a cosa sono e come funzionano, dovresti sapere le dimensioni delle storie IG. Hanno delle proporzioni di 16:9 e le dimensioni sono di 1080 x 1920 pixel.

Sotto queste dimensioni, il contenuto verrà rilevato di scarsa qualità. Lo scopo e la finalità del formato stories IG? Possono essere usate per le interazioni (domande, quiz e sondaggi), per gli approfondimenti, per content marketing e per storytelling.

La durata non supera una giornata e per crearle basta recarsi sulla sezione storie di Instagram. Inoltre, in questo contenuto si possono aggiungere: immagini, video, testi, posizione, tag, hashtag, effetti, gif e stickers, musica, disegni, link, quiz, domande aperte, domande chiuse e molto altro.

Si possono personalizzare, mettere più foto, condividerle ed eliminarle. Le stories IG sono un con tenuto strategico da non sottovalutare. Cosa devi sapere? Ecco le funzioni più importanti:

Il testo semplice e chiaro da inserire su uno sfondo

Shoutouts per menzionare qualcuno o per augurare qualcosa

Gif per condividere immagini animate

Modelli di template

Sondaggio, domande, countdown, quiz e le altre interazioni

Quante storie dovresti postare? Non esiste un numero definito ma comunque è sempre bene inserire i contenuti in gruppo e ogni 2/3 ore.

Hashtag e i luoghi dovranno essere sempre presenti. Un consiglio è quello di non usare la fotocamera interna di Instagram. Le storie Instagram hanno dei margini da rispettare. Uno dei consigli di Canva.com è:

Punta sull'interattività: il segreto di una buona Storia sta non solo nel produrre valore ma anche nel coinvolgere chi guarda. Utilizza call to action specifiche, inserisci sondaggi, fai domande e invita gli spettatori a interagire con te. E non dimenticare di rispondere a tutti coloro che decideranno di interagire con la tua Storia perché in questo modo li invoglierai a tornare e a seguirti.

6 trucchi efficaci per convertire gli utenti con le Stories IG!

Abbiamo parlato di quasi tutto, eccoci arrivati al punto forte: come convertire gli utenti in un attimo con 6 trucchi facili da usare per le stories IG.

Immagine: dovrà essere una foto o un video coerente e pertinente con il messaggio che vuoi trasmettere. Attrattivo, d’effetto e che suscita emozione.

Colori e Grafica: i primi saranno coerenti con la brand identity e la struttura grafica dovrà sostenere il messaggio comunicativo. Non si possono più di 2/3 colori ma al contempo si possono evidenziare le parole chiave per attirare e catturare l’attenzione delle persone.

Testi: importante scrivere nero su bianco i concetti come nella realtà o comunque evidenziare tutto con un colore di sfondo. Si possono esaltare gli argomenti principali per mantenere l’attenzione dell’utente.

Call to action: l’invito all’azione o una domanda è sempre essenziale da mettere, poiché è l’unico modo per chiedere all’utente di fare un’azione specifica in modo chiaro e coinciso.

Struttura: rispettare i margini laterali come quelli superiori e inferiori è d’obbligo per la leggibilità. La storia IG deve essere strutturata in maniera chiara e trasparente.

Interazione: quiz, domande aperte e chiuse, indovinelli, countdown, sono tutti modi per aumentare il livello di engagement e il coinvolgimento degli utenti.

Utilizza questi 6 trucchi facili per convertire le persone in un attimo. Non c’è bisogno di poesie o di attrazioni particolari. L’importante è catturare l’attenzione. L’interesse per qualcosa da parte di una persona c’è sempre.

Molte volte non si riesce ad attirare perché le Instagram stories non sono elaborate bene. Ecco perché è anche importante continuare a far rimanere l’utente incollato sulla storia Instagram per avere risultati.

Pronti per fare storie Instagram per convertire gli utenti in un attimo? Mantienili sulla piattaforma più tempo possibile con questi trucchi facili che possono applicare tutti.