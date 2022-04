il SEO e il social media marketing lavorano insieme in più modalità di quelle che pensi, per creare valore reciproco e fornire rilevanza al tuo pubblico di riferimento. In questo articolo come sfruttare queste modalità per incrementare e aggiungere valore alla tua presenza online!

Per tantissime aziende e imprenditori che si approcciano per la prima volta al marketing digitale, è facile cadere nell’errore di pensare che il SEO e i social network siano entità separate, ciascuna operante nella propria sfera di competenza con obiettivi diversi.

Tuttavia, il SEO e il social media marketing lavorano insieme in più modalità di quelle che pensi, per creare valore reciproco e fornire rilevanza al tuo pubblico di riferimento. Una buona strategia lavora in tandem.

In questo articolo, daremo un’occhiata al modo in cui SEO e social network lavorano insieme, e come sfruttare queste modalità per incrementare e aggiungere valore alla tua presenza online.

Cos’è davvero il SEO e come è in relazione con i Social Network

L’acronimo SEO sta per Search Engine Optimization, ed è il processo attraverso il quale un sito web viene ottimizzato nella sua configurazione tecnica, rilevanza del contenuto e popolarità dei suoi link così da posizionarsi nei primi risultati di ricerca.

Qualsiasi motore di ricerca incoraggia i web master a utilizzare la SEO, perché offre benefici sia al sito – che viene trovato più facilmente – sia all’utente – che ha la possibilità di trovare le risposte che cerca in maniera più semplice.

Il che include l’utilizzo di parole chiave rilevanti nei titoli, nelle descrizioni meta e nei sottotitoli – i famosi H1 – andando a lavorare anche su URL il più descrittivi possibile invece dei vecchi sistemi che includevano lettere e numeri a caso.

I motori di ricerca hanno uno scopo ben preciso: aiutare l’utente a trovare ciò che cerca su internet. Che si tratti di un prodotto, di un ristorante o della prenotazione di una vacanza, i motori di ricerca sono di solito il punto di partenza nel cercare informazioni sul web.

Per un imprenditore, la SEO è fondamentale per ridirigere il traffico web al suo sito web e generare conversioni.

I risultati di ricerca sono contenuti nel SERP, che raccoglie sia quelli organici che quelli a pagamento. I risultati a pagamento vengono spinti più in alto da Google, mentre quelli organici si basano più sulla rilevanza e sulla qualità del sito web in questione.

A seconda del tipo di domanda di ricerca, Google includerà anche elementi aggiuntivi se necessario, come mappe, immagini e video. Il volume di annunci pubblicitari sul SERP dipende da quanto è specifica la ricerca, naturalmente. Più la parola è generica, più è facile imbattersi in pubblicità.

Per questo motivo, ultimamente vanno molto più forte le long-tail-keywords, ovvero parole chiave che vanno a soddisfare il più possibile un intento di ricerca, ad esempio “ricetta della pasta alla carbonara” o “come gestire una strategia su TikTok”.

L’obiettivo del SEO è quindi quello di farti posizionare più in alto nei risultati di ricerca, e ci sono tantissimi modi in cui puoi implementare una strategia in questo senso. As esempio, ottimizzare le tue keyword, lavorare sul SEO locale e creare contenuti che possano produrre rich results.

Tuttavia, in molti trascurano l’impatto che i social media possono avere sul SERP nella ricerca di determinate parole chiave. Fino a poco tempo fa, social media e motori di ricerca erano mondi separati, ma oggi non è più così. Vediamo in che modo essi impattano sul SEO.

1. I Social Network sono la casa del content marketing

Il primo modo attraverso il quale i social media possono, indirettamente, aiutare i motori di ricerca è attraverso il content marketing. Potremmo filmare, scrivere e sviluppare tonnellate di contenuti di qualità ottimizzati per determinate keyword, ma non vedere comunque risultati rilevanti.

I Social Network ti permettono di prendere quei contenuti di qualità e promuoverli su diversi canali, il che risulta la strategia più efficace per spingere i tuoi contenuti ottimizzati per la SEO.

Sebbene sui Social Network i link non abbiano lo stesso impatto di quelli esterni, essi possono comunque influenzare il tuo bounce rate e la metrica di engagement sul tuo sito web. Se i tuoi contenuti sono di qualità e le persone si fermano a consumarli, la metrica di engagement ne trasmette il valore ai motori di ricerca.

Il che significa che dovresti trasformare i contenuti che performano meglio sul tuo sito web in contenuti per i social media, così da incoraggiarne l’engagement e dirigere attraverso di essi traffico sul tuo sito primario.

2. I Social Network incoraggiano l’interazione

Abbiamo parlato di engagement, ma è bene reiterare l’importanza del modo in cui i tuoi canali social possono migliorare la SEO tramite questa metrica. Se qualcuno trova i tuoi contenuti interessanti e li condivide sui social, questo non manda un segnale ai motori di ricerca.

Ma se qualcuno interagisce con quel dato contenuto, allora il discorso cambia. Nel promuovere i tuoi contenuti migliori, vorrai tenere a mente che la metrica di engagement – quindi la mole di interazioni sui tuoi post – influenzano la tua presenza nei risultati di ricerca.

Quindi l’engagement ti aiuta non solo a incrementare la tua reputazione, ma anche a portare traffico sul tuo sito web. I contenuti che ottengono un buon engagement sui social media verranno presi in considerazione dai motori di ricerca e spinti più in alto.

3. La condivisione sui Social Network può aiutare la tua strategia di link building

I Social Network possono portare alla creazione di link rilevanti da siti web influenti. Ad esempio, gli influencer sono coloro che utilizzano più frequentemente i social: se dovessero imbattersi in un tuo contenuto interessante c’è la possibilità che essi vadano a linkarlo sul loro blog o sito web in una strategia di content curation.

Quel tipo di link ha un grosso valore a livello SEO, ed è impossibile appropriarsene senza essere presenti sui social.

Inoltre, i social media incoraggiano siti esterni a linkare i tuoi contenuti, e più link ottieni più autorità andrai a guadagnare agli occhi di Google. Tuttavia, i tuoi contenuti dovranno essere di qualità, autoritativi, sennò nessuno vorrà utilizzarli per arricchire il proprio sito web.

4. La brand awareness sui Social Network migliora la tua SEO

Ti potrà sembrare che l’unico vantaggio della brand awareness sia l’acquisizione lead e il potenziale di conversioni portato da un rapporto di fiducia con i tuoi clienti. Tuttavia, sapevi che la crescita della brand awareness è direttamente proporzionale alla crescita SEO?

Lavorare sulla tua reputazione sui Social Network attraverso l’incremento dell’engagement e la pubblicazione di contenuti di qualità porterà a una presenza online più solida. Il che vuol dire che il nome del tuo brand comparirà sempre più spesso nei risultati di ricerca.

Ed è un circolo virtuoso: più persone sapranno della tua esistenza, più ti cercheranno su Google e più Google, di rimando, proporrà il tuo brand a coloro che cercano un determinato prodotto o servizio. Il che significa che, a un certo punto, ti posizionerai ai primi posti dei risultati di ricerca anche tramite keyword non brandizzate. Forte eh?

5. La partnership di Google con il Social Network Twitter

Infine, è importante sapere che Google ha una partnership solida e duratura con Twitter. Non si conoscono chiaramente i termini della collaborazione, tuttavia è facile trovare Tweet rilevanti nelle proprie ricerche su Google, specialmente per ricerche riguardanti brand specifici.

Far sì che il tuo Tweet venga mostrato nei risultati di ricerca non impatta sul SEO del tuo sito web, ma può incrementare la tua brand awareness, autorità e migliorare la tua strategia di link building con altri siti web.

Secondo Neil Patel, guru del digital marketing, ci sono diversi modi per trarre vantaggio dalla partnership Google/Twitter, il più ovvio è quello di Twittare più volte al giorno possibile.

6. È più facile che i tuoi contenuti vengano trovati sui Social Network

Pensa al tuo blog aziendale. Quanti post pubblichi ogni settimana? Magari tre o quattro, ed in ciascuno di questi post metti impegno, tempo e risorse per trasmettere al mondo il tuo messaggio e far conoscere il tuo expertise.

Tuttavia, i risultati di ricerca su Google non possono tenere in considerazione ogni post pubblicato da ogni blog aziendale, perché ve ne sono centinaia di migliaia solo in Italia. Come fare quindi per rankare al primo posto? Far sì che le persone vedano i tuoi articoli il più possibile.

Il traffico su un sito web è un ottimo indicatore per mostrare a Google che i tuoi contenuti sono rilevanti e di spessore. Condividili sui Social Network, dove chi è interessato può vederli, e vedrai quanto traffico in più potrai generare!

Conclusioni sul SEO e i Social Network

Il rapporto tra SEO e Social Network è un argomento delicato e che presenta mille sfaccettature. Non c’è una strategia precisa per far sì che essi comunichino in maniera efficace, perché le variabili sono tantissime a seconda del tipo di business e dei contenuti pubblicati.

Tuttavia, una cosa è certa: della mole di utenti che ogni giorno usano Internet, 4 miliardi di essi sono presenti almeno su una piattaforma social. Il che significa che – in linea di massima – i Social Network comprendono qualsiasi nicchia di mercato, fascia d’età e gruppo di interessi.

Se sei un imprenditore e vuoi vedere crescere la tua azienda, una presenza sui Social Network è indispensabile, anche solo su due piattaforme. Questo ti darà accesso a tantissimi dati e informazioni sul tuo pubblico target, che – se sfruttate al meglio – ti saranno di ispirazione per creare contenuti sempre più rilevanti.

Inoltre, condividere link al tuo sito web sui social network – che si tratti di una CTA, di un articolo o di una pagina promozionale – porterà sicuramente a un traffico maggiore sul tuo sito, e di conseguenza un posizionamento più alto sul SERP.

Per questo motivo tantissimi stanno sfruttando i Social Network per promuovere i propri e-commerce, anche se ormai le funzionalità native di shopping sui vari social network permettono di creare un negozio online senza neanche lasciare la piattaforma.

È possibile comprendere la potenza di fuoco di Social Network e motori di ricerca dando un’occhiata ai siti web più visitati al mondo: al primo posto c’è sempre Google, seguito da YouTube e Facebook. Poco più in basso troviamo Instagram e Twitter, e ancora Reddit e Twitch.

È quindi impossibile pensare che questi siti web non collaborino in qualche modo, e trovare una strategia personalizzata di interlacciamento tra SEO e Social Media ad hoc per la presenza online della tua azienda è più che mai fondamentale.