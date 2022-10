TaTaTu è arrivato ieri all’Euronext di Parigi, e le sue azioni hanno già visto un guadagno del 67,5% con una capitalizzazione finale di 2.7 miliardi di euro – partita da 1.6 miliardi. Vediamo cos’è nel dettaglio e come funziona.

Fresco di quotazione in borsa, TaTaTu è il nuovissimo social network tutto italiano – dal nome leggermente nostalgico – ideato da Andrea Iervolino. Una novità decisamente interessante, che potrebbe presto essere annoverata nella lista dei social più particolari a livello globale.

La particolarità di TaTaTu è che ogni utente ha la possibilità di guadagnare piccole somme compiendo azioni – non solo quindi gli influencer, ma anche account ordinari. Il guadagno viene erogato sottoforma di crediti, che possono essere spesi per ora solo all’interno di un circuito.

TaTaTu: come funziona il social network che paga chi lo usa

TaTaTu è una piattaforma unica nel suo genere: si tratta di un social network che presenta l’elemento intrattenimento e quello guadagno, perché gli utenti vengono letteralmente pagati per fruire dei contenuti e per compiere determinate azioni.

I crediti – ovvero la moneta all’interno dell’app – vengono chiamati TTU Coins, e possono essere guadagnati guardando film, serie TV, ma anche pubblicando contenuti propri, mettendo like, commentando, condividendo, leggendo post e seguendo altri utenti.

TaTaTu dispone di un e-commerce a sé dove è possibile spendere i TTU Coins, ma si parla presto anche di negozi online e fisici indipendenti che potranno accettare questa moneta. Tramite i TTU Coins è possibile partecipare anche ad aste dedicate per provare a vincere prodotti e servizi esclusivi.

Per ora, i crediti della piattaforma possono essere utilizzati solo per questi scopi, e non possono essere venduti o scambiati.

L’obiettivo di TaTaTu è di diventare il primo social network al mondo

Il principio che sta dietro a TaTaTu è quello di ricompensare effettivamente l’utente per il tempo che spende online, dandogli valore e riconoscere comunque una parte dei profitti che l’utente genera alle aziende stando sui social.

Inoltre, TaTaTu diventerà un ponte tra la vita virtuale e quella reale, permettendo agli utenti di generare un vantaggio concreto tramite la loro presenza online. Un metodo davvero ottimale per attirare gli utenti.

La board di TaTaTu spara altissimo: l’ambizione è quella di diventare entro i prossimi anni anni il social più utilizzato, raggiungendo e superando i miliardi di Facebook e TikTok. Una roadmap è già stata ideata, e presto verrà resa pubblica.

L’obiettivo è quello di arrivare a 80 milioni di utenti entro il 2026, e visti gli ultimi dati non è difficile da credere: dai 95 mila utenti di gennaio ai 350 mila solo sei mesi dopo.

Anche se la crescita viene rallentata dal flow di utenti già fidelizzati da Twitter, Instagram, TikTok e Facebook, che però potrebbero presto accorgersi di portare miliardi di dollari in tasca alle multinazionali del social network senza ricevere niente in cambio.

Proprio per questo si prevede una crescita esponenziale delle piattaforme come TaTaTu una volta abbastanza note da arrivare al pubblico mainstream.