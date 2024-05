Far crescere il proprio brand richiede una strategia di marketing ben pianificata e delle tattiche efficaci che si integrino fra loro.

Il panorama del marketing dell’ultimo decennio si è trasformato a causa dei social media e del mondo digitale e, in questo contesto, alcune tecniche hanno dimostrato di essere durature e maggiormente efficaci nel creare consapevolezza del marchio e coinvolgere i clienti.

Per questo motivo, abbiamo deciso di riassumere qui 5 tecniche di marketing scelte dalle grandi aziende come parte delle campagne di comunicazione che tu puoi mettere in pratica per far crescere il tuo brand e vincere la concorrenza.

L’unione fa la forza: il co-branding

Il co-branding è una tecnica di marketing che coinvolge la collaborazione tra due marchi per creare un prodotto o un’esperienza condivisa. Questa sinergia può aumentare la visibilità di entrambi i marchi e creare valore aggiunto per i clienti.

Ad esempio, quando Nike ha collaborato con Apple per creare l’Apple Watch Nike+, hanno unito la loro esperienza tecnologica e sportiva per offrire un prodotto unico che ha attratto gli appassionati di fitness e tecnologia.

Questo tipo di partnership funziona molto bene anche con i brand minori, ma è importante ricordare di scegliere con attenzione la collaborazione.

Gadget e merchandising per non dimenticare

I gadget e il merchandising sono un modo efficace per diffondere il proprio brand e mantenere la tua azienda nella mente dei clienti.

Accessori come agende, borse o spille personalizzate possono essere realizzati in vari design, forme e dimensioni: questo ti permette di esprimere la personalità del tuo marchio e fare dei tuoi clienti tanti ambasciatori.

Oggetti di piccole dimensioni come penne o pins personalizzate possono essere distribuiti in eventi, fiere o incluse come omaggi con gli acquisti ai migliori clienti.

Sapevi che le spille personalizzabili sono state spesso scelte da brand iconici per diffondere la propria identità? Tra gli esempi più emblematici c’è Apple che, negli anni ‘70, ha creato la spilla personalizzata con il simbolo della mela morsicata rendendola un’immagine nitida nella mente delle persone.

Inoltre, come è capitato a Apple, le spillette personalizzate possono diventare oggetti da collezione e continuare nel tempo a diffondere inconsapevolmente il tuo brand.

Marketing esperienziale: l’esperienza batte il prodotto

Nel contesto del marketing esperienziale, il focus principale è trasformare l’interazione con il tuo brand in un’esperienza memorabile.

Questo approccio mette in evidenza l’importanza di andare oltre la mera vendita di un prodotto o servizio, concentrandosi invece su come il cliente si sente durante l’interazione con il brand. L’obiettivo è creare un legame emotivo, far vivere al cliente un’esperienza coinvolgente che vada oltre le aspettative.

Un esempio tangibile è rappresentato da Apple con i suoi Apple Stores. Oltre a vendere prodotti tecnologici, questi negozi offrono spazi interattivi e workshop dove i clienti possono sperimentare direttamente i prodotti, ricevere assistenza personalizzata e immergersi nell’ecosistema Apple. Questa esperienza coinvolgente rafforza il legame tra i clienti e il marchio, spingendoli a tornare e a condividere positivamente le loro esperienze.

Il marketing esperienziale è un potente strumento che puoi utilizzare per fidelizzare i tuoi clienti, promuovere la fedeltà al marchio e distinguerti nel mercato competitivo.

Programmi rewards: i premi piacciono a tutti

I programmi di premi, noti anche come programmi fedeltà, incentivano i clienti a tornare e ad impegnarsi con il tuo brand.

Questi programmi offrono ricompense, come sconti, punti fedeltà o regali, in cambio dell’acquisto ripetuto o dell’interazione con il brand.

Ad esempio, il programma di premi Starbucks Rewards offre punti per ogni acquisto che possono essere scambiati con bevande gratuite e altri vantaggi, incoraggiando i clienti a continuare a scegliere Starbucks.

L’influencer marketing fatto bene

L’influencer marketing è una strategia che coinvolge persone con una forte presenza online per promuovere un brand o prodotto.

La chiave per avere successo è trovare influencer autentici che siano in linea con i valori del marchio. La partnership tra l’influencer e il brand deve essere genuina e creare valore per entrambe le parti, altrimenti può risultare poco credibile, soprattutto se non ci sono punti in comune tra le parti.

Un esempio di partnership di influencer marketing ben riuscita è stata quella tra il gigante del trucco, MAC Cosmetics, e l’influencer James Charles.

James Charles, noto Youtuber e make-up artist, ha collaborato con MAC per creare una collezione di trucchi in edizione limitata. Questa partnership è stata un successo poiché ha combinato l’entusiasmo e l’expertise di James Charles nel mondo del trucco con la reputazione di alta qualità e innovazione di MAC Cosmetics.

La collaborazione ha portato alla creazione di prodotti esclusivi e a contenuti coinvolgenti sui canali social di James Charles. Gli appassionati di trucco hanno risposto entusiasticamente, alla collezione MAC x James Charles che ha venduto rapidamente, dimostrando il potere dell’influencer marketing quando si basa su una genuina affinità tra l’influencer e il brand.