TikTok, si sa, è la patria dei nuovi trend. La Generazione Zeta sembra non esaurire mai le idee in questo ambito, e dà spesso vita a spassosissime challenge che in poco tempo raggiungono milioni di visualizzazioni in tutta Italia.

Quindi, come non parlare dell’ultimo trend che ci insegna a “parlare in corsivo”, o, per meglio dire, cörsivœ? Se non lo conosci già, si tratta di un modo di parlare che sfrutta le vocali chiuse per allungare la parola, con un effetto esilarante che ci ricorda un po’ le radical chic dell’”ape in centro”.

Tra i creators più celebri, troviamo Elisa Esposito, classe 2002, che da inizio mese si è aggiudicata il premio come migliore insegnante di “parlata in corsivo”, realizzando milioni di visualizzazioni grazie ai suoi tutorial molto dettagliati.

Cosa vuol dire parlare in corsivo e come puoi sfruttare il trend per guadagnare likes

La “parlata in corsivo” potrebbe sembrare a molti un controsenso: com’è possibile trasporre in voce una modalità di scrittura che solitamente troviamo solo sulla carta stampata? Ebbene, in realtà si può, e si deve, se oggi si vuole diventare virali su TikTok.

Ed Elisa Esposito ci spiega esattamente come fare: ci basterà prendere delle parole “normali” ed cantilenarle fino ad ottenere un effetto parodico dell’accento milanese, andando ad allungare il più possibile la fine della parola – possibilmente sfruttando uno iato per dare ancora di più quel senso di… corsivo!

Ma attenzione anche al tono di voce: rigorosamente stonato e quasi fastidioso, dovremo impegnarci a renderlo il più acuto e annoiato possibile per ottenere l’effetto sperato.

Potresti pensare di sfruttare la parlata in corsivo anche per la tua strategia di marketing su TikTok. Esistono parole chiave nel tuo settore che potresti storpiare in questa maniera? Crea qualche lezione e cavalca l’onda di questo trend!

Ma niente paura: se vi sembra troppo complicato, potrete sempre seguire un corso su TikTok!

La nascita della parlata in corsivo

Come spesso accade, il trend non nasce in Italia, ma negli Stati Uniti, quando alcuni creators hanno cominciato a notare un elemento comune a tantissimi cantanti, ovvero una cadenza esagerata sulle parole rispetto alla loro parlata normale.

Prendiamo Halsley, Billie Eilish ed Amy Winehouse: tutte e tre hanno in comune quello strascicare un po’ le parole per allinearle al tono della canzone e dare loro più profondità. Ma l’effetto è stato contrario: in tantissimi trovano la cosa esilarante.

In Italia, i maestri della parlata in corsivo sono artisti come Blanco, Giorgia, Sangiovanni e The Supreme, ed effettivamente possiamo notare un trend di questo tipo di stile canoro in tantissimi altri musicisti emergenti.

Le pioniere del trend sono state prima di tutto Chaimaa Cherbal, Chiara Marita, e naturalmente, la fan favourite, Elisa Esposito, ma è quest’ultima che si è guadagnata maggiormente il favore degli utenti di TikTok Italia.

Definita da tantissimi la “prof. Della parlata in corsivo”, Elisa non si limita agli sketch divertenti, ma ha proprio creato un vero e proprio corso in cui analizza diverse parole per trasporle nella parlata in corsivo, insegnando ai suoi “alunni” cadenza e dizione.

Tramite la funzionalità “duetto” su TikTok, gli utenti possono imparare a parlare in corsivo andando a ripetere le parole – proprio come si farebbe su qualsiasi app come Duolingo o Babbel, ma con la differenza che il nuovo idioma è totalmente inventato.

Chi è Elisa Esposito, la prof di parlata in corsivo

Elisa Esposito è una creator eclettica: appena 20enne ha visto un incremento esponenziale della propria fama grazie alle varie piattaforme su cui è presente. Nata il Luglio del 2002, presumibilmente a Milano, Elisa è entrata pian piano nelle case di tantissimi giovani della Generazione Zeta in Italia, grazie al tuo piglio spontaneo e scanzonato.

Arrivata sulla TV mainstream grazie alla sua apparizione a Propaganda Live, programma televisivo condotto da Diego Bianchi, Elisa si è fatta davvero apprezzare grazie a uno sketch comico in cui ha canzonato un comizio di Giorgia Meloni svoltosi in Spagna.

Oggi, Elisa conta circa 800.000 followers su TikTok, e 270.000 su Instagram. Ma non solo: la ragazza espone anche il suo lato più “piccante” sul suo profilo OnlyFans, a cui si può però solo accedere su abbonamento.

Che dire, una vera influencer eclettica, che non ha paura della fama e non si fa scoraggiare neanche dagli haters!

Gli haters della parlata in corsivo

Purtroppo però, come spesso accade, in molti non capiscono il contesto divertente dei trend su TikTok ed arrivano anche a inviare messaggi di odio verso i creators più popolari. Neanche Elisa è immune alla massa di “leoni da tastiera”. Ma perché?

Purtroppo, spesso, gli haters non hanno un vero motivo per attaccare una persona, e trovano ogni pretesto – spesso mossi dall’invidia verso una persona che ha avuto successo su una piattaforma in cui loro non sono riusciti.

Alcuni, sostengono che la parlata in corsivo è fastidiosa, e che non ne sopportano la cadenza, altri attaccano proprio la persona di Elisa definendola frivola e sciocca per aver portato alla ribalta un trend definito stupido.

Ma Elisa ha risposto con classe, spiegando agli haters – proprio su TikTok – che quello della prof. di parlata in corsivo è solo un personaggio ben strutturato per far ridere, e che nella vita reale lei è una ragazza come tutte le altre – e che parla in maniera normale. Sembrava scontato, ma per alcuni non è così!