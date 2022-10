TikTok e Samsung si stanno preparando al lancio di una funzionalità che sbarcherà presto sulla piattaforma social. StemDrop Mixer promette di essere una grande risorsa per moltissimi creators attivi in ambito musicale. Ecco tutti i dettagli.

Due colossi internazionali hanno dato vita ad una collaborazione che prenderà presto forma. TikTok e Samsung si stanno preparando al lancio di una funzionalità che sbarcherà presto sulla piattaforma social.

StemDrop Mixer, questo il nome della nuova feature, promette di essere una grande risorsa per moltissimi creators che la potranno utilizzare per la realizzazione di mix musicali.

Come funziona StemDrop Mixer, il nuovo canale musicale di TikTok

Sono giorni che si rincorrono senza sosta notizie e novità sul celebre social. Dopo i rumors sulla nuova modalità foto, e l'ufficializzazione del divieto delle dirette ai minorenni, TikTok annuncia ufficialmente il progetto StemDrop.

Il nuovo canale musicale ha tutte le carte in regole per presentarsi sul mercato come un progetto di sicuro interesse. L’obbiettivo è quello di offrire visibilità ed occasioni ai creators nell’ambito del settore musicale.

Definito da Musically come un "X Factor social per artisti emergenti", tramite SteamDrop i creators avranno la possibilità di creare le loro musiche partendo da singole parti di brani che verranno immessi sulla piattaforma.

Queste singole parti - chiamate appunto stem ossia steli – saranno rilasciate sulla piattaforma a spezzoni. Può trattarsi di parti di batteria, basso, assoli di chitarra, voce etc di un dato brano, spezzoni che gli utenti potranno poi prendere e mixare dando vita alla propria canzone. Sperando ovviamente che si trasformi in una hit!

La potenza di tutto ciò sta però in un piccolo – si fa per dire – particolare. Le canzoni immesse sulla piattaforma saranno scritte e prodotte da personalità la cui fama è riconosciuta a livello mondiale. Questi artisti famosissimi metteranno quindi le loro canzoni su TikTok, che potranno poi essere spezzettate da parte dei creators che potranno selezionarne le parti e mixarle a piacimento.

Una volta poi che la nuova canzone è stata confezionata, il creator potrà condividerla sul proprio profilo SteamDrop.

StemDrop punta quindi a diventare un’importante vetrina per gli artisti emergenti che potranno “collaborare” con celebri nomi del panorama musicale internazionale (la presenza della Universal non è in questo senso per nulla casuale). L'intento è ben riassunto dalle parole di Paul Hourican il Global Head of Music Operations di TikTok.

La mission di TikTok è ispirare creatività e portare allegria e con StemDrop in nostro obbiettivo è offrire alla nostra community, ovunque nel mondo, la possibilità di collaborare e creare con autori di fama mondiale e figure influenti del settore”, Paul Hourican, Global Head of Music Operations di TikTok.

Quando uscirà StemDrop

SteamDrop debutterà sulla piattaforma molto presto, per la precisione il prossimo 26 ottobre e si parte col botto grazie alla presenza di 3 nomi di tutto rispetto: Max Martin, Savan Kotecha e Ali Payami. Per l’occasione, i tre artisti di calibro internazionale, metteranno nelle mani degli utenti un brano di un minuto appositamente creato per l’occasione.

Lo stesso Cowell, noto produttore discografico britannico e ideatore del programma di successo Got Talent, ha orgogliosamente dichiarato:

Le canzoni di successo sono come diamanti e possono cambiare la carriera di un artista da un giorno all’altro. Con decine di migliaia di canzoni caricate ogni giorno, questa idea darà agli aspiranti artisti l’opportunità di collaborare con alcuni degli autori di maggior successo al mondo. La premessa è sempre stata molto semplice: “Cosa succederebbe se i migliori autori del mondo scrivessero una canzone per il mondo …….?

Insomma, dal prossimo 26 ottobre tutti pronti ad aprire le danze.