Non basta essere una delle applicazioni più usate di sempre: TikTok rischia di essere vietato in America e, a questo, si aggiunge il rischio che l’app possa chiudere i battenti anche in Europa. La Commissione Europa ha fatto passi avanti a riguardo: ecco cosa c’è in ballo per il futuro di TikTok.

TikTok vietato in Europa: l’ipotesi di Ursula Von Der Leyen

Dopo la notizia dell’approdo di TikTok Lite, tutte le attenzioni sono ora rivolte al futuro di una delle applicazioni più amate di sempre, la quale rischia di chiudere definitivamente i battenti.

A confermare l’ipotesi è la stessa Commissione Europea, capitanata dalla presidente Ursula Von Der Leyen la quale, durante il dibattito con gli altri candidati alle europee, ha ipotizzato la chiusura dell’app in Europa.

Non resta allora che scoprire quale sia la motivazione che si nasconde dietro questa ipotesi venuta a galla.

Perché vogliono vietare TikTok?

TikTok è una delle applicazioni più amate di sempre, in grado di lanciare i trend del momento come dimostrano le tendenze moda del 2024. Il suo futuro, tuttavia, sembra essere incerto non solo negli Stati Uniti D’America ma anche in Europa.

Gli USA, infatti, hanno proposto di eliminare definitivamente la possibilità di utilizzo di TikTok e la motivazione riguarda un problema molto importante nel territorio americano. Il 13 marzo 2024, negli USA è stata approvata una legge che prevede la chiusura della piattaforma nel caso di mancata separazione dalla società ByteDance, holding cinese che ne detiene il controllo.

Oltre a parlare dei rischi dell’utilizzo persistente dell’app, legati principalmente alla salute mentale, una motivazione che giustificherebbe la sua chiusura in America risiede nel trattamento dei dati degli utenti e nei suoi legami con il Governo di Pechino.

La questione della privacy occupa così una posizione importante nella volontà di chiusura della piattaforma, in attesa che la holding cinese possa vendere le sue quote a favore di grandi istituzioni americane, nonostante la ByteDance abbia dimostrato la volontà di non tirarsi indietro dalla gestione.

La situazione sembra così complicarsi in America ma anche in Europa, come dimostrano le parole di Ursula Von Der Leyen, la quale non esclude la possibilità di vietare l’utilizzo della piattaforma, dichiarando:

La commissione è stata la prima istituzione a vietarlo nei cellulari dei nostri funzionari. Conosciamo la sua pericolosità.

Ci sono però altri Paesi che si sono mobilitati per la chiusura della piattaforma: scopriamo insieme dopo è bannata.

In quale Paese è vietato TikTok?

Prima degli USA, anche il resto del mondo si è mobilitato per prendere una decisione nei confronti di una della piattaforme più usate di sempre.

È questo il caso dell’India che, sin dal 2020, ha bannato l’utilizzo della piattaforma in seguito al picco di tensioni raggiunto con Pechino. Lo stesso è accaduto in Nepal, in cui l’app è stata vista come l’artefice della rottura di un’armonia sociale.

Dal febbraio 2023, il Canada ha vietato l’utilizzo della piattaforma sui dispositivi governativi, come accade anche nel Regno Unito e in Australia.

Un bando temporaneo ha invece investito l’Indonesia, mentre la Somalia presenta ancora oggi delle restrizioni all’accesso della piattaforma.