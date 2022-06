Probabilmente avrai sentito parlare di landing page in ambito di marketing digitale. Ma cosa significa? In questo articolo capiremo proprio qual è il senso di questo termine, in cosa una landing page è diversa da una home page e quali tipi esistono. Continua a leggere!

Durante la tua avventura nel digital marketing, ti sarai sicuramente imbattuto in nuovi termini e concetti che non ti sono molto chiari. Tra SEO, SEM, Social Media Marketing, quella del marketing digitale sembra proprio una nuova lingua!

Probabilmente avrai anche sentito parlare di landing page. Ma cosa significa? In questo articolo capiremo proprio qual è il senso di questo termine, in cosa una landing page è diversa da una home page e quali tipi esistono. Continua a leggere!

Cos’è una landing page? La caratteristica distintiva

Una landing page è una pagina web su cui un utente capita dall’esterno. Nel marketing digitale, si tratta spesso di una pagina mirata, diversa dalla home page o dalle altre pagine del tuo sito web, perché essa ha un singolo obiettivo: fare seguito al contenuto da cui proviene l’utente.

Essenzialmente, si tratta del passo successivo verso la conversione: un potenziale cliente vede un post sui social media e ci clicca sopra, dirigendosi sulla tua landing page che avrà l’unico scopo di portarlo a convertire.

Di solito, su una landing page viene chiesto all’utente di compiere un’azione ben precisa, come ad esempio iscriversi a una newsletter, chiedere un preventivo o acquistare un prodotto o un servizio specifico.

Una landing page sarà cliccabile, e potrà portare l’utente – a seconda delle tue esigenze – su un’ulteriore pagina prodotto o semplicemente essere autoconclusiva. Dovra essere il più possibile convincente per incoraggiare il tuo potenziale cliente a fare ciò che desideri.

A differenza di una home page, è possibile avere più landing pages per più obiettivi di marketing. Anzi, è fortemente consigliato crearne una per ciascuna campagna, così da fornire all’utente un’esperienza più personalizzata a seconda dei suoi bisogni.

Serve davvero una landing page? Il 13.5% di conversion rate ci dice di sì

Un sondaggio condotto sull’efficacia delle landing pages ha evidenziato alcune statistiche piuttosto interessanti. Il 68.2% conteneva più di cinque link call to action, e la metrica di conversione era del 10.5%. Le landing pages con una sola call to action performavano invece con il 13.5%.

Per quanto riguarda l’importanza della social proof, è stato invece rilevato che le landing page contenenti recensioni di clienti soddisfatti, user generated content e post social avevano una metrica di conversione del 12.5% contro l’11.4% di quelle che non ne presentavano.

Le versioni ottimizzate solo per desktop presentavano una metrica di conversione del 10.7%, mentre quelle responsive dell’11.7%.

Quando hai bisogno di una landing page? 5 casi in cui è fondamentale

In alcuni casi, disporre di una landing page risulta il modo più efficace per vendere o acquisire nuovi potenziali clienti. Ad esempio, nella pubblicità pay per click è fondamentale catturare l’attenzione del cliente, oppure nel caso in cui vi sia bisogno di diversificare e focalizzarsi su un determinato pubblico. Vediamo nel dettaglio.

1. Pubblicità pay per click

Una landing page specifica per una determinata campagna pubblicitaria si posiziona meglio sui motori di ricerca perché Google ne giudica la qualità a seconda della rilevanza del contenuto. Il livello di specificità serve anche ad attirare l’attenzione di un cliente che si trova in un particolare stadio della buyer’s journey.

E sebbene una specifica promozione o un particolare prodotto di punta è facilmente ricercabile sul tuo sito web dai tuoi già clienti, alcuni utenti potrebbero essere interessati solo ad uno dei tuoi prodotti, rendendo una landing page essenziale e davvero votata alla conversione.

2. Lead Magnet

Un lead magnet è un tipo di contenuto che si presenta come un form da compilare, tramite il quale il cliente ti darà accesso ai suoi dati per sbloccare un contenuto aggiuntivo o una promozione. Così facendo, un comune utente si trasforma in una lead – perché avrai modo di contattarlo.

3. Concentra l’attenzione su qualcosa di specifico

Una landing page si focalizza principalmente su un determinato contenuto, promozione o prodotto. In quel caso, il cliente ha solo due scelte: convertire o lasciare la pagina, il che elimina tutte le altre distrazioni.

4. Attrarre diversi tipi di clienti

Le landing page personalizzate possono essere sviluppate per specifiche fasce di pubblico. Il contenuto, lo stile della pagina, la campagna pubblicitaria e la promozione contenuta su una specifica landing page sarà quindi più efficace per determinati clienti rispetto ad altri.

5. A/B Testing

Una landing page si concentra di norma su uno specifico contenuto o promozione, rendendo più semplice testare la campagna pubblicitaria specifica. Quindi, grazie a più landing page sarà possibile capire quale tipo di copy, tono di voce e keyword funzionano meglio.

I diversi tipi di landing page: 8 utilizzi per tutte le esigenze!

Come regola generale, l’utilizzo di una landing page ti permette di far sì che un utente si trovi nel posto giusto al momento giusto. A differenza di una homepage, che deve parlare della tua azienda a 360 gradi, una landing page è invece specifica per un determinato focus.

Nel creare una landing page, andrai a personalizzare e migliorare l’esperienza utente, e quindi di conseguenza aumentare le opportunità di conversione. Inoltre, ti assicurerai un ROI più alto sulle tue campagne sponsorizzate sui social o sui motori di ricerca.

Ma come incrementare ancora di più queste opportunità? Naturalmente, scegliendo il tipo di landing page giusta. Vediamo quali sono e qual è la migliore per te!

1. Landing page per l’acquisizione lead

Una landing page votata all’acquisizione lead è dedicata nello specifico – appunto – all’acquisizione lead, ovvero alla raccolta dei dati degli utenti che la visitano. Queste pagine sono versatili, ma si trovano più spesso al centro della buyer’s journey, ovvero quando il cliente sta ancora valutando la tua offerta e non è ancora sicuro di acquistare.

Chiede quindi all’utente di fornire i propri dati, ma offre anche una ricompensa: di solito, si tratta di uno sconto, una promozione o un materiale esclusivo. Tutto sta nel trovare la ricompensa adatta a convincere il tuo potenziale cliente a fornirti i suoi dati.

2. Landing page di transizione

A differenza della landing page per le lead, quella di transizione non presenta un form. Si tratta di un passaggio aggiuntivo, dove il cliente atterrerà dopo aver cliccato sulla tua pubblicità, e che dovrà convincerlo a recarsi a una specifica pagina del tuo sito web.

È spesso utilizzata per linkare a una pagina prodotto o servizio, e richiede una semplice e breve spiegazione – che sarà lo svolgimento del copy della pubblicità da cui il cliente deriva. Naturalmente, dovrà contenere una call to action specifica ed efficace!

3. Squeeze Page

Proprio come per una landing page per la lead generation, una squeeze page serve a raccogliere i dati degli utenti, ma a uno stadio differente della buyer’s journey, ovvero all’inizio. In questo caso, la squeeze page non servirà a catturare un cliente indeciso.

L’unico obiettivo è quello di raccogliere un tot di indirizzi e-mail per creare una lista di distribuzione utile all’e-mail marketing. Si tratta di landing page brevi e di base, con contenuti minimali ma ben sviluppati.

4. Landing page per le vendite

Una landing page per le vendite è solitamente la più difficile da sviluppare. Con essa, infatti, non stai più raccogliendo semplici lead, ma stai effettivamente tentando di vendere il prodotto, e ti trovi al termine della buyer’s journey.

Dovrà convincere un utente ad acquistare, il che è una mansione completamente diversa e molto più difficile rispetto all’acquisizione lead e contatti. Quindi, dovrai studiarla al millimetro.

Dal copy al layout fino al design, dovrai conoscere esattamente i bisogni e le esigenze del tuo potenziale cliente: commettere un errore significherebbe “spingere” troppo l’utente o, al contrario, non essere abbastanza convincente e lasciartelo scappare.

Ecco dove dovrai incorporare le tue capacità di vendita al design della tua landing page, per trovare un equilibrio perfetto che porti definitivamente alla vendita.

La lunghezza della pagina dipenderà molto dal prodotto e da quanto hai bisogno di spiegarne funzionalità e benefici ai tuoi clienti. A prescindere dalla lunghezza, però, dovrai creare un copy efficace e dettagliato che vada a mostrare il valore del prodotto, con l’obiettivo di concludere immediatamente la vendita.

5. Pubblicità tradizionale

Potresti pernsare che le pubblicità televisive tradizionarie siano solo una reliquia desitnata a sparire, tuttavia ti sorprenderà sapere che tantissime aziende le sfruttano con un discreto successo all’interno delle loro strategie digitali, specialmente nell’ambito di una landing page.

Una pubblicità composta da un video esplicativo è molto diversa da quelle che abbiamo visto fin’ora in termini di tempo di permanenza sulla pagina. Una pubblicità tradizionare andrà a raccontare una storia, utilizzando un copy che faccia leva sull’emotività – proprio come le pubblicità dello Chef Tony.

L’obiettivo, però, rimane sempre la vendita, quindi includi sempre una call to action efficace su cui il cliente dovrà cliccare dopo aver compreso le funzionalità del tuo prodotto!

6. Splash Page

Una splash page è la landing page più “tranquilla”. Il cliente vi può capitare a qualsiasi stadio della buyer’s journey, e si troverà davanti a un copy piuttosto scarno e forse qualche immagine che catturi la sua attenzione.

Questo perché una splash page non ha un utilità specifica di vendita o raccolta dati, ma piuttosto serve a fornire al cliente informazioni o preferenze basiche per continuare sul tuo sito. Ad esempio, potrebbe essere una pagina di selezione linguaggio, o di verifica dell’età.

7. Landing page virali

Le landing page virali vengono utilizzate principalmente per la brand awareness. Solitamente, conterranno i link al tuo sito aziendale o a un’altra pagina web specifica, ma questi link non dovranno essere il focus principale.

L’attenzione qui dovrà infatti essere tutta sul contenuto, che dovrà essere informativo o divertente abbastanza da portare il lettore a leggerlo attentamente e possibilmente a condividerlo sui social media. Naturalmente, potrai utilizzare qualsiasi mezzo: copy, video, immagini o giochi!

8. Micro siti

Un microsite è – come suggerisce il nome – un sito in miniatura. Viene creato specificatamente per una campagna, o con un obiettivo di marketing principale in mente. Può contenere più di una pagina, ma dovrà comunque essere una landing page focalizzata su un singolo concetto!