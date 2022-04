Ti sei mai chiesto perchè a volte vedi lo stesso stile delle immagini sui social o sul web? Alcune, sono di tendenza, ecco. Vengono applicati graficamente dei trend e che funzionano alla grande. Il messaggio è più chiaro e familiare nella mente. Ecco 3 tool utili per fare trend di grafica e 8 consigli pratici per usarli nel marketing. Buona lettura!

Nel marketing digitale, i trend grafici cambiano di anno in anno. Il design è uguale, le regole si adattano alle tendenze. Lo sapevi? Quali sono i trend grafici del 2022? Per il marketing digitale, considerare i tool messi a disposizione è essenziale. Il processo si velocizza!

Come fare un trend grafico per il marketing nel 2022? È bene sapere i consigli pratici di come mettere in atto tali tendenze. Non vedi l’ora di scoprirlo? Non parleremo solo di trend, ma anche di tutto ciò che li circonda. Come farli? Con i tool! Come? Leggi i consigli e inizia subito!

Racchiuderemo qui tutte le tendenze della grafica, identificate per il 2022, insieme ai tool utili e i consigli pratici. Ovviamente, bisogna fare attenzione al fatto che i trend sono semplicemente delle tendenze e non vanno sostituite alle regole grafiche del design e stessa cosa per il marketing.

Marketing e trend grafici? Scopriremo di seguito: cos’è un trend nel marketing, come funziona, quali sono le tendenze nel 2022, i 4 tool utili, come applicarli i trend facilmente con 8 consigli pratici. Ogni trend ha uno scopo: non confonderli!

Cos’è un trend grafico nel marketing?

Il termine trend vuol dire tendenza, orientamento e inclinazione. Sarebbe una sorta di direzione di un processo, una specie di orientamento dell’evoluzione di un fenomeno. Ad esempio, un trend potrebbe essere la tendenza del gusto, della moda o come in questo caso della grafica e nel marketing.

La comunicazione e il graphic design hanno delle regole basi che se usate bene nel marketing, generano l’attenzione dell’utente. Ecco perché i trend grafici sono importanti da usare nel marketing. Attenzione: non è bene usarli in una strategia a lungo termine, bensì, in una tecnica da usare a breve termine.

Questo perché il trend riguarda assolutamente e solo la tendenza del momento. Un trend grafico nel marketing è un modo di comunicare attraverso la grafica con lo scopo di vendere o di fare content marketing e la finalità di catturare l’attenzione dell’utente. I trend vengono ripetuti, sono familiari nella mente del consumatore.

Tendenza grafica: come funziona nel marketing

Il funzionamento delle tendenze grafiche nel marketing non è complicato ma nemmeno così semplice. I trend di grafica seguono i cambiamenti che avvengono nella società, li interpretano, improvvisamente e in maniera rapida.

Il marketing si avvale sia dei trend che della grafica per poter far funzionare la strategia implementata. Per comunicare un messaggio si avvale delle tendenze e delle immagini, le quali, sono caratteristiche che trasmettono emozioni.

Quest’ultima converte, ricordiamolo sempre. Dal punto di vista visuale, interpretare i cambiamenti e le tendenze è indispensabile per il business. Come funzionano i trend di grafica nel marketing? Invecchiando in fretta, nel pratico, sono utilissimi per comprendere la cultura visiva del momento, con cui tutti si confrontano.

Oltretutto, anche verso i clienti, questi sono ottimi modi di ragionare insieme per strategie a breve termine. Stimoli? Perché no! Aiutano anche a capire come può evolversi la grafica e i trend per anticipare gli sviluppi futuri del marketing.

Trend 2022: quali sono? 6 Trend di grafica e design per il marketing digitale!

Analizziamo nel dettaglio i trend di grafica del 2022. Il design rimane sempre lo stesso come anche il marketing. Quello che cambia sono le tendenze da applicare nella comunicazione. Che sia testuale o attraverso una immagine, i trend sono sempre al centro di ogni pubblicità di massa. Ecco i 6 di quest’anno:

Massimalismo: il design flat viene sostituito da elementi complessi che creano un senso di lusso

Anti-design: gli elementi tipici della comunicazione vengono usati in modo caotico

Tendenze del passato anni 90: ripresi gli stili tipici di quell’anno nelle texture di tipo grunge o negli effetti pixellati

3D: utilizzato maggiormente in sostituzione alle illustrazioni flat

Serif: i caratteri tipografici con le grazie attuali sono diversi, innovativi, difatti, ritornano con stili movimentati e adatti a quest’anno

Inclusività massima: eliminare gli stereotipi e puntare a scelte comunicative per rafforzare l’inclusione tramite colori e altre forme. Questo aspetto non è solo stato accuratamente preso in considerazione solo nel graphic design ma anche nel marketing digitale.

Quest'ultimo aspetto lo conferma Google, nel blog di thinkwithgoogle.com, così:

La pandemia ha messo in evidenza, e talvolta accentuato, le disuguaglianze strutturali. In questo contesto, le persone si aspettano sempre di più che i brand adottino un approccio più variegato in termini di diversità, equità e inclusione. Perché il tuo brand sia veramente rappresentativo della società, devi comprendere le numerose identità che hanno importanza per le persone nel tuo mercato e intraprendere iniziative iperlocali.

Per di più, aggiungerei che le abitudini di acquisto sono cambiate e mutano sempre, i gusti anche. Di conseguenza le esigenze, le preferenze e ne necessità dell’utente si sono trasformate.

Le decisioni di acquisto o almeno la gran parte avviene online. Molto spesso attraverso un’immagine o un testo grafico, su uno schermo. La maggior parte delle volte dopo aver visto un trend!

4 tool utili per trend grafici nel marketing: quello che ti occorre!

Per poter realizzare una grafica di qualsiasi tipo, a scopo di marketing oppure con un trend, quello che ti occorre, sempre, è un programma per editare immagini e animazioni, ossia, un tool. Ti servirà anche un software che ti aiuti ad individuare i trend. Ecco i 4 suggeriti:

Google Trends: ottimo per individuare le tendenze del momento in ogni parte del mondo e di tutti gli argomenti esistenti. Tramite i filtri, sarà possibile fare una ricerca ancor più accurata. Questo strumento analizza i trend attraverso le parole chiave più ricercate dagli utenti.

Canva: programma di illustrazione digitale utilissimo per la grafica sul web. Gratuito e con varie funzioni, fornisce gli elementi per trasformare qualsiasi immagine in una pubblicità. Predispone dei modelli già impostati da modificare e personalizzare. Ideale per chi è alle prime armi.

Adobe Illustrator e Photoshop: software di grafica vettoriale a pagamento e per esperti di grafica. Con questi due tool puoi fare qualsiasi cosa hai in mente a livello visuale. I più famosi per essere professionali e per fornire una vasta gamma di caratteristiche ed estensioni.

Come abbiamo sempre specificato, le regole della comunicazione non cambiano, come nemmeno quelle del marketing, ciò che muta sono le tecnologie e le piattaforme, come anche le tendenze. Difatti, la grafica e il marketing vanno a braccetto perché per poter comunicare, un’immagine ben definita, lancia un messaggio.

I trend aiutano a comunicare meglio in particolare situazioni. Per essere precisi, per poter fare bene una qualsiasi grafica e applicare un trend nella comunicazione persuasiva dell’immagine, dovrai utilizzare dei tool, i quali, sono veramente utili.

Marketing e trend grafici: Come applicarli in maniera facile: ecco 8 consigli pratici

Ti occupi di grafica e vuoi applicare un trend nel tuo progetto? Dopo aver individuato il tool da usare, potrai farlo in maniera facile. Per di più, nel marketing, i trend grafici sono ben apprezzati da integrare in ogni strategia digital. Ecco 8 consigli pratici per te:

Si prediligono i colori accesi e il colore di pantone del 2022: fucsia, blu, verde, giallo, arancione sono i preferiti del momento. Anche coppie di colori in contrasto vicini usando la scala del nuovo colore del pantone di quest’anno: very peri.

Movimento e caos: le figure in movimento e il caso vengono più spesso notate, impressionano perché danno il senso di movimento e sono del tutto nuove ed eleganti.

Testi grandi e intrecciati o a capo: i grandi titoli d’effetto quest’anno vanno di moda, soprattutto se sono a zigo zago. Si è notato che anche inseriti all’interno di uno sfondo colorato diventano parte dell’immagine stessa e danno un senso di comunicazione efficace.

Stile familiare e ritorno a vecchie forme: le forme degli anni 90 che richiamano la familiarità di quel tempo sono ben apprezzate. Per fare un esempio, le finestre dei vecchi computer ora vanno di moda come grafica di promemoria per un evento. I pixel, ad esempio, sono molto noti nelle grafiche 2022.

Semplicità: da sempre apprezzata, anche nel 2022 si preferiscono visual semplici anche nella confusione. Gli elementi della grafica rimangono gli stessi ma sempre più minimal. Usare forme semplici aiuterà qualsiasi comunicazione: è un trend grafico.

Icone e illustrazioni 3D: il 2D è stato completamente sostituito dalle grafiche, illustrazioni e dalle icone in 3D con alto livello di dettagli.

Forme astratte: questa aiutano la comunicazione testuale e vengono maggiormente apprezzati perché fanno risparmiare tempo all’utente: ecco un consiglio da applicare per una tendenza grafica.

Font con grazie particolari e con corpi di varie forme: i caratteri tipografici con serif particolati e con corpi non delicati, magari anche modificate che prendono altre forme sono di tendenza e vengono maggiormente utilizzati nel marketing digitale. Suggerimento: usali con coerenza al brand.

Ne parla anche Grafigata.com, noto portale di graphic design:

La pandemia ha portato a livello globale cambiamenti rispetti ai quali, credo, non si potrà più tornare indietro. Proprio per questo motivo, anche se può sembrare paradossale, penso che vedremo grandi novità e che gli anni a venire saranno ricordati per un grande fermento. Un po’ come gli anni ‘20 del Novecento sono stati fenomenali dal punto di vista delle avanguardie nel campo del design, come il Bauhaus, ovviamente escludendo dal discorso tutto ciò che riguarda la situazione politica ed economica di quel periodo.

Una tendenza può entrare nella mente del tuo cliente: usala bene! Ricorda: ogni trend può essere associato ad una finalità, non tutti funzionano allo stesso modo in determinate categorie di settore. Fai molta attenzione a questo aspetto: importante sia nella grafica che nel marketing.

La comunicazione ha sempre più bisogno di adattarsi ai tempi del momento. Da quale trend inizierai? Quale tool userai? Quale consiglio hai apprezzato di più?