Il lavoro del copywriter è richiestissimo negli ultimi tempi, tuttavia, spesso un principiante non ha idea di come farsi un nome e trovare le prime collaborazioni per arricchire il proprio portfolio. È normale, in Italia ci sono tantissime offerte, ma quante sono legittime?

Nella precedente guida al copywriting, abbiamo stabilito che questa professione può permetterti di generare un buon flusso di cassa, spesso comodamente da casa. Ti basterà disporre di un PC funzionante, una connessione a internet e tanta buona volontà.

Ma per citare uno dei guru del marketing digitale – Russ Henneberry, non sei un professionista finchè non di aggiudichi il primo cliente. Quindi, è meglio iniziare da subito a cercarli! Vediamo come, e dove!

Trovare lavoro da copywriter tramite le bacheche per offerte di lavoro

Se sei nuovo nel mondo del copywriting, le bacheche online come Kijiji e Indeed sono ottimi posti per cominciare a cercare qualche nuove collaborazione. Tuttavia, dovrai fare attenzione alle offerte truffaldine o a lavori sottopagati.

Ma non esistono solo queste offerte, anzi! Tantissimi copywriters hanno iniziato proprio da qui, e dai gruppi Facebook dedicati, trovando collaborazioni molto ben remunerate e significative dal punto di vista del portfolio.

Esistono anche storie di copywriters che hanno acquisito collaborazioni pagate poco all’inizio, e che ne hanno guadagnato in esperienza, riuscendo poi a guadagnarsi referenze ed esempi da mostrare a nuovi clienti.

Il segreto per trovare lavori di qualità attraverso una bacheca di annunci di lavoro è quello di prepararsi al meglio, tramite i seguenti passaggi:

Impara le competenze di base per il copywriting, determina la nicchia per cui vuoi lavorare e identifica una competenza chiave che puoi offrire – si tratti di SEO o Ad Copy. Dopodichè, crea un curriculum specifico: ti spiego come in questa guida.

Cerca solo lavori che siano affini con la tua nicchia di mercato. Evita di generalizzare troppo nel renderti disponibili per collaborazioni: una ricerca più focalizzata ti farà risparmiare molto più tempo, e potrai trovare le offerte di lavoro più efficaci per le tue competenze.

Scegli la posizione a cui vuoi candidarti con attenzione. Magari, effettua una ricerca sulle campagne e sui contenuti che l’azienda ha già pubblicato – se ce ne sono – e verifica se sono affini con il tuo stile e le tue capacità.

Non aver paura di candidarti per offerte di lavoro che ti sembrano “fuori portata”: uscire dal tuo comfort zone è sempre una cosa positiva. Ma non invischiarti in qualcosa che sai già in partenza di non avere il tempo e le risorse di portare a termine.

Assicurati di far sempre brillare le tue competenze chiavi nel candidarti a un’offerta: a seconda del tipo di collaborazione, prepara una mail, una lettera di presentazione, un curriculum o un portfolio che mostri davvero i tuoi punti di forza.

Pe aiutarti a cominciare, abbiamo stilato una lista di bacheche di offerte in cui potrai trovare tutte le offerte di lavoro per questo ambito: sicuramente c’è qualcosa anche per te!

1. TextBroker

TextBroker è uno degli strumenti più facili e veloci per connetterti con aziende e professionisti che cercano i tuoi servizi – specificatamente nel mondo del copywriting. Qui, potrai trovare sia collaborazioni da freelance che da dipendente in una varietà di nicchie diverse!

2. InfoJobs.it e Indeed.com

Queste bacheche di annunci presentano centinaia di offerte di lavoro da copywriter. Puoi ricercare questo tipo di posizioni scrivendo parole chiave come “copywriter”, “editor”, “social media”, “web content”, “SEO”.

3. Freelancer.com

Un sito web per coloro che vogliono trovare collaborazioni part-time o freelance.

Trovare lavoro da copywriter su LinkedIn

Un altro mezzo preferenziale per trovare lavori da copywriter è LinkedIn. Probabilmente ne avrai già sentito parlare, ma si tratta di un social network per professionisti in cui persone da tutto il mondo cercano lavoro, lo offrono e scambiano idee e opinioni.

Viene quindi utilizzato principalmente per il networking professionale, sia datori di lavoro che dipendenti – ma anche aziende e startup – possono creare il loro profilo personale e cominciare a condividere offerte e opportunità.

LinkedIn ha una bacheca dedicata in cui cercare collaborazioni, ma se hai bisogno di più informazioni puoi connetterti direttamente con chi ha pubblicato l’offerta. Ti consigliamo di seguire i seguenti passaggi:

1. Crea il tuo profilo

Il tuo profilo LinkedIn funge da curriculum sul web. Dovrai pubblicare:

Una buona foto profilo

La tua posizione lavorativa – o quella che desideri

Un’immagine di copertina

Le tue informazioni di contatto

Una breve descrizione del tuo percorso professionale

2. Cercare professionisti rilevanti con cui connetterti

Puoi cercare altri professionisti come te su LinkedIn tramite la ricerca per settore, azienda, posizione lavorativa, oppure scrivendo direttamente il loro nome.

Prova ad effettuare una ricerca a tappeto. Ad esempio, se la tua nicchia è il food, potresti cercare direttori di marketing proprio in questa industria, o altri professionisti che potrebbero aver bisogno di uno o più lavori di copywriting in un determinato settore che ti interessa.

3. Contatta i potenziali clienti

Una volta trovate le persone con cui vorrai connetterti, invia loro un’invito da LinkedIn tramite il bottone “Connetti”. Cliccaci sopra e una finestra si aprirà: qui potrai scrivere un breve messaggio di presentazione.

Ricorda che – per quanto composto da professionisti – LinkedIn è sempre un social network, e come tale necessita di contatto umano per stabilire relazioni con altri professionisti come te. Non essere troppo diretto con la richiesta di collaborazione, ma presentati semplicemente.

Potresti non trovare subito le opportunità che ti interessano, ma rimanere in contatto con la tua rete su LinkedIn potrebbe portarti ottimi risultati a lungo termine. Per più dettagli su come sfruttare LinkedIn da freelance copywriter, leggi il mio articolo!

Trovare lavoro da copywriter attraverso il networking

Come abbiamo detto in precedenza, coltivare relazioni con altri professionisti nel mondo del copywriting e professionisti all’interno della tua nicchia di mercato porta a diversi vantaggi sul lungo periodo. Uno di questi, è sicuramente il potenziale di ottenimento di collaborazioni.

Infatti, tantissime persone dichiarano che il networking sia uno dei modi più efficaci per trovare collaborazioni fruttuose attraverso i tuoi colleghi. Se però non sei una persona molto estroversa, non disperare: non è necessario gettarsi per forza nella mischia.

Anche solo conoscere un piccolo gruppo ben omogeneo di copywriters e professionisti nel mondo del web potrebbe portarti a trovare opportunità molto interessanti. Ecco qualche consiglio per cominciare a costruire la tua network.

1. Esci dalla tua zona di comfort

Il lavoro del copywriter è di per sé un’attività molto solitaria. Un professionista del web passa molto tempo da solo, davanti al computer, e le opportunità di networking con colleghi sono minime se non si esce dalla propria zona di comfort. Ma come fare?

A seconda delle tue inclinazioni e della tua attitudine a conoscere persone nuove, sono diverse le opportunità che potresti trovare guardandoti un po’ attorno:

Gruppi Facebook locali che si incontrano sporadicamente per lavorare insieme

Eventi di job search nel mondo del web

Eventi e conferenze sul copywriting nella tua specifica nicchia di competenza

Gruppi sportivi o hobbistici in cui potresti incontrare colleghi organicamente

Laboratori di scrittura creativa o di lettura sia relativi alla tua nicchia, ma anche no

Associazioni di professionisti

Forum online e gruppi sui social media

Ricorda sempre che dovrai solo coinvolgerti in attività che avrai voglia di fare, e non perché sei costretto per lavoro: alla lunga, forzarti a fare cose che non ti interessano non farà altro che portarti a odiare il tuo lavoro!

Inoltre, se ti forzi a partecipare ad attività solo per promuovere te stesso e il tuo lavoro, le persone se ne accorgeranno e staranno alla larga da te.

3. Parla di ciò che fai con passione

Una volta che avrai la tua piccola network di professionisti, potrai cominciare a scambiare collaborazioni, ma dovrai prima far capire esattamente cosa fai. Introduci l’argomento in maniera organica, e parla della tua nicchia.

Se la tua network non è composta solo da copywriters, prenditi un po’ di tempo per spiegare di cosa si tratta, ma se invece avrai la fortuna di trovare subito dei “colleghi”, condividi con loro i tuoi punti di forza e confrontati sulle ciriticità che stai affrontando.

Far sapere agli altri quello che fai è un ottimo spunto di conversazione, ma aiuta anche a costruire referenze per potenziali nuove opportunità. Se qualcuno sa esattamente cosa fai e di cosa ti occupi, potrebbe passarti dei lavori che lui non può fare!

4. Coltiva le tue connessioni

Man mano che crei connessioni e costruisci la tua network, assicurati di rimanere in contatto con le persone che conosci. Incontrali per caffè, in spazi di coworking per lavorare insieme e scambiarvi idee e in generale non perdere mai di vista i colleghi, essendo freelance.

Se senti di opportunità che non si allineano alle tue competenze, ma più a quelle di un membro della tua network, faglielo sapere, e condividile con lui. Puoi anche creare un gruppo Telegram, Whatsapp o Facebook dove scambiare novità del settore e spunti interessanti.

In conclusione: tutto ciò che ti serve per trovare lavoro come copywriter

Speriamo che questa prima introduzione all’industria del copywriting ti abbia dato gli spunti necessari per cominciare a lanciarti in questo mondo. Le professioni digitali sono ricche di opportunità, ma sono un campo relativamente nuovo, e districarvisi può essere complicato.

Il copywriting, nello specifio, è un’industria in rapidissima crescita, con tantissime offerte e opportunità disponibili. Dovrai però credere in te stesso e nelle tue capacità, perché così facendo riuscirai a trasmettere la giusta attitudine ai tuoi potenziali collaboratori.

Tutto il resto è un esperimento, ma si tratta di un esperimento che – se condotto in maniera seria e con un buon piano – la maggior parte delle volte avrà successo!