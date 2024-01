Non ottieni un match su Tinder da un po' di tempo? Ecco 6 trucchi per utilizzarlo meglio

Conosci i trucchi per sfruttare al meglio il tuo profilo Tinder? Te li sveliamo tutti!

Al termine di una relazione importante – ci siamo passati tutti – talvolta risulta difficile rientrare nel dating game e rimettersi sul mercato. App di dating come Tinder possono venirci in aiuto, ma naturalmente non fanno miracoli!

Ci andrà una buona dose di impegno anche da parte nostra, perché se la nostra lista di potenziali match langue vuol dire che stiamo forse sbagliando qualcosa nell’approccio. In questo articolo, esamineremo alcuni trucchi usare meglio Tinder e ottenere più match!

I trucchi per usare Tinder

Vuoi sapere come spiccare sulle app di incontri come Tinder? Comincia con qualcosa di semplice ma efficace: la presentazione del tuo profilo. Una buona foto e una bio accattivante possono fare la differenza. Ma non fermarti qui: ci sono altri piccoli segreti che possono aumentare le tue possibilità di successo.

1. Le regole d’oro della bio

“Sono un ragazzo simpatico, carino e tutto da scoprire”.

Può sembrare una bio perfetta per alimentare la curiosità di potenziali match, ma formule simili possono risultare troppo generiche e poco interessanti.

La bio di Tinder ti permette di far uscire il lato migliore di te: hai un hobby che ti interessa particolarmente? Una citazione che adori e che parla di te? Specifica fin da subito cosa cerchi: una relazione seria? Un po’ di sano divertimento?

Cerca di personalizzare il più possibile questa particina del tuo profilo Tinder, così da smuovere l’interesse di un’eventuale nuova fiamma da subito, ma evita gli estremi: le battute troppo autoironiche o l’atteggiamento da “sono troppo perfetto per chiunque” sono deleteri!

2. Quali foto mettere su Tinder?

La parola d’ordine qui è: sorridi! Utilizza delle foto possibilmente scattate alla luce naturale, che ti mostrino mentre stai facendo qualcosa che ti piace o che includano il tuo profilo migliore e almeno una a mezzo busto.

Spesso un potenziale match è meno interessato al tuo aspetto fisico, e la principale attrattiva sta nel vederti spontaneo e rilassato: pensiamo quindi a foto di viaggi, al ristorante o durante una bella passeggiata in mezzo alla natura.

3. Sfrutta la funzione Tinder Smart Photos

Recentemente, l'app di incontri Tinder ha introdotto una nuova caratteristica denominata "Tinder Smart Photos".

Questa funzione offre un'innovativa modalità di presentazione del profilo agli utenti: lascia all'applicazione la decisione di quale immagine visualizzare per prima quando altri utenti visitano il tuo profilo.

Il funzionamento di questa caratteristica è piuttosto intuitivo. L'app, attraverso un'analisi basata sul numero di "swipe" (cioè scorrimenti verso destra o sinistra) ottenuti da ciascuna foto del profilo, organizza le immagini in base alla loro popolarità.

In questo modo, la foto che riceve il maggior numero di approvazioni viene automaticamente posizionata in evidenza, aumentando teoricamente le possibilità di fare una buona prima impressione sugli altri utenti.

4. Sfrutta la funzionalità Loops

Sai quei boomerang che vedi su Instagram? Bene, Tinder ha pensato: "Perché non fare qualcosa di simile?" E così, qualche anno fa, ha lanciato la funzione "Loops".

Immagina di poter sostituire quella solita foto statica con una GIF di due secondi che si ripete all'infinito. Quando qualcuno incappa nel tuo profilo, non ti vedrà solo in posa ma anche in azione!

Potrebbe sembrare una piccola cosa, ma è un consiglio d'oro per chi usa Tinder. E non lo dico io, ma i numeri ufficiali della app. Da quando è stata introdotta questa funzione, le possibilità di trovare un match sono schizzate su quasi del 30%. Niente male, no?

5. Gli orari migliori su Tinder

Ti sei mai chiesto quando è il momento migliore per swipare su Tinder? Bene, c'è una strategia anche per questo! Pare che ci siano dei picchi specifici durante la settimana che aumentano le tue possibilità di successo. Gli esperti suggeriscono di puntare sul giovedì sera e la domenica pomeriggio o sera.

Perché il giovedì sera? Semplice: è il momento in cui c'è più "movimento" sull'app. Molte persone, con il weekend alle porte, sono più inclini a dare match e a dedicarsi a lunghe chiacchierate online. È il momento perfetto per fare nuove conoscenze e iniziare a organizzare il fine settimana.

E la domenica? Sia il pomeriggio che la sera, secondo le statistiche, Tinder raggiunge il suo picco di utilizzo. In pratica, è quando trovi il maggior numero di utenti online.

6. Evita di essere troppo diretto con le avance

Il rispetto èfondamentale, specialmente su piattaforme come Tinder. È importante ricordare che un approccio troppo diretto, specialmente in termini di contenuti espliciti, è non solo inopportuno ma anche controproducente. In termini chiari, questo significa evitare l'invio di foto inappropriate.

L'invio di questo tipo di immagini, oltre a essere di cattivo gusto è anche illegale, può risultare offensivo e spesso porta all'esatto contrario dell'intento desiderato: invece di suscitare interesse, si rischia di allontanare potenziali partner e di violare le norme della piattaforma.

LEGGI ANCHE: Tinder Matchmaker, l'aiuto da casa nella scelta del partner