Twitch Prime è una piattaforma di video streaming lanciata nel giugno 2011. Sin da subito ha ottenuto un grande successo e ad oggi è uno dei principali canali per il gaming online. In questo articolo vi spieghiamo come funziona Twitch Prime, come effettuare l'iscrizione, come utilizzare il programma ed eventualmente come disdire l'abbonamento.

Stavi girovagando su Internet e ti sei imbattuto in una piattaforma dal colore viola molto simile alla più famosa YouTube?

Allora sicuramente hai cliccato su Twitch!

Per i pochissimi che ancora non la hanno sentita nominare, Twitch è una piattaforma di streaming lanciata nel giugno 2011 che ad oggi ha raggiunto le vette del successo mondiale.

Il programma è di proprietà di Amazon e, come abbiamo detto, a primo impatto potrebbe sembrare molto simile a YouTube.

Tuttavia, c’è una differenza sostanziale: Twitch non comprende tutti i tipi di video, bensì solo ed esclusivamente contenuti trasmessi in diretta.

So cosa vi state chiedendo… cosa fanno tutto il giorno gli utenti in diretta?

Ebbene, ad oggi è il canale principale per i gamer, ovvero persone che per hobby e passione trascorrono il tempo ai videogiochi mostrando ad altri le proprie capacità.

Questo genere di video, chiamato gameplay, viene utilizzato sia per puro intrattenimento, ma anche per fare delle vere e proprie recensioni, ad esempio, su un videogioco appena uscito.

Oltre a questo, ci sono ovviamente tanti altri canali che effettuato dirette trattando altri argomenti, tra cui cinema, fumetti, attualità, etc…

Anche Twitch, come la maggior parte delle piattaforme, prevede il passaggio ad una sezione speciale dedicata solo a determinati utenti.

Stiamo parlando di Twitch Prime, da pochissimo rinominato in “Prime Gaming”.

In questo articolo vediamo nello specifico cos’è Twitch Prime, come funziona, come ottenere l’iscrizione ed eventualmente come disdire il piano.

Cos'è Twitch Prime e differenze con Twitch

Come abbiamo anticipato, Twitch Prime non è una piattaforma differente e distaccata da Twitch, anzi, al contrario, si può considerare come una sorta di potenziamento a cui si può accedere.

Ma partiamo dall’inizio ed analizziamo tutto con ordine.

Twitch Prime è molto banalmente il passaggio all’account premium di Twitch ed è possibile accedervi creando un account Amazon Prime.

Più avanti ci occuperemo dell’iscrizione e di tutti i requisiti necessari. Per il momento analizziamo quelli che sono i vantaggi di avere Twitch Prime:

Accedere a una serie di contenuti speciali selezionati da Twitch

Ricevere giochi gratis

Salvare tutte le dirette streaming per 60 giorni, anziché per 14 giorni come prevede l’abbonamento Twitch normale

Cambiare a proprio piacimento il colore della chat

Ottenere ricompense, ad esempio contenuti di gioco da condividere con gli spettatori

Iscriversi ad un canale partner massimo una volta al mese e ricevere da questo canale determinati privilegi previsti unicamente per gli iscritti

Ottenere una lista di emoticon speciali

Ricevere il “Badge Prime Chat”, ovvero un riconoscimento a forma di corona che compare accanto al proprio nome quando si mandano messaggi in chat

Come ottenere Twitch Prime

Ora che sapete cos’è Twitch Prime e quali sono i suoi vantaggi, sicuramente sarete curiosi di scoprire come ottenere subito un account.

Come specificato precedentemente, il primo importante requisito per avere Twitch Prime è essere registrati innanzitutto ad Amazon e, in particolare, beneficiare di un profilo Amazon Prime.

Se non sei iscritto ad Amazon, ti ricordiamo che il procedimento è davvero semplicissimo: basta collegarsi all’apposita pagina web e cliccare su “Crea il tuo account Amazon”.

Se invece hai già un account Amazon ma non possiedi ancora l’abbonamento a Prime, non temere! Anche in questo caso il modo per ottenerlo è facile e veloce.

Dovrai accedere alla pagina introduttiva di Amazon Prime e procedere ad attivare il piano di iscrizione.

Vi ricordiamo che i primi 30 giorni su Amazon Prime sono completamente gratuiti. Successivamente la piattaforma vi scalerà 36 euro all’anno.

Anche se il prezzo può sembrarvi alto, vi assicuriamo che ne vale la pena.

Infatti, effettuando il passaggio ad Amazon Prime non si potrà beneficiare solo di Twitch Prime, ma anche di tutta un’altra serie di servizi, tra cui Prime Music, Prime Video, Amazon Photos, Prime Now e Prime Reading.

Inoltre, sono previste consegne illimitate per tutti gli utenti e sconti per la piattaforma Amazon Music Unlimited.

Ovviamente l’iscrizione ad Amazon Prime non è vincolante a vita! Potete disdire l’account in qualsiasi momento ed in automatico i pagamenti futuri verranno annullati.

Se doveste riscontrare dubbi con l’iscrizione, potete consultare la pagina di assistenza a questo link.

Twitch Prime con Amazon Prime: come funziona?

A questo punto potete tirare un sospiro di sollievo: il grosso è stato fatto!

Non ci resta che attivare ufficialmente l’account Twitch Prime e dare inizio al divertimento tra streaming, chat e gameplay.

Tutto ciò che dovrete fare è semplicemente collegare l’account Amazon sul quale avete pagato l’abbonamento Prime al vostro account Twitch.

Vediamo qui di seguito i passaggi da fare:

1. Collegati alla pagina Prime Gaming (Twitch Prime) tramite il seguente link

2. Premi il pulsante “Accedi” collocato in alto a destra

3. Inserisci il tuo paese di provenienza e premi su “Continua”

4. Nell’elenco che compare seleziona il tuo account Amazon ed inserisci la password per accedere

5. Premi il pulsante “Attiva Twitch Prime”

6. Clicca sulla voce “Collega account Twitch” posta nel menù sulla sinistra

7. Premi il pulsante “Collega gli account” ed attendi qualche secondo

8. Ora verrai reindirizzato alla pagina di login iniziale e potrai entrare nel profilo Twitch inserendo le tue credenziali

Una volta svolti tutti questi passaggi sarai ufficialmente all’interno della community di gaming più famosa al giorno d’oggi.

Chiaramente per poter effettuare questa procedura dovrete già possedere un account Twitch normale.

Se così non dovesse essere potete iscrivervi tramite la pagina ufficiale premendo su “Iscriviti” in alto a destra e compilando il form che compare.

Twitch Prime: come si usa?

Arrivati a questo punto potete cominciare a familiarizzare con la piattaforma.

Sicuramente tutti coloro che possedevano già un account Twitch saranno facilitati nel muovere i primi passi. Per tutti gli altri, niente panico: con un briciolo di pazienza vi renderete conto che è molto più semplice di quanto sembra.

Iniziamo subito col dire che Twitch Prime è disponibile su tutti i dispositivi: esiste la piattaforma online tramite sito web, il programma per computer e ovviamente l’applicazione scaricabile da Apple Store per dispositivi iOS e da Google Play Store per dispositivi Android.

Twitch ha un particolare occhio di riguardo alla privacy dei suoi utenti, infatti, ogni qualvolta verrà effettuato un nuovo accesso, la piattaforma invierà una mail di avviso al proprietario dell’account.

È però giunto il momento di entrare nel vivo dei vantaggi offerti da Twitch Prime!

Grazie all’abbonamento, infatti, potete iscriversi fin da subito ad un canale affiliato Amazon senza subire costi aggiuntivi.

Per farlo basta semplicemente selezionare il canale e premere sul pulsante “Abbonati”. Successivamente si aprirà una pagina sulla quale dovrete scorrere fino in fondo con il cursore e cliccare su “Iscriviti senza costi aggiuntivi”.

Come vi avevamo anticipato, Twitch Prime prevede anche delle ricompense per tutti i suoi iscritti.

Per poterle riscattare non dovrete far altro che premere sul pulsante “Vai alla pagina delle ricompense” e scegliere il contenuto gioco che preferisci.

A quel punto vi basterà cliccare su “Riscatta ora” e seguire la procedura guidata che si aprirà poco dopo.

Solo nel caso in cui il gioco è ottenibile gratuitamente, è possibile premere direttamente su “Scarica e gioca”.

Un’altra funzionalità molto interessante prevista da Twitch è lo “Scrigno dei doni”, ovvero un’impostazione che possono attivare tutti i creatori di contenuti sul proprio canale.

Questo scrigno viene riempito proprio grazie alle donazioni degli utenti che decidono di condividere con lo streamer delle copie delle loro ricompense. Una volta che lo scrigno è pieno, spetta al proprietario del canale svuotarlo e donare il contenuto ai propri iscritti; e qui subentra il vantaggio di Twitch Prime!

Infatti, solo gli account Prime possono beneficiare dei doni degli scrigni, tutti gli altri possono solo donare.

Come si fa a donare una ricompensa? Il procedimento è molto semplice.

Basta semplicemente controllare l’effettiva presenza di uno scrigno, il quale è posto sopra la chat del canale. Una volta verificato, potete premete il pulsante “Dona” posizionare nella parte inferiore della chat.

Ovviamente è sottointeso che per poter donare bisogna obbligatoriamente avere delle ricompense, dalle quali verrà ceduta una copia.

Come disattivare Twitch Prime

Come per tutte le piattaforme social può ovviamente capitare che i servizi proposti non vengano apprezzati. O più semplicemente il programma non è di nostro gradimento.

Quando accade questo l’unica azione da fare è disattivare l’account creato.

Effettuare questo passaggio è importante sia per segnalare al canale che la tua utenza non è più attiva, sia banalmente per liberare spazio sul dispositivo utilizzato per il download.

Come disattivare un account Twitch Prime? Esistono due metodi.

Il primo è il più semplice e prevede la disdetta della prova gratuita di 30 giorni di Amazon Prime: in questo modo il rinnovo si annullerà automaticamente e non verrà addebitato alcun costo al nostro conto.

Per farlo è sufficiente accedere alla pagina ufficiale di Amazon con le proprie credenziali, cliccare sulla dicitura “Il mio Amazon Prime” e successivamente premere su “Non continuare”.

A questo punto Amazon chiederà un’ulteriore conferma per procedere, che dovrete dare premendo su “Cancella iscrizione”. Da questo momento tutti i benefici dell’abbonamento verranno immediatamente interrotti.

Il secondo metodo comporta la disdetta dell’abbonamento annuale ad Amazon Prime: così facendo verranno cancellati tutti i servizi ad esso correlati, tra cui appunto Twitch Prime.

Per farlo è necessario accedere ad Amazon con le proprie credenziali, spostarsi nella sezione “Account e liste” in alto a destra e selezionare la voce “Il mio Amazon Prime”.

A questo punto bisogna cliccare su “Gestisci iscrizione” -> “Aggiorna, cancella e altro” -> “Termina iscrizione” ed infine “Termina benefici”.

Una volta terminata la procedura l’iscrizione ad Amazon Prime sarà totalmente annullata e, di conseguenza, verrà concluso anche il collegamento a Twitch Prime.