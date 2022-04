Facebook si unisce al trend dei video brevi lanciato da TikTok nel 2020, e come Instagram implementa i Reels. Proprio come su Instagram, verrà quindi dedicato uno spazio alle clip create dagli utenti, un formato che ha riscosso un successo globale dal suo lancio. Scopri come utilizzarli per il tuo business!

Tanto che anche altre piattaforme – compresa YouTube – hanno fiutato l’occasione e implementato nuove funzionalità per favorire la creazione di video brevi. Ma come funzionano i Reel su Facebook? Se navighi spesso su questa piattaforma, potresti già averne visto qualcuno.

In questo articolo, andremo ad analizzare i Reel su Facebook, evidenziandone le differenze con quelli su Instagram e svelando i trucchi e i segreti degli esperti per utilizzarli in ambito business. Curioso? Continua a leggere!

Social Network: cosa sono i Reel su Facebook?

Secondo le ultime dichiarazioni degli sviluppatori, i Reels saranno – come su Instagram – uno spazio che ospiterà contenuti sottoforma di video brevi creati dagli utenti. Inoltre, sempre in questa sezione, sarà possibile anche vedere Reels degli utenti Instagram.

Naturalmente, saranno i contenuti più affini agli interessi di ciascun utente a comparire nei relativi feed, sia su quelli normali che su Facebook Watch. Le funzionalità saranno molto simili ai Reels Instagram, con qualche sostanziale differenza.

Differenza tra Facebook e Instagram Reels: i due Social Network a confronto

Dal momento che ogni piattaforma ha fasce demografiche diverse e pubblico con esigenze differenti, Meta ha apportato alcune modifiche alla funzionalità Reel su Facebook rispetto a quella presente su Instagram. Vediamo quali.

1. Puoi condividere i video brevi da Instagram a Facebook, ma non viceversa

Quindi se vedrai un Reel su Facebook originariamente condiviso su Instagram, il video in questione mostrerà l’username Instagram del creator, e non il nome su Facebook. Naturalmente questo sarà possibile solo avendo un account Facebook.

2. Il logo Instagram apparirà sotto il suo username

Nel guardare un Reel creato su Facebook, potrai commentare direttamente lì. Se invece il Reel è originario di Instagram, dovrai recarti sull’app – o da desktop – e commentare dal tuo account Instagram andando a ricercare l’username che comparirà nel Reel in questione.

3. Potrai conoscere il numero di like di un Reel su Facebook

E inoltre, potrai anche vedere chi ha messo like, ma se il Reel è stato creato su Instagram, non potrai invece vedere i likes degli utenti sulla piattaforma. Per vedere la lista dei likes su Facebook dovrai cliccare sul bottone in basso a destra, sul numerino affianco al pollice in su.

4. Puoi vedere il numero di visualizzazioni di un Reel proveniente da Instagram

Una visualizzazione su un Reel conta dal primo millisecondo in su ma esclude i replay. Le visualizzazioni vengono conteggiate sia su Instagram che su Facebook. Se un utente guarda un Reel sia su Instagram che su Facebook, la visualizzazione è doppia.

5. Potrai vedere gli altri Reel di un utente cliccando sul suo nome utente

Se invece – sempre su Facebook – vedi un video creato su Instagram, facendo click sul nome utente sarai reindirizzato direttamente sul profilo Instagram del creator.

Sostanzialmente le differenze principali tra una funzionalità e l’altra si traducono in una maggiore libertà su Facebook, che raccoglie i contenuti di entrambe le piattaforme e fornisce più insights all’utente esterno.

Essendo proprio Facebook la piattaforma di punta di Meta, e quella che conteggia più utenti a livello globale, l’azienda ha deciso di implementare qualche miglioria collegata a Instagram per mantenere il rapporto gerarchico tra le due piattaforme.

Social Network: come creare un Reel su Facebook

I Reel possono essere creati sia da un profilo personale che da uno aziendale. Ti basterà entrare nel profilo che preferisci e seguire i passaggi elencati di seguito:

In alto sul feed, potrai scorrere tra Storie e Reel per vedere tutti i video recenti, e noterai anche l’opzione “Crea Reel”

Selezionando questa opzione la prima volta dovrai dare a Facebook l’accesso alla tua fotocamera, alla galleria e al microfono. Dopo averlo fatto, vedrai comparire la fotocamera dedicata ai Reel.

Potrai scegliere se caricare un video già esistente o crearne uno

Come per I Reel su Instagram, potrai scorrere tra diversi effetti, aggiungere musica ed applicare altre modifiche al video.

Tra le funzionalità dei Reel di Facebook potrai trovare:

La modifica della velocità del video e gli effetti

Un timer per far partire il video in ritardo, se vuoi sistemare il telefono prima di cominciare a registrare. Potrai scegliere tra i 3 e i 10 secondi, e – se necessario – decidere prima la durata del video.

L’opzione green screen – simile a quella di TikTok – che ti permetterà di registrare un video con uno sfondo a tua scelta.

Aggiunta testo con la possibilità di determinarne la durata e l’aspetto

Aggiunta GIF ed emoji

Ricorda che i video dovranno avere una durata di almeno 3 secondi prima di procedere con le modifiche. Quindi, una volta girato e modificato il contenuto che vuoi condividere, dovrai selezionare “Avanti”.

Arrivati alla fine, potrai ancora aggiungere o modificare la musica e applicare le ultime modifiche, se non hai finito nella sezione precedente.

Infine, arriverai alla sezione di pubblicazione, dove dovrai specificare le impostazioni di privacy. Potrai decidere chi può vedere il tuo video:

Se lo renderai pubblico, tutti gli utenti Facebook potranno vederlo

Se lo renderai disponibile solo agli amici, solo i tuoi contatti su Facebook potranno vederlo

Inoltre, puoi anche scegliere l’opzione “Amici eccetto…” per escludere persone specifiche. Da qui, dovrai solo più scegliere una didascalia rilevante – aggiungendo qualche hashtag – e condividere il tuo Reel! Ecco un tutorial pratico di Matteo Orlandi per approfondire!

Social Network: come creare Reel efficaci su Facebook

Naturalmente, se vorrai utilizzare questa nuova funzionalità di Facebook per promuovere la tua azienda, i tuoi prodotti o servizi, non potrai improvvisare. Come per i Reels su Instagram, dovrai pianificare una strategia che porti il tuo pubblico ad acquistare da te o a conoscerti meglio.

Ecco qualche buona pratica per far sì che ciò accada.

1. Squadra che vince non si cambia

Il che significa che dovrai utilizzare ciò che hai già visto funzionare su Instagram per i tuoi Reel Facebook, con le dovute modifiche specifiche per la piattaforma. Quindi, se hai già una strategia per questo tipo di contenuto su Instagram, usala come ispirazione.

Il consiglio è non superare mai il minuto di durata per un video, e di catturare l’attenzione dell’utente già dai primi secondi per convincerlo a continuare a guardare.

Inoltre, è sempre bene non utilizzare questo tipo di formato per vendere spudoratamente. Dai ai tuoi contenuti un valore aggiunto – esattamente come per Instagram – e raggiungerai ancora più copertura grazie alle condivisioni!

2. Usa lo stesso metodo di base degli altri contenuti

Se invece non disponi di una strategia Instagram Reels, e parti da zero, allora dovrai applicare lo stesso approccio di base di ogni contenuto sui social network. In poche parole tieni sempre a mente che i contenuti che crei sono rivolti a un pubblico di persone che non usa Facebook per farsi vendere qualcosa.

Il che significa che all’utente medio non interessa sapere nel dettaglio i processi produttivi della tua azienda, le tue certificazioni e una carrellata dettagliata dei tuoi prodotti. Per attrarre il pubblico sui social network dovrai incontrare le sue esigenze e aiutarlo a raggiungere i loro obiettivi.

Questo risulta ancora più importante per il formato dei video brevi, perché è vitale che l’utente rimanga incollato allo schermo per tutta la durata del Reel. Le parole chiave in questo caso sono informazione, educazione e intrattenimento: trova un modo per promuovere la tua azienda e i tuoi prodotti tramite un contenuto che interessi il tuo pubblico.

Ad esempio, se stai pubblicizzando uno zaino da montagna, potresti creare un Reel sui 3 sentieri più suggestivi e panoramici d’Italia, e come sarà semplice e divertente percorrerli grazie alla comodità e alla capienza del tuo zaino!

3. Riutilizza i tuoi video di successo, se possibile

Se già utilizzi TikTok e vuoi riutilizzarli su Facebook puoi farlo, ma assicurati che i contenuti e il formato siano adatti per il pubblico di Facebook. Inoltre, è anche buona pratica salvare i video senza il logo di TikTok per renderli più “puliti”, ma non solo.

È provato che Facebook “snobbi” i video che riportano un logo diverso dal suo, e quindi il tuo video verrebbe sotterrato dall’algoritmo, e finirebbe per non raggiungere la copertura desiderata. Del resto, TikTok è un competitor diretto di Meta.

4. Rimani aggiornato

Non ci sono ancora notizie di eventuali opportunità promozionali sui Reel di Facebook, tuttavia se Meta ha intenzione di applicare le stesse politiche già implementate sui Reel Instagram è probabile che presto sarà possibile sviluppare campagne pubblicitarie anche qui.

Social Network: tipi di contenuti per i Reel su Facebook

Utilizzare i Reel ti permetterà di creare contenuti user-friendly e autentici per il tuo pubblico. Il che potrà diventare un canale preferenziale per stabilire connessioni profonde con i tuoi clienti e potenziali tali. Per far sì che ciò accada dovrai però creare contenuti che offrano un valore aggiunto agli utenti. Ecco qualche idea:

Presenta te stesso, il tuo team e la storia della tua azienda. Questo renderà l’azienda più “umana” agli occhi degli utenti, ed è provato che le persone amino lo storytelling.

Dietro le quinte. Un altro contenuto che funziona benissimo è quello che mostra cosa c’è dietro al tuo business.

Raccontati. I video che raccontano la vita delle persone dietro a un’azienda vanno fortissimo. Potresti creare un contenuto intitolato “Un giorno nella vita di un piccolo imprenditore”, e far entrare gli utenti nella tua quotidianità.

Contenuto educativo, ovvero il modo migliore per intrattenere gli utenti e nel contempo mostrare il tuo expertise e quello della tua azienda. Potrebbe essere sottoforma di tutorial, riassunto di un articolo del tuo blog, lista di prodotti essenziali, FAQ