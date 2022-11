Instagram integrerà una sezione marketplace dedicata alle NFT. Sarà quindi possibile creare, condividere e – naturalmente – vendere opere d’arte in blockchain. Vediamo come.

Il social selling è una delle funzioni più apprezzate dalle aziende su Instagram e Facebook: la possibilità di creare un negozio online ha semplificato la customer journey, andando ad eliminare un passaggio spesso critico del marketing sui social network, ovvero l’uscita dallo stesso.

La novità degli scorsi giorni è però che Instagram integrerà – oltre alla vendita di beni e servizi – anche una sezione marketplace dedicata alle NFT. Sarà quindi possibile creare, condividere e – naturalmente – vendere opere d’arte in blockchain. Vediamo come.

Come funziona il marketplace di NFT su Instagram

In realtà, l’annuncio della possibile implementazione di un marketplace per NFT su Instagram era già arrivato a marzo di quest’anno, insieme alla roadmap di integrazione di questa funzione sul popolare social network.

La prima versione è arrivata poi ad Agosto del 2022 in 100 paesi, ma non ancora in Italia. Nella release beta, non erano inoltre ancora state introdotte tutte le funzioni a cui invece sarà possibile accedere ora.

Siamo oggi quindi a una release più funzionale, ma ancora rudimentale, che verrà testata dal pubblico permettendo agli utenti di vendere NFT ai propri followers su Instagram.

In pratica, con il nuovo aggiornamento verrà introdotta una sezione dedicata per la vendita di NFT, dove sarà possibile inserire le proprie opere d’arte digitali e venderle a chi fosse interessato senza nessuna commissione aggiuntiva.

Attenzione però: ciò non significa che Instagram non si prenderà una particina di guadagni. Una volta effettuato un acquisto, verranno aggiunte le tariffe applicabili dell’app store a seconda se si utilizza Android o iOS. E non è da escludere che – se l’esperimento avrà successo – Instagram potrebbe alzare i prezzi!

Perchè Meta vuole creare e vendere Nft?

Con l’annuncio dell’arrivo del Metaverso, la rilevanza delle NFT cresce ogni giorno di più. Se qui la moneta saranno le criptovalute, le NFT rappresenteranno invece i beni materiali – digitali naturalmente – che sarà possibile scambiare proprio come si fa nel mondo reale.

Ad oggi, tuttavia, l’idea del Metaverso non è del tutto concretizzata, e si sta testando la loro fungibilità tramite test che coinvolgono content creator e influencer la cui principale occupazione è lavorare con i social network.

Proprio come succede su TikTok, anche su Instagram diventerà quindi possibile acquistare beni virtuali da omaggiare agli influencer durante Reel e dirette, e che per i creators potranno tradursi in guadagni.

Una modalità che necessiterà quindi di nuove funzioni da implementare, e la creazione di un nuovo tipo di account business fornito di nuovi strumenti e opzioni di monetizzazione – tra cui un cambio valuta a sé che permetterà di scambiare i beni virtuali ricevuti in soldi veri e propri.

Insomma, i beni virtuali diventano sempre più rilevanti in un mondo che si prepara ad accogliere un universo virtuale in cui sarà possibile vivere proprio come nel mondo reale – e che quindi avrà bisogno di meccaniche che permettano un’esperienza il più possibile simile a quella della nostra quotidianità.