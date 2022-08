Il Web Content Writer è uno dei lavori più in voga del momento. Vediamo cosa significa occupare questo importante ruolo creativo all’interno di un’azienda o come freelance

Tra le tante professioni digitali che ormai sono sempre più sulla bocca di tutti gli utenti internet, troviamo il Web Content Writer. Ma cosa significa esattamente? Che skills bisogna possedere per diventarlo? Vediamole insieme.

Chi è e cosa fa il Web Content writer?

Content writer significa letteralmente "scrittore di contenuti". Come nel mondo offline, anche quello online è colmo di comunicazione scritta e parlata, e il web content writer si occupa della scrittura di contenuti per il web, quindi di scrittura online a 360°. Questo implica varie mansioni, tra le quali:

Scrittura di contenuti di siti web : si occupa della creazione di contenuti orginali e accattivanti per qualsiasi sito o piattaforma web. Deve quindi possedere abilità di persuasione e copywriting che permettano di incuriosire gli utenti;

: si occupa della creazione di contenuti orginali e accattivanti per qualsiasi sito o piattaforma web. Deve quindi possedere abilità di che permettano di incuriosire gli utenti; Scrittura di articoli blog : può scrivere articoli blog o notizie su svariati temi. In questo caso è importante conoscere le dinamiche SEO ed essere creativi sui contenuti;

: può scrivere articoli blog o notizie su svariati temi. In questo caso è importante conoscere le dinamiche SEO ed essere creativi sui contenuti; Scrittura di testi presenti su pagine e-commerce : in questo caso sono prevalenti skills di scrittura orientata alla vendita;

: in questo caso sono prevalenti skills di scrittura orientata alla vendita; Scrittura di contenuti video: sempre più utilizzati come strategie efficaci di comunicazione sono i video, e nella maggior parte dei casi chi sta davanti alla telecamera non è la stessa persona che si occupa della creazione dei contenuti o delle domande.Per questo motivo interviene il web content writer, che si occupa della creazione dei contenuti video come quelli YouTube

Dato il continuo aumento dei contenuti web presenti, questa figura è sempre più importante e richiesta dai brand, oltre al fatto che i reparti di comunicazione sono sempre più strutturato nelle realtà italiane e straniere.

Il web content writer è una figura che implica una particolare dote che non tutti possiedono: la creatività testuale. Cosa serve, oltre alla creatività, per diventare un grande web content writer?

Come diventare un Web Content Writer?

Per diventare un web content writer valido sono necessari degli importanti prerequisiti che in molti possono ambire, come una laurea triennale in comunicazione o marketing ed un eventuale master in copywriting o scrittura pubblicitaria.

È chiaro che, oltre a questi prerequisiti (tra l’altro non sempre indispensabili) si ricercano spesso alcune soft skills, come l’amore per la lettura, la curiosità continua sulle tendenze del momento e la conoscenza abbastanza approfondita delle dinamiche social. Inolre, un ottimo web content writer deve anche essere competente in merito alle dinamiche SEO, importante per provare a scalare la SERP nei risultati di ricerca.

Quanto guadagna un Web Content Writer?

Un web content writer con qualche anno di esperienza in Italia può riuscire a guadagnare anche più di 2000 euro netti al mese, ma ovviamente le entrate sono proporzionate sia all’esperienza accumulata nel corso degli anni di lavoro, sia all’azienda con cui si collabora, sia al valore in termini qualitativi che dona al brand.

Quali sono i vantaggi di un Web Content Writer?

Lavorare come creatore di contenuti web porta con sé importanti vantaggi, in primis la possibilità di lavorare utilizzando la propria creatività e collaborare con diversi brand differenti, soprattutto quando si lavora per un'agenzia che gestisce più clienti.