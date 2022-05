L'evento più atteso dell'anno sta arrivando, il web marketing festival 2022 è tornato! Tante novità sono alle porte e molte da sfruttare subito per non perdere nessun vantaggio. Scopri tutto: cos'è, come funziona, a chi è rivolto, la data, il costo, come partecipare, le novità e cosa puoi sfruttare su questo evento di innovazione digitale.

Numeri importanti hanno fatto la storia del web marketing festival, l’evento di innovazione digitale per scoprire come sfruttare le opportunità sul web. È tornato anche quest’anno, nel 2022 con importanti novità. Più di ventiquattromila presenze nell’anno precedente, più di 100 eventi, più di 600 speaker e ospiti e non solo. Startup e investitori sono più di 700.

Pronti a partecipare anche questa volta? Il web marketing festival 2022 emerge per il decimo anno consecutivo con caratteristiche nuove da sfruttare subito. Numerose sale formative e più di 500 espositori e sponsor ci saranno anche nel 2022.

Non vedevi l’ora? Il Web marketing festival 2022 ha delle belle novità da poter sfruttare. Gli argomenti più gettonati saranno: seo, social media marketing, content marketing e l’analytics, brand journalism, networking e startup ed editoria.

Che cos'è il web marketing festival? In questo articolo scoprirai anche come funziona, a chi è rivolto, la data, il costo, come partecipare, le novità e cosa puoi sfruttare su questo evento di innovazione digitale.

Che cos'è il web marketing festival?

Il web marketing festival tratta il più grande evento sull’innovazione digitale e sociale. È un acceleratore di cultura e di formazione. Tutto l’anno opera con studenti, imprese, istituzioni e professionisti per costruire il futuro digitale. Il web marketing festival 2022 è tanto atteso poiché si tratta di una fiera di 3 giorni con oltre 100 eventi e incontri di networking.

Si terrà a Rimini e tutti possono partecipare. Quali sono i temi? Eccone alcuni: sostenibilità, startup, seo, social media, comunicazione, nft, advertising, big data, ai, ar, vr e tanti altri. Durante l’anno, il web marketing festival diffonde la cultura e l’innovazione del digitale con differenti progetti attivi e portati avanti con persone di tutta Italia.

L’evento promuove lo sviluppo di aziende e realtà italiane e soprattutto punta su un ecosistema globale innovativo e sostenibile. Lo scopo finale è quello di mettere insieme competenze e creatività utili per la costruzione di un grande futuro.

Il sito ufficiale comunica aspetti importanti dell’anno precedente:

Nel 2021 siamo stati il primo grande evento in Italia ad essere, ancora una volta, live e in presenza a Rimini, con oltre 24.000 partecipanti. Abbiamo progettato un programma completamente nuovo e avanzato composto da oltre 100 eventi, come il World Startup Fest e l’Innovation Film Fest . Abbiamo presentato corsi di formazione, incontri d'affari, occasioni di networking, performance artistiche ed eventi culturali; più di 600 relatori e ospiti da tutto il mondo - Philip Kotler, Purna Virji , Siyabulela Mandela solo per citarne alcuni; oltre 1.200 startup ed espositori , e ancora spettacoli dal vivo, concerti diRoy Paci & Aretuska e QueenMania , evento di intrattenimento e tante altre attività interattive.

Marketing: come funziona il web marketing festival?

Il web marketing festival 2022 ha un’area dedicata all’expo in cui è possibile presentare il brand al mondo dell’innovazione. In questo modo si possono cogliere tante opportunità anche in termini di clienti. Ci saranno circa 200 speaker e diversi ospiti quest’anno da tutto il mondo.

Money.it ha scritto:

Il Web Marketing Festival è da anni la più grande e importante manifestazione italiana dedicata alla trasformazione digitale, alla tecnologia, alla formazione e al sociale.

Il luogo che ospita l'evento è il Palacongressi di Rimini, solitamente a giugno in tre giorni consecutivi. I partecipanti in media sono sui ventimila e le presenze dovrebbero aumentare anche quest'anno rispetto al 2022 e al 2021.

Ad esempio nell'anno della pandemia, il web marketing festival, è stato spostato in due eventi separati in forma ibrida: a giugno e a novembre.

Quali altre iniziative e progetti? A chi sono dedicati? Studenti e giovani professionisti, imprenditori e startup, borghi e piccoli centri, territori e istituzioni, realtà italiane ma anche estere.

Hai interesse verso lo sviluppo innovativo del paese? Iscriviti anche tu all’italian innovation valley, uno dei progetti del web marketing festival. Vorresti candidare la tua città o un borgo? Partecipa al progetto HUBitat.

A chi è rivolto il web marketing festival 2022?

Il festival di web marketing è rivolto ai professionisti freelance e dipendenti, ai direttori di marketing e agli amministratori delegati e altre figure simili. Nel particolare, è destinato a blogger e ad appassionati, agli investitori, alle startup e scaleup, agenzie, aziende, pmi, ma non finisce qui.

Ancor più nel dettaglio è anche per chi si occupa di giornalismo, per i makers, i ricercatori, i gamers, gli appassionati di esports, developers, agli scrittori e alle case editrici. Possono parteciparvi anche le associazioni non profit, gli studenti, i docenti, le scuole, le università, la pubblica amministrazione e le istituzioni locali.

Data web marketing festival 2022

Torna a Giugno 2022 l’appuntamento tanto atteso del momento nel mondo del marketing e dell’innovazione digitale. Il web marketing festival 2022 torna a Rimini con grandi sorprese e tante novità da non perdere. Assolutamente da sfruttare subito se sei un professionista o un’istituzione.

Il più grande festival sull’innovazione digitale tornerà anche quest’anno a Rimini, La data del web marketing festival 2022 è a giugno. I giorni 16, 17 e 18 Giugno 2022 per l’esattezza. I ticket sono acquistabili sul sito ufficiale anche con i bitcoin: una grande novità. Non è solo questa perché ti aspettano di seguito tante altre.

Costo e come partecipare al web marketing festival 2022

Il prezzo del ticket può variare in base alle promozioni. Fino ad una certa data potrebbe variare. Il costo totale comprende tutte le giornate del web marketing festival 2022 e l’importo è pari a 149 euro. Come partecipare? Acquistando i biglietti online mediante il sito ufficiale.

Ci sono le soluzioni full oppure si possono utilizzare dei codici promozionali per avere uno sconto. Le agevolazioni sono previste soprattutto per studenti, universitari e per i giornalisti.

I biglietti possono essere acquistati direttamente online nella pagina ufficiale del web marketing festival 2022 soltanto registrandosi e procedendo all’acquisto confermando l’ordine.

Successivamente, gli iscritti riceveranno attraverso posta elettronica tutte le informazioni necessarie per seguire anche l’evento in diretta streaming. Si tratta di una delle novità!

E' necessario divulgare l’importanza dell’evento più atteso: la startup competition. Ecco spiegato il funzionamento di seguito. Occorre candidarsi e presentare lìidea di business che si ha in progetto di avviare. Questa idea verrà valutata da un team esperto e di professionisti del settore.

Alla fine, il progetto più interessante e innovativo vincerà il primo premio. I finalisti saranno scelti da una giuria eccellente del settore.

Evento sull'innovazione digitale: le 5 novità sul web marketing festival

La prima novità è che i ticket full e online includono le videoregistrazioni di tutte le sessioni del web marketing festival 2022. Potrai ricevere le slide mostrate dagli esperti e se hai impegni o imprevisti seguirai gli eventi online e parteciperai comunque in prima persona.

Un’opportunità vantaggiosa per tutti i partecipanti. L’evento web marketing festival 2022 coinvolge circa tremila progetti innovativi di startup dal valore di più di un milione di euro. Quali sono le altre novità su questo evento di innovazione digitale e di marketing?

La scelta dei primi 100 speaker, tra cui l’editorialista del corriere della sera. Numerosi brand importanti saranno presenti. Chi? Nexi, Linkedin, Microsoft, Ibm ed Esa.

Popmag.it ne ha riportati un grande numero. In particolare, troviamo:

L’atleta paralimpico Roberto Zanda, il giornalista e scrittore Andrea Scanzi, I Sansoni, l’attivista e nipote di Nelson Mandela, Siyabulela Mandela, il direttore scientifico dell’IIT Giorgio Metta, il robot della Hanson Robotics Sophia, il professore e sociologo Domenico De Masi.

Abbiamo citato solo alcuni perchè ce ne saranno tantissimi altri a sorpresa veramente importanti che faranno la differenza in questi giorni di formazione e di innovazione digitale.

Alcuni di loro tratteranno tematiche fondamentali di marketing che di questi tempi stanno continuamente passando attraverso ogni azienda per poter approdare nel mercao attuale.

Ci saranno delle aree di discussione all’interno del web marketing festival 2022 e le principali saranno sull’innovazione, sul digitale, sul marketing e sulla tecnologia. I temi di quest’anno vedranno la seo, il social media marketing, il content marketing e l’analytics.

Web marketing festival 2022: cosa sfruttare subito?

Innanzitutto, sul sito c’è una offertissima di full ticket in offerta a soli 149 euro anziché 549. Inoltre, c’è da considerare che ci saranno oltre 100 eventi in 3 giorni. Diversi ospiti da tutto il mondo hanno dato il loro contributo per offrire 60 stage formativi su innovazione e web marketing.

Di cosa parleranno? Di stage formativi e di mainstage. Ci sarà anche una call per startup chiamata competition che è la più grande d’Italia. Potresti presentare la tua attività e avere molta visibilità. Questo evento è un’iniziativa volta a giovani e studenti in collaborazione con il parlamento europeo.

L’opportunità di partecipare è entro una certa data. Hai un cortometraggio che vuoi candidare? È il festival giusto per mostrare la tua sceneggiatura e la tua arte. In più, ci saranno eventi e concerti, incontri di business e di networking e tanta formazione.

Concludiamo con una parte del manifesto ufficiale:

“Crediamo profondamente nell’impegno imprenditoriale come mezzo per il cambiamento, così come viviamo internet e l’innovazione digitale come strumenti di costruzione del futuro e di crescita sostenibile”.

Una vision che fa riflettere! Costruire un futuro all’insegna della formazione, dell’innovazione e dell’occupazione, passando dal digital fino al marketing. Parteciperai anche tu? Fai ancora in tempo a prendere i biglietti scontati! Approfittane subito!