La web reputation rappresenta la percezione online che una persona o brand o azienda costruisce di sé, sia in un profilo privato che in un profilo aziendale. Ecco cos'è e perché è così importante tutelarla.

La web reputation rappresenta il concetto d'identità che ogni soggetto costruisce di sé stesso sulla rete, è quindi "la costruzione della reputazione online". Tale concetto sembra interessare solo le aziende, ma in realtà del 2022 in un mondo dove la maggior parte della gente è costantemente online, interessa ognuno di noi. Il segreto è quello di comportarsi come se fossimo face-to-face con qualcuno poiché l'identità costruita sui social è quella che in primis vedranno anche altre persone.

Cosa è la web reputation?

La web reputation rappresenta sostanzialmente la percezione che gli utenti hanno di un "soggetto". Tale reputazione si costruisce nel tempo con sforzo e strategie mirate volte a consolidare l'immagine che quel soggetto ha sul web.

E, proprio nel caso di internet, ci sono due tipi di web reputation:

personale, ogni contenuto che noi pubblichiamo sul nostro profilo privato, sia esso un selfie, un commento sotto un post, contribuisce a tale creazione. Fondamentale è anche la reputazione che andiamo a costruire oltre che sui social come Instagram o Facebook, anche su social network professionali come LinkedIn, è fondamentale oltre il curriculum condividere una serie di informazioni a cui i recruiter possono fare riferimento.

aziendale, in tal caso delle recensioni negativa potrebbero influire negativamente sul business aziendale, perdendo potenziali clienti.

La reputazione, in particolare, quella aziendale è caratterizzata da tre aspetti fondamentali:

Identità

Posizionamento del brand o marchio

Percezione

La Web Reputation, è quindi la reputazione online di una persona, sia essa fisica o aziendale ed è creata da ciò che viene veicolato e condiviso sui social web.

Come è possibile tutelarla?

In un mondo dove la maggior parte della gente trascorre moltissimo tempo su Internet - secondo delle statistiche ben sette ore giornaliere - è bene sapere come tutelare la propria reputazione online poiché si sa che uno scivolone sui social può divenire virale e rovinare la reputazione che qualcuno si è costruito nel tempo senza valutare tutte le idee positive precedenti. Una cosa che bisogna tenere sempre a mente è che Internet non dimentica.

Per tale ragione prima di pubblicare qualsiasi contenuto bisogna assicurarsi che sia idoneo ad essere veicolato sui social per evitare che tale contenuto possa far vanificare tutti gli sforzi profusi per costruirsi una buona web reputation.

Come migliorare la nostra identità sui social?

Il segreto per migliorare l'identità sui social è non dare mai nulla per scontato. Ecco allora alcuni consigli e suggerimenti per costruire, mantenere e migliorare la nostra web reputation:

Essere autentici e coerenti

Non adattarsi alle mode del momento

Costanza nel pubblicare contenuti e controllarli

Creare nuovi contenuti e modificare i vecchi, essi devono essere di qualità

Trasmetti i tuoi valori, in modo da far identificare gli altri nel tuo mondo

Fare molta attenzione ai tag e alle foto, mettere il controllo prima che essi siano visibili sul tuo social

Evitare recensioni negative ed incentivare quelle positive

Rispondere ai commenti negativi in maniera gentile ed educata per capire cosa migliorare

Studiare una strategia di social media marketing.

Questi rappresentano tanti piccoli consigli che se utilizzati nel migliore dei modi potrebbero portare ad un'ottima reputazione online. La comunicazione sui social rappresenta il nostro biglietto da visita sia esso privato o aziendale, attraverso il quale far capire chi siamo, far conoscere la nostra identità e il modo attraverso cui vogliamo veicolare il nostro messaggio.

