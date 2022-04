Al giorno d'oggi sono tantissimi i social a disposizione delle aziende che le aiutano e le assistono nello sviluppo dei loro affari. WhatsApp Business è uno di questi! Si tratta di un potenziamento del famoso social di messaggistica privata dedicato interamente ai commercianti che desiderano gestire un canale aziendale alternativo per sponsorizzare i propri prodotti.

Sicuramente tutti voi conoscete WhatsApp: la famosa applicazione di messaggistica lanciata ufficialmente sul mercato nel 2014 e facente parte del gruppo Meta.

Per i pochi che ancora non lo sanno, Meta è la società fondata da Mark Zuckerberg che comprende i tre social network più potenti esistenti oggi: Instagram, Facebook e WhatsApp.

Dal momento della loro creazione, questi social hanno subito tantissimi aggiornamenti, molti dei quali al servizio delle aziende e in supporto a tutti coloro che sfruttano l’imponenza dei social per motivi lavorativi.

Esattamente per queste ragioni è stato ideato e creato WhatsApp Business!

WhatsApp Business non è altro che un’applicazione parallela al classico WhatsApp, che sicuramente tutti voi avete sui vostri smartphone.

Lo scopo di WhatsApp Business è quello di affiancare ad aiutare gli imprenditori ed i commercianti nella comunicazione tra azienda e clienti.

Per quanto riguarda l’interfaccia e la parte tecnica, WhatsApp Business è in tutto e per tutto identico a WhatsApp, ad eccezione di alcune funzionalità speciali aggiuntive, integrate esclusivamente per le imprese.

In questo articolo scopriamo tutte le sfaccettature di WhatsApp Business, il suo utilizzo, il motivo della sua importanza e soprattutto come creare un account in maniera facile e veloce.

WhatsApp Business: cos’è e come funziona

WhatsApp Business nasce come un’evoluzione della versione normale di WhatsApp, la più che famosa app di messaggistica creata per comunicare con i contatti della nostra rubrica.

Dal momento del suo lancio WhatsApp ha rivoluzionato sin da subito il mondo della comunicazione, poiché ha rappresentato l’alternativa migliore ai semplici SMS.

Infatti, a differenza di questi ultimi, WhatsApp permette a due o più persone di scambiarsi messaggi in maniera completamente gratuita, senza che alcun costo venga addebitato sul proprio credito. Per parlare è sufficiente avere una connessione ad Internet stabile.

Con l’introduzione di WhatsApp Business l’applicazione ha fatto incredibili passi avanti introducendo diverse funzioni al servizio delle aziende.

Una delle più innovative ed utili è sicuramente quella relativa al catalogo dei prodotti.

Tutte le imprese aperte alla vendita hanno una sezione dedicata agli articoli esposti al pubblico e attraverso WhatsApp Business è possibile presentarli ai propri contatti in maniera semplice ed estremamente diretta.

Come si può realizzare un catalogo su WhatsApp Business? Vediamo gli step da fare:

1. Aprire l’applicazione WhatsApp Business e cliccare su “Impostazioni”

2. Andare nella sezione “Strumenti attività”

3. Cliccare sul pulsante “Catalogo”

4. Cliccare sul simbolo “+” per aggiungere un nuovo articolo

5. Inserire una foto del prodotto, un nome, una breve descrizione ed un prezzo

6. Premere su “Salva” per memorizzare le modifiche

Una volta completato il catalogo ti consigliamo di premere i tre puntini in alto a destra, selezionare la voce “Impostazioni” e fleggare “ON” affianco alla sezione “Mostra tasto aggiungi al carrello”, così da permettere ai clienti di spostare gli articoli selezionati nel carrello acquisti.

Questa è solo una delle tante funzionalità straordinarie di WhatsApp Business.

È inoltre possibile creare delle etichette sempre tramite la sezione “Strumenti attività” -> “Etichette” per suddividere le proprie chat in categorie di acquirenti a proprio piacimento.

Prima di proseguire con le novità di questa piattaforma, non dimenticare che è possibile utilizzarla anche dal computer tramite il sito online WhatsApp Web.

WhatsApp Business vs WhatsApp normale: tutte le differenze

Come abbiamo anticipato, WhatsApp Business non è altro che un prolungamento di WhtsApp; quindi, a livello di messaggistica il funzionamento è esattamente lo stesso per entrambe le piattaforme.

Così come non varia il metodo per inoltrare file multimediali o la condivisione di foto, audio, contatti e posizione geografica.

Quello che differenzia WhatsApp Business da WhatsApp “normale” sono alcuni servizi esclusivi inseriti nella versione Business per supportare ed aiutare i commercianti nei loro affari.

Una delle grandi novità introdotte da WhatsApp Business è la sezione “Strumenti attività” visibile nelle impostazioni dell’applicazione.

Tramite questa categoria è possibile personalizzare il proprio account inserendo una serie di funzioni utili a gestire al meglio gli affari all’interno dell’applicazione.

Vediamo qui di seguito cosa è possibile fare solo su Whatsapp Business tramite la sezione “Strumenti attività”:

Impostare orario di apertura dell’attività

È fondamentale far sapere ai propri clienti quando un’azienda è disponibile ed attiva per accogliere le loro proposte.

Infatti, se gli acquirenti non possono venire a conoscenza di quali sono i momenti giusti per contattare l’azienda, potrebbero direttamente evitare di farlo.

Questa funzione è davvero utilissima, perché se ci pensate rende l’account business il più simile possibile ad un vero e proprio negozio fisico.

Creare un messaggio benvenuto

Questa funzione permette di inviare un messaggio di benvenuto a tutti i nuovi clienti o in generale a tutti i contatti WhatsApp che si interfacciano per la prima volta con il profilo business.

Per attivarlo basta semplicemente fleggare su “ON” affianco alla dicitura “Invia messaggio di benvenuto”. Una volta fatto si potrà personalizzare il testo e premere su “Salva”.

Creare un messaggio di assenza dal lavoro

Stesso identico concetto dell’opzione precedente, solo che in questo caso si fa riferimento ad un messaggio automatico inviato a tutte le persone che contattano l’azienda durante gli orari di chiusura dal lavoro.

Per attivarlo bisogna fleggare su “ON” affianco alla dicitura “Invia messaggio d’assenza”, personalizzare il testo e premere su “Salva”.

Chiaramente, per questo tipo di avviso, è anche possibile stabilire entro quali orari l’attività è da considerare chiusa, così che l’applicazione sa quando recapitare il messaggio.

Creare risposte rapide

Un’altra funzione molto utile di WhatsApp Business è quella che ti permette di rispondere ai clienti in maniera facile e veloce tramite l’inserimento di risposte rapide.

Le risposte rapide sono una serie di messaggi brevi preimpostati a cui si può fare affidamento a seconda di diverse situazioni.

L’applicazione ne propone alcuni di default, ad esempio “Grazie”, “Prego”, “Rispondo appena possibile”, etc…

Tuttavia, è possibile crearne di nuove premendo sul simbolo del più (+).

WhatsApp Business: installazione dell’applicazione e configurazione dell’account

Ora che abbiamo visto tutte le novità introdotte da WhatsApp Business, sicuramente sarete curiosi di sapere come creare un account aziendale partendo da zero.

Il primo passo da fare, come potrete immaginare, è quello di scaricare l’applicazione su un dispositivo compatibile.

È possibile installare WhatsApp Business sia su dispositivi iOS sia su dispositivi Android. Nel primo caso, il download può essere effettuato tramite Apple Store, mentre nel secondo caso tramite Google Play Store.

Una volta installata l’applicazione, bisogna svolgere i seguenti passaggi per configurare l’account:

1. Aprire l’applicazione ed inserire il numero di telefono che si desidera collegare al profilo dell’attività (si può utilizzare anche un numero aziendale)

2. Accettare i termini e le condizioni del servizio

3. A questo punto verrà richiesta la verifica del recapito inserendo un altro numero di telefono (è possibile utilizzare lo stesso numero indicato all’inizio della procedura)

4. Accettare l’invio di notifiche da parte dell’app

5. Effettuare la verifica dell’identità inserendo il codice che verrà inviato tramite SMS

6. Acconsentire all’applicazione l’accesso ai propri contatti, alla foto e ai file multimediali presenti sul dispositivo

7. Inserire il nome dell’azienda ed una breve descrizione dell’attività

Ecco fatto! Ora sarete ufficialmente registrati a WhatsApp Business e potrete cominciare ad usare l’applicazione per i vostri affari.

NOTA BENE: se il numero utilizzato per la registrazione era già stato usato in passato sempre per un account Business, l’applicazione chiederà se si desidera effettuare il backup dei vecchi dati oppure aprire un profilo completamente nuovo.

WhatsApp Business: perché è importante per le PMI?

WhatsApp Business è diventata ad oggi una piattaforma indispensabile per le aziende presenti sul mercato, perché permette ai commercianti di avvicinarsi ai clienti tramite un sistema di messaggistica che i consumatori stessi usano tutti i giorni per svariati motivi.

In particolare, questa applicazione rappresenta una vera e propria fortuna per le PMI.

Le piccole medie imprese, infatti, non sono allo stesso livello di grandi attività e multinazionali, sia per la loro portata, sia per la grandezza del pubblico di riferimento.

Proprio per questo motivo è importante che si diano doppiamente da fare per mantenere sempre attiva e redditizia la produzione e le vendite.

Ecco, quindi, che WhatsApp Business subentra in soccorso delle PMI italiane offrendo i propri servizi per espandere la popolarità delle imprese.

Se siete dei commercianti, vediamo 5 situazioni in cui sicuramente questa applicazione vi aiuterà:

Promozione dei prodotti

Come abbiamo visto precedentemente, WhatsApp Business permette di realizzare un vero e proprio catalogo di prodotti.

È possibile inserire tutto ciò che si desidera, affiancando ad ogni articolo una breve descrizione e ad un prezzo di riferimento.

La vera chicca è però la possibilità di inserire foto illustrative dei prodotti ed il link diretto al sito e-commerce per poter procedere all’acquisto.

Servizio clienti

Questo è sicuramente il vantaggio più intuitivo garantito dalla piattaforma, nonché uno dei più importanti per mantenere in piedi gli affari.

La prima funzione di WhatsApp business è l’assistenza ai clienti ed avviene ovviamente tramite lo scambio di messaggi di testo.

Per di più, grazie alle numerose opzioni personalizzabili tramite le impostazioni, per gli acquirenti è estremamente facile sapere quando otterranno una risposta.

Ampliamento del target

WhatsApp è un’applicazione che ricopre un vastissimo range di età: viene infatti scaricata sia da più giovani che dai i più anziani.

Questo rappresenta un vantaggio enorme per le imprese, poiché di fatto vengono rese raggiungibili da molte più persone.

Espansione internazionale

WhatsApp Business è attivo in 180 paesi in tutto il mondo; quindi, è in grado di garantire una copertura tale da poter raggiungere qualsiasi parte della terra.

Questo è un vantaggio straordinario soprattutto per le PMI che hanno tra i propri obiettivi le vendite internazionali.

Fidelizzazione del cliente

Avere un rapporto costante e continuativo con i clienti è il primo passo per mantenerli fedeli all’attività e grazie a WhatsApp Business questo è possibile.

Ogni giorno si possono condividere contenuti, file, promozioni, link e tanto altro semplicemente inoltrando un messaggio a tutti i contatti.

WhatsApp Business: 3 consigli utili

Arrivati a questo punto avete tutte le informazioni necessarie per realizzare un account Business di tutto rispetto e soprattutto per sfruttarlo al meglio.

Vi diamo giusto qualche piccolo consiglio per ottimizzare al massimo la vostra esperienza:

Gruppi e liste broadcast

Entrambi questi metodi permettono di inoltrare comodamente un messaggio a più persone. Vi consigliamo quindi di farne uso soprattutto per la condivisione di informazioni e aggiornamenti importanti.

La differenza tra i due metodi è che i gruppi inoltrano il messaggio ad un insieme di persone, le quali ne prendono visione in una chat comune e sempre all’interno di essa rispondono, mentre le liste broadcast permettono di inviare lo stesso messaggio a più persone ma separatamente.

In breve ad ognuno dei contatti arriva un messaggio in chat privata.

WhatsApp Stories

La moda delle Stories ha approdato anche su WhatsApp Business!

Tramite questa opzione è possibile condividere con i propri contatti messaggi, foto e video che resteranno visibili per 24 ore.

È quindi un ottimo metodo per mettere i clienti a conoscenza delle novità, lanciare un nuovo prodotto o mandare un feedback potente ed istantaneo.

Stato di WhatsApp

Oltre alle Stories, anche lo stato è un elemento molto importante per tutti gli utenti connessi, i quali infatti molto spesso vanno a controllare se ci sono state modifiche.

Lo stato è quella breve didascalia che compare premendo il nome di un contatto e, nel caso delle imprese, solitamente viene utilizzato per comunicare gli orari di attività ed eventuali disservizi o ferie.

Insomma, tutto ciò di urgente a cui vorremmo che i clienti prestassero attenzione.