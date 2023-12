Zara lancia Pre-owned, piattaforma per la moda sostenibile: come funziona

La sfida per una moda meno "fast" e più sostenibile continua, e a promuoverla è il celebre marchio Zara: ha appena lanciato la piattaforma Pre-owned, che si muove su diversi binari per aiutare a prolungare la vita dei capi.

Sono ormai chiari a tutti i danni provocati dal cosiddetto "fast fashion", la produzione compulsiva e continua di capi d'abbigliamento a bassissimo prezzo e altissimo impatto ambientale. Ma ci sono tentativi per combatterla.

Questa volta si tratta di Zara, che ha deciso di promuovere un abbigliamento sostenibile grazie a una nuova piattaforma: si chiama Pre-owned e consente di fare diverse cose molto utili. Vediamo come funziona.

Già partita la Zara Pre-owned: ecco cos'è

Il lancio è avvenuto lo scorso 12 dicembre, per un'iniziativa che si realizzerà in parte nei negozi fisici e in parte online. Per questi ultimi, l'apposita sezione è già disponibile all'interno del sito web e dell'app.

Ma prima esaminiamo cos'è davvero Pre-owned. Si tratta di una grande piattaforma su cui è possibile effettuare diverse operazioni che prolungano la vita dei capi di abbigliamento Zara già usati, quindi non nuovi.

Ci saranno essenzialmente tre possibilità di gestire i vecchi capi:

• Rivendita di un prodotto usato ma integro a un altro cliente interessato;

• Riparazione di un capo danneggiato da parte di Zara stessa;

• Donazione di un prodotto a fini benefici.

Tutte e tre le opzioni puntano ai classici obiettivi della sostenibilità: ridurre, riutilizzare, riciclare. Vediamo come si realizza in via pratica ogni opzione.

Zara Pre-owned Resell, la sezione per vendere capi usati

Sono chiari a tutti i lati oscuri dell'inchiesta Shein e del fast fashion. Moltissimi consumatori saranno già abituati all'acquisto di capi usati. Oggi, tramite siti come Vinted, Subito e Ebay, è diventata per fortuna una pratica comune: un prodotto ancora utilizzabile e in ottimo stato passa di mano, invece di venire gettato via (e inquinare).

Zara ha lanciato una sezione di rivendita dell'usato, a cui si accede cliccando il pulsante "Compra - Vendi" dal sito Zara Pre-owned o dall'app. Qui è possibile vendere capi di Zara usati o acquistarne da altri utenti. Il servizio si svolge solo online.

Vendere è semplice come su qualsiasi altro sito, forse di più: ci si registra alla piattaforma, si effettua il login e si carica un prodotto, che deve essere originale e riconducibile a uno del catalogo di Zara. In tal modo il sito stesso recupera alcune informazioni essenziali sul capo, come materiali e vestibilità.

Si aggiungono a questo punto le indispensabili foto, e si decide un prezzo di vendita. Quando l'articolo sarà stato venduto, si utilizza la spedizione postale prepagata del sito e si deve inviare il pacco entro tre giorni.

Per quanto riguarda l'acquisto, è già disponibile il catalogo dei prodotti usati messi in vendita da altri utenti: al prezzo mostrato nel sito va aggiunta una commissione al sito e poi il costo di spedizione. Per ogni oggetto ci sono le condizioni, i termini di reso e le informazioni sul venditore, oltre che le foto.

Si possono aggiungere al carrello oggetti di più venditori contemporaneamente, a patto di pagarne poi le spedizioni separate - insomma, come su qualsiasi altro sito di usato, ma qui è tutto garantito come originale e col supporto di Zara.

Riparazione o donazione: le due possibilità in negozio

Sono disponibili altre due operazioni. Innanzitutto è possibile richiedere la riparazione di un capo danneggiato; si può fare sia online che in negozio, pagando una commissione. Solitamente la riparazione si completa entro 10 giorni lavorativi.

Per farla online, bisogna richiederla tramite il sito web, selezionando il tipo di servizio di cui si ha bisogno e cosa deve essere sistemato; si porta poi il capo presso un punto di consegna, e si attende la spedizione di ritorno presso il proprio domicilio (al costo aggiuntivo di 5,50 euro).

Ancor più versatile la riparazione in store: in questo caso si porta direttamente con sé il prodotto, e il team di Zara lo esaminerà per offrire il servizio più adatto a riparare. Il prodotto viene poi ritirato, e restituito nello stesso store dopo la sistemazione.

Infine Zara ha lanciato anche il servizio di donazione di abiti usati. È possibile farlo solo in-store, presso uno dei negozi disponibili nella lista pubblicata sul sito, portando con sé un sacchetto contenente tutti i capi da donare.

Zara si occuperà di consegnarli a organizzazioni locali che li venderanno o ricicleranno a fini benefici: tra di esse Croce Rossa, Caritas, Rete Riuse e altri. Speriamo che insieme a queste iniziative si continui a migliorare anche la sostenibilità di tutta la filiera della moda.

