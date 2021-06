[Guida Gratuita al Trading sul Forex] Scarica ORA la guida gratuita al Business del Trading Online" : la nuova guida che ti spiegherà -in maniera semplice ma dettagliata- le basi per iniziare a fare trading.

Tra le blue chips che oggi si sono messe in evidenza sul Ftse Mib troviamo anche A2A che oggi ha mostrato più forza dell'indice di riferimento, mettendo a segno la migliore performance tra le utility.

A2A tra i migliori del Ftse mib

Il titolo, dopo aver ceduto ieri quasi mezzo punto percentuale, ha ripreso quota oggi e si è fermato a 1,7325 euro, sui top intraday, con un rialzo dell'1,55% e oltre 12 milioni di azioni trattate, in linea con la media degli ultimi 30 giorni.

A2A oggi è finito sotto la lente di Equita SIM, i cui analisti hanno evidenziato che l’obiettivo della società è di essere un attore chiave nella Energy Transition e Circular Economy.

A2A punta su transizione energetica ed economia circolare

La decisione di crescere nelle FER in una gestione integrata con il portafoglio clienti e gli impianti idroelettrici e CCGT del gruppo ha senso.

Nell’Economia Circolare, A2A vuole giocare un ruolo importante in un settore frammentato, che ha bisogno di investimenti in capacità di trattamento.

Gli obiettivi del piano industriale al 2030 sono sfidanti, con 16 miliardi di euro di capex e un EBITDA con un tasso medio annuo composto di crescita dell’8%.

A detta di Equita SIM va però sottolineato che il 50% degli investimenti al 2026 sono già secured, quota che salirà a breve al 60%.

A2A: Equita SIM rivede al rialzo le stime

Visto il favorevole scenario macro, caratterizzato da prezzi elevati di gas, CO2 ed elettricità, gli analisti della SIM milanese hanno incrementato le stime medie dei prezzi dell’energia di circa 15 €/mwh, con un rialzo del 30%.

Nell’area Rifiuti, le stime sono allineate al Piano Strategico ed includono la costruzione di 2 WTE (già autorizzati) e 6 impianti di frazione organica al 2026.

Le stime di EBITDA sono state aumentate in media del 10% al 2024 e quelle di utile netto del 4% anche in ragione di maggiori ammortamenti.

L’accelerazione attesa dell’EBITDA nei prossimi anni è significativa, con un tasso medio annuo composto di crescita del 5%/6%, anche se inferiore al 9% previsto dalla società al 2026.

A2A: Equita SIM incrementa il target. Buy per 5 motivi

Equita SIM ha deciso di confermare la raccomandazione "buy" su A2A, con un prezzo obiettivo alzato da 1,55 a 1,9 euro.

La view positiva sul titolo è ribadita per diversi motivi: in primis la strategia di investire nella Energy Transition e Circular Economy è corretta, come la decisione di entrare nelle FER in una gestione integrata con il portafoglio di assets nella Powergen ed i clienti.

In secondo luogo lo scenario macro favorevole garantisce margini elevati per la powergen idroelettrica e da WTE (circa 5 TWh).

Inoltre, il Waste Treatment è l’area con le opportunità più visibili grazie ai progetti in mano ad A2A, con gli analisti che stimano un EBITDA ad un tasso medio annuo composto di crescita del 9% al 2025.

Infine, gli analisti si aspettano continui il re-rating del titolo grazie al focus sul Green Deal e lo scenario favorevole.