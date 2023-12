A2A incassa un altro segno meno. Buone news dalla BEI

Ancora un segno meno per A2A che ha continuato a perdere terreno, scendendo per la quarta seduta di fila.

A2A in rosso per la quarta seduta consecutiva

Il titolo, dopo aver ceduto lo 0,16% venerdì scorso, ha terminato gli scambi in rosso anche oggi.

A fine seduta, A2A si è fermato a 1,85 euro, con una flessione dello 0,48% e oltre 4,6 milioni di azioni passate di mano, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a quasi 9 milioni.

Il titolo è sceso in controtendenza rispetto al Ftse Mib e ha occupato la penultima posizione nel paniere delle blue chip, sintonizzandosi con la negativa impostazione del settore utility.

A2A: finanziamento dalla BEI per 200 mln di euro

A2A ha annunciato venerdì scorso di aver ricevuto dalla BEI, la Banca Europea per gli investimenti, un finanziamento per l’estensione e la modernizzazione delle infrastrutture di distribuzione dell’energia elettrica in Lombardia, per contribuire al raggiungimento dei target nazionali ed europei di decarbonizzazione attraverso l’elettrificazione dei consumi.

Le attività previste comprendono il rinnovamento e l’ampliamento delle reti elettriche di A2A, al fine di offrire agli utenti un servizio sempre più efficiente e di consentire la connessione di nuove utenze, stimate in oltre 40.000 entro il 2027, strategiche per il processo di elettrificazione dei consumi e per un crescente utilizzo di energia green prodotta da fonti rinnovabili che il gruppo vuole favorire.

A2A: la view di Mediobanca e di Intesa Sanpaolo

Dopo la notizia del finanziamento, gli analisti di Mediobanca Research hanno ribadito la loro strategia cauta su A2A, con una raccomandazione “neutral” invariata. Non si sbilanciano neanche i colleghi di Intesa Sanpaolo, che oggi hanno reiterato il rating “hold” su A2A, con un target price a 2,2 euro.

Secondo gli analisti, la notizia del finanziamento dalla BCE ha un impatto neutrale sul titolo A2A.