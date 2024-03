A2A in luce tra le utility. Rumor su WTE di Acerra

A2A in evidenza nel settore utility grazie al buon andamento dei BTP: a tenere banco sono alcuni rumor.

L’ultima seduta della settimana è vissuta in positivo da A2A che, a dispetto dell’andamento poco mosso del Ftse Mib, si spinge in avanti oggi.

A2A risale dopo quattro cali di fila

Il titolo, reduce da quattro sessioni consecutive in calo, dopo aver ceduto un punto e mezzo percentuale ieri, ha ripreso la via dei guadagni oggi,

Negli ultimi minuti A2A viene fotografato a 1,634 euro, a ridosso dei top intraday, con un progresso dell’1,08% e oltre 4,8 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 12,5 milioni.

A2A spicca tra le utility. Bene i BTP, male lo Spread

Il titolo mostra una maggiore forza relativa rispetto al Ftse Mib e mette a segno la migliore performance nel settore utility, sulla scia delle indicazioni che arrivano dal dal mercato obbligazionario, che pure sono contrastanti.

Lo Spread BTP-Bund si allarga e sale dell’1,91% a 129,42 punti base, mentre qualche acquisto sui BTP favorisce un calo dei tassi, tanto che il rendimento del titolo a 10 anni si attesta al 3,659%, con una flessione dello 0,55%.

A2A: possibile disputa con la Campania su WTE di Acerra

A2A intanto finisce sotto la lente sulla scia di alcune indicazioni di stampa, riportate in particolare da Repubblica, che in un articolo scrive che la Regione Campania avrebbe chiesto ad A2A, che gestisce il WTE di Acerra, impianto del quale è proprietaria la Regione Campania, di trasferire a quest’ultima le somme per i maggiori profitti derivanti dalla vendita di energia elettrica prodotta negli anni 2021 e 2022.

Gli extra profitti sono determinati dall'impennata del costo dell'energia e Repubblica sottolinea inoltre che nel 2025 ci sarà un’asta.

A2A sotto la lente di Equita SIM

Equita SIM richiama l’attenzione sul fatto che A2A non sarebbe d’accordo su questa richiesta e potrebbe quindi aprirsi un contenzioso, che però gli analisti non si attenderebbero e quindi pensano si possa arrivare ad un accordo sugli elevati prezzi dell’energia nel 2021-2022 da riconoscere a Regione Campania.

A detta di Equita SIM va sottolineato che A2A ha gestito una situazione delicata legata al WTE di Acerra e risolto il problema dei rifiuti in Campania.

Non cambia intanto la view della SIM milanese che su A2A mantiene una strategia improntata alla cautela, con una raccomandazione “hold” e un prezzo obiettivo a 1,97 euro, valore che implica un potenziale di upside di quasi il 21% rispetto alle quotazioni correnti a Piazza Affari.