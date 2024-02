A2A in calo. Quali strategie seguire dopo i conti del 2023?

In una giornata in cui le vendite hanno avuto la meglio sulle utility, a perdere terreno è stata anche A2A, che ha chiuso in rosso dopo tre rialzi di fila.

Il titolo, dopo aver mostrato ieri un frazionale incremento dello 0,09%, si è fermato oggi a 1,691 euro, con una flessione dello 0,68% e oltre 11 milioni di azioni passate di mano, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 10,3 milioni.

A2A: i conti preliminari del 2023

A2A è rimasto sotto la lente dopo che due giorni fa ha diffuso i risultati preliminari 2023 che a detta di Equita SIM sono stati leggermente migliori delle attese, con un EBITDA adjusted in rialzo del 28% a 1,93 miliardi di euro, rispetto alla sua stima di 1,904 miliardi.

L'EBITDA reported sale di oltre il 30% a 1,97 miliardi di euro, grazie a 40 milioni di voci straordinarie positive, mentre nel solo quarto trimestre il dato è migliorato di oltre il 50% a 583 milioni di euro.

Tutte le Business Units sono in miglioramento, ma in particolare la crescita proviene dall’area Generation & Trading e dal Mercato.

Positiva la produzione idroelettrica, in crescita di oltre 1 Twh a 3.7 Twh, mentre i capex, in rialzo dell’11% a 1,38 miliardi e il debito netto migliore delle attese a 4,68 miliardi.

Lo scenario dei prezzi dell’energia è peggiorato principalmente a causa della significativa correzione dei prezzi del gas e della CO2, che stanno impattando sui prezzi della Powergen in Italia.

A2A: focus sulle stime 2024

Le stime 2024, che parlano di un’EBITDA adjusted in rialzo del 5% oltre i 2 miliardi di euro, dovrebbero essere visibili perché oltre il 70% della produzione renewables/WTE è stata coperta a prezzi oltre i 150 €/mwh e la produzione idroelettrica è attesa in ulteriore crescita.

Sul 2025 la società ha venduto circa il 20%-25% della powergen renewables/WTE a 125 €/mwh e quindi Equita SIM fa sapere che aggiusterà le sue stime 2025-2026, che attualmente assumono un prezzo di mercato della powergen pari a 107 / 100 €/mwh.

In attesa dei risultati definitivi che saranno pubblicati il 12 marzo, assieme all’update del piano strategico, gli analisti di Equita SIM ribadiscono la raccomandazione “buy” su A2A, con un prezzo obiettivo a 2,14 euro.

A2A: bullish anche la view di Banca Akros

La raccomandazione d’acquisto espressa da Equita SIM è condivisa anche da Banca Akros, con un target price a 2,45 euro, dopo che i dati preliminari di A2A sono stati migliori delle attese e oltre la guidance.

Cauti i colleghi di Mediobanca Securities, che oggi hanno reiterato il rating “neutral” su A2A, dopo che l’Ebitda preliminare del 2023 è stato oltre la previsione fornita dal gfruppo.

Gli analisti parlano di risultati solidi, evidenziando che l’attenzione ora è tutta rivolta al prossimo Capital Markets Day del 12 marzo.

Prudente anche il giudizio di Intesa Sanpaolo che su A2A ha una raccomandazione “hold”, con un fair value a 2,2 euro.

Secondo gli esperti, i dati preliminari del 2023 sono stati solidi e in linea con le stime, senza particolari sorprese.