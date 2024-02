A2A sale prima dei conti 2023. Cosa aspettarsi?

A2A tra i migliori del Ftse Mib in attesa dei risultati preliminari del 2023. Quali le stime?

La seduta odierna prosegue in buon rialzo per A2A che, dopo aver chiuso la giornata di ieri con un progresso di oltre un punto percentuale, si regala il bis oggi.

A2A tra i migliori del Ftse Mib

Negli ultimi minuti, A2A viene fotografato a 1,6985 euro, con un rialzo dell’1,25% e circa 5 milioni di azioni scambiate fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 10 milioni.

Il titolo vanta la migliore performance nel settore utility e occupa la terza posizione nel paniere delle blue chip, in attesa dei dati preliminari del 2023 che saranno diffusi oggi.

A2A: le attese di Banca Akros sui conti del 2023

Gli analisti di Banca Akros si aspettano che i risultati 2023 di A2A siano coerenti con i target indicati a metà novembre scorso.

Gli esperti ricordano che in occasione della diffusione dei risultati del terzo trimestre dello scorso anno, A2A aveva migliorato in modo consistente gli obiettivi per l’intero anno, con un Ebitda stimato tra 1,88 e 1,92 miliardi di euro e un utile netto adjusted tra 550 e 570 milioni di euro.

In attesa dei dati ufficiali, gli analisti di Banca Akros ribadiscono la raccomandazione “buy” su A2A, con un prezzo obiettivo a 2,45 euro.

A2A: la preview di Equita SIM

A puntare sul titolo è anche Equita SIM, che oggi ha rinnovato l’invito ad acquistare, con un target price a 2,14 euro.

Gli analisti ricordano che la società comunicherà oggi i risultati preliminari 2023 e cioè Ebitda, debito netto e capex, mentre per i conti definitivi 2023 e il piano industriale bisognerà attendere il 12 marzo.

Con riferimento al 2023, gli esperti della SIM milanese si aspettano da A2A un utile netto in rialzo del 47% a 593 milioni di euro, mentre l’Ebitda dovrebbe aumentare del 27% a 1,919 miliardi di euro.