A2A frena dopo i rialzi. Novità su Egea: 2 buy confermati

A2A in calo dopo quattro sedute consecutive in positivo: focus sulle trattative per il controllo di Egea.

La seduta odierna ha visto scattare il semaforo sul rosso anche per A2A, che si muove in territorio negativo sostanzialmente in linea con il Ftse Mib.

A2A in calo dopo 4 rialzi di fila

Il titolo, reduce da quattro giornate consecutive in rialzo, dopo aver chiuso quella di ieri con un rialzo di quasi un punto percentuale, cede il passo alle prese di beneficio oggi.

Mentre scriviamo, A2A passa di mano a 1,6195 euro, con un calo dello 0,46% e oltre 3,7 milioni di azioni transitate sul mercato fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 10,5 milioni.

A2A: stop trattative in esclusiva per il controllo di Egea

A2A aveva avviato un periodo di negoziazioni in esclusiva per acquisire il controllo di EGEA, local utility presente in Piemonte, soprattutto ad Alba e nelle langhe.

A2A ha richiesto una estensione del periodo di esclusiva oltre il 15 maggio per completare la due diligence.

Egea ha consentito al proseguimento delle due diligence fino al 12 giugno, ma in una procedura competitiva e senza più l’esclusiva.

Secondo La Stampa, dall’esame dei conti di Egea sarebbero emerse situazioni più complesse di quanto previsto e questo avrebbe portato A2A a richiedere più tempo per studiare anche gli effetti dell’integrazione.

La Stampa riporta inoltre che Del Fabro, presidente di Iren, ha ribadito l’interesse di quest'ultima alla procedura competitiva per il controllo di EGEA.

A2A: Equita ripercorre le tappe dell'offerta per Egea

Equita SIM ricorda che lo scorso 16 marzo, A2A aveva formalizzato un’offerta non vincolante per il 50,1% di EGEA sulla base di una valutazione enterprise value di 560-605 milioni di euro per il 100%.

L’operazione sarebbe dovuta avvenire attraverso un aumento di capitale riservato e sulla base di un EBITDA atteso 2022, secondo Il Sole 24 Ore, di circa 60 milioni di euro, cioè gli analisti stimano ad un multiplo implicito enterprise value/EBITDA di circa 8 volte.

Seppure i multipli sarebbero a premio rispetto ad A2A ed alle società del settore local utilities, secondo Equita SIM, l’operazione industrialmente avrebbe senso, considerando che Egea è attiva nel teleriscaldamento, water distribution ed ha base di 240mila clienti.

Le difficoltà della due diligence e l’avvio di una procedura competitiva rendono più incerto l’esito e le potenziali sinergie da un eventuale deal.

A2A: la view di Equita SIM e di Bca Akros

Non cambia intanto la view della SIM milanese che su A2A conferma la sua strategia bullish, con una raccomandazione "buy" e un prezzo obiettivo a 1,84 euro.

A puntare sul titolo è anche Banca Akros che oggi ha rinnovato l'invito ad accumularlo in portafoglio, con un target price a 1,65 euro.

In merito alle ultime novità su Egea, gli analisti ritengono sia ragionevole ipotizzare che quest'ultima riceverà varie offerte nella procedura competitiva.

Quanto ad A2A, secondo Banca Akros un deal con Egea potrebbe tracciare un sentiero più agevole a sinergie di costi e ricavi.

Gli esperti non si aspettano in ogni caso che il rapporto debito netto/Ebitda di A2A si muova in maniera rilevante nel caso in cui l'operazione dovesse andare in porto.