A2A batte il Ftse Mib. Offerta per il controllo di Egea

Una delle poche blue chip che si sono mosse in controtendenza rispetto al Ftse Mib oggi è A2A.

A2A mostra i muscoli sul Ftse Mib

Il titolo, reduce da un rialzo di oltre due punti percentuali messo a segno ieri, ha evitato le vendite che hanno colpito il mercato oggi.

A2A è stato fotografato al close a 1,3745 euro, con un frazionale rialzo dello 0,04% e circa 23 milioni di azioni passate di mano, più del doppio della media degli ultimi 30 giorni pari a circa 9,7 milioni.

A2A: offerta non vincolante per il controllo di Egea

A2A ha formalizzato un’offerta non vincolante per acquisire il 50,1% del capitale di Egea, presente in Piemonte, soprattutto ad Alba e nelle langhe, sulla base di una valutazione enterprise value di 560-605 milioni di euro per il 100%.

Sarà ora avviata la due diligence ed un periodo di negoziazioni in esclusiva, che dovrebbe concludersi con un’offerta vincolante il 15 maggio.

L’operazione avverrebbe attraverso un aumento di capitale riservato. EGEA è presente nel teleriscaldamento, distribuzione water e distribuzione gas, oltre alla vendita di energia, dove ha circa 240mila clienti.

In EGEA è inoltre presente il fondo Icon Infrastructure, che ha rilevato nel 2017 il 49% del capitale delle reti di teleriscaldamento e gas distribution.

Secondo il Sole 24 Ore, nel 2022 l’EBITDA di Egea dovrebbe essere di circa 60 milioni di euro.

Gli analisti di Equita SIM stimano che l’impegno di A2A possa essere di circa 70-80 milioni di euro, considerando anche la presenza nel capitale del fondo Icon, con un multiplo enterprise value/EBITDA implicito attorno alle 8-8,5 volte.

Equita SIM evidenzia che si tratterebbe di multipli a premio rispetto ad A2A ed alle società del settore local utilities, comunque l’operazione industrialmente avrebbe senso, permettendo alla società di crescere in un'azienda attiva nel teleriscaldamento e nella water distribution, oltre ad avere una base di 240mila clienti.

Non cambia la view su A2A, con la conferma di un rating "buy" e un prezzo obiettivo a 1,84 euro.