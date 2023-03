A2A prudente sul Ftse Mib, ma spuntano rumor su più fronti

A2A chiude un'altra seduta in positivo, ma non si lascia trascinare dai rumor circolati sulla stampa.

Nuova chiusura in positivo per A2A che anche oggi ha terminato gli scambi in positivo, pur mostrando meno forza rispetto al Ftse Mib e alle altre utility.

A2A chiude in positivo anche oggi

Il titolo, dopo aver guadagnato oltre un punto percentuale ieri, si è mosso in maniera decisamente più cauta oggi.

A2A si è presentato al close a 1,379 euro, con un progresso dello 0,29% e oltre 6,5 milioni di azioni trattate, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 9,5 milioni.

A2A: rumor su interesse per Egea commerciale

A2A non ha reagito alle indiscrezioni circolate su più fronti: secondo La Stampa, la multi-utility di Alba, Egea commerciale, sarebbe in trattativa per fare entrare nel proprio capitale A2A, con una quota di maggioranza.

Le trattative deriverebbero dalle difficoltà legate alla lievitazione dei costi dell’energia che sta affrontando Egea.

Secondo La Stampa già Iren aveva sottoposto un’offerta per Egea da 120 milioni di euro in passato. Per A2A si tratterebbe di un rafforzamento nell’area dei clienti.

A2A: accordo per conversione centrale di Monfalcone

Secondo Quotidiano Energia, inoltre, A2A avrebbe raggiunto un accordo con la regione Friuli per la conversione della centrale a carbone di Monfalcone con un impianto a ciclo combinato da 860 MW in grado di utilizzare idrogeno verde.

Gli analisti di Equita SIM evidenziano che si tratta di una notizia attesa e già inserita nel Piano Industriale, che prevede un contributo a livello di capacity market per 15 anni dal 2026.

Non cambia la strategia della SIM milanese che su A2A mantiene fermo il rating "buy", con un prezzo obiettivo a 1,84 euro.