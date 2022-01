Anche la seduta odierna non ha riservato nulla di buono per A2A che non ha beneficiato dell'andamento positivo del Ftse Mib.

A2A in rosso anche oggi

Il titolo, dopo aver archiviato la giornata di venerdì scorso con un affondo di quasi tre punti percentuali, anche oggi a perso terreno.

A2A si è fermato a 1,6795 euro, con un calo dello 0,47% e oltre 11,3 milioni di azioni scambiate, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 10 milioni.

A2A: le principali novità del piano industriale

Il titolo anche oggi è sceso dopo che venerdì scorso la società ha presentato il piano industrial 2021-2030.

Secondo gli analisti di Equita SIM, le principali novità sono:

EBITDA 2021 superiore alle attese e targets al 2022/2023 oltre le stime per l’effetto scenario e le recenti acquisizioni.

Peggiore la guidance di utile netto 2022, in contrazione a 330/370 milioni di euro dai 400 milioni del 2021, per maggiori ammortamenti e provision.

Confermata la politica del dividendo, ch prevede un tasso medio annuo composto di crescita del 3%.

Gli analisti richiamano l'attenzione anche su investimenti ed acquisizioni ben superiori alle stime nel 2021 ed attesi per il 2022.

Verrà emesso un bond ibrido da 0,6 miliardi di euro nel 2022, oltre a 2 miliardi di euro di asset rotation inclusi nel piano.

Tra le novità si segnalano anche maggiori investimenti per 2 miliardi di euro nelle rinnovabili, nella e-mobility con 24mila punti di ricarica, impianti di biometano e nella produzione di idrogeno.

Da segnalare i dettagli di due 2 importanti deals: l’acquisto di 352 MW (339 MW Wind e 29 MW Solar) ad un multiplo EV/EBITDA di 12 volte e gli analisti stimano €1.8 mn/MW per il Wind.

A ciò si aggiunge ò’acquisto di un impianto per il trattamento rifiuti industriali in Calabria per 280 milioni di euro ad un multiplo enterprise value/EBITDA di 8,8 volte che gli esperti ritengono abbastanza elevato.

Tra le novità del piano Equita SIM segnala una pipeline di 2.5 GW e il fatto che proseguono le trattative con Ardian per creare una joint-venture nella Business Unit Energy.

A2A resta bullish e antcipa aggiornamento stime

Gli analisti anticipano che aggiorneranno le stime con le novità del piano e per lo scenario più favorevole.

Il focus sull’Energy Transition e la Circular Economy è corretto, seppure le acquisizioni siano avvenute a multipli elevati.

Il bond ibrido ha senso in questa fase, mentre i vantaggi di una eventuale partnership con Ardian andranno valutati con attenzione.

Non cambia la view positiva sul titolo che per Equita SIM merita una raccomandazione "buy", con un prezzo obiettivo a 1,95 euro.

A2A: la view di Intesa Sanpaolo e di Kepler Cheuvreux

I colleghi di Intesa Sanpaolo oggi hanno ribadito il rating "add", alzando il target price da 1,98 a 2 euro, definendo raggiungibili nel breve termine i nuovi obiettivi del piano industriale.

Si sono mossi in direzione opposta i colleghi di Kepler Cheuvreux che da una parte hanno confermato la raccomandazione "buy" su A2A e dall'altra hanno ritoccato il fair value da 2,1 a 2 euro.

Secondo il broker, A2A ha molti investimenti interessanti da sfruttare nei suoi core business, quindi gli analisti apprezzano l'accelerazione nella crescita dell'Ebitda.