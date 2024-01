A2A perde terreno. Focus sulle novità dal Regolatore

A2A scende dopo due rialzi di fila: il Regolare pubblica un sistema tariffario transitorio 2024 per il district heating.

A dispetto dell’andamento positivo del Ftse Mib, la seduta odierna prosegue in calo per A2A, che risente dell’intonazione debole del settore utility.

A2A cala dopo due rialzi di fila

Il titolo, reduce da due sessioni consecutive in salita, dopo aver guadagnato lo 0,3% venerdì scorso, ha tentato un allungo oggi, salvo poi muoversi a passo di gambero.

Negli ultimi minuti A2A si presenta a 1,8525 euro, con un calo dello 0,35% e volumi di scambio vivaci, visto che fino a ora sono transitate sul mercato oltre 10,5 milioni di azioni, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 8,7 milioni.

A2A: pubblicata regolazione transitoria district heating per il 2024

Come anticipato nel consultation paper di fine novembre, il Regolatore ha pubblicato un sistema tariffario transitorio 2024 per il district heating basato sul costo evitato dell’energia (link coi prezzi del gas), cioè allineato al sistema attualmente più diffuso fra i gestori di servizi di distrcit heating.

L’Autorità ha definito una serie di parametri di calcolo delle tariffe che andranno verificati con le società per stabilire l’impatto sulle tariffe 2024.

Gli analisti di Equita SIM evidenziano che andrà verificato nel corso del 2024 se per il passaggio ad una regulation definitiva del settore il Regolatore propenderà per un sistema RAB based o meno.

La SIM milanese spiega che per A2A il district heating vale il 9% dell’EBITDA 2022, che gli analisti stimano scendere al 6% nel 2024-2026 e per Iren circa l’11% dell’Ebitda 2023 e attendono rimanere stabile al 2026 (maggiori volumi e minore prezzo di vendita per contrazione del prezzo del gas).

Non cambia intanto la view di Equita SIM che su A2A mantiene invariata la raccomandazione “buy”, con un prezzo obiettivo a 2,15 euro.