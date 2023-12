A2A in positivo. Ecco le proposte del Regolatore

A2A ha guadagnato ancora, dopo che il Regolatore ha pubblicato il secondo consultation paper per il passaggio a settore regolato del District Heating.

Un altro segno più per A2A che, dopo aver guadagnato oltre un punto e mezzo percentuale ieri, si è spinto in avanti anche oggi.

A2A ancora in rialzo

A fine giornata, il titolo si è fermato a 1,9735 euro, con un rialzo dell’1,47% e volumi di scambio vivaci, visto che sono transitate sul mercato oltre 15 milioni di azioni, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a quasi 9 milioni.

Le novità proposte dal Regolatore

A fine novembre il Regolatore ha pubblicato il secondo consultation paper per il passaggio a settore regolato del District Heating.

E’ stato confermata l’intenzione di definire una regolazione transitoria per il 2024 e quindi di definire nel corso del prossimo anno una regolazione definitiva da applicare dal 2025.

In particolare, tra le novità proposte dal Regolatore, gli analisti di Equita SIM segnalano l’applicazione nel 2024 di un sistema tariffario transitorio basato sul Costo Evitato dell’energia (sistema attualmente più diffuso), mentre il primo consultation paper di agosto prevedeva l’introduzione di un sistema misto (tariffe RAB based e Costo Evitato dell’energia).

L’Autorità definirà un cap alle tariffe per evitare eccessivi incrementi legati all’andamento del prezzo del gas.

Un’altra novità è relativa al vincolo per il calore prodotto da impianti che non utilizzano gas naturale, come ad esempio il WTE di Brescia per A2A, viene posto un cap a copertura della materia prima nell’intervallo pari a 0.3/0.4 €/smc di gas.

Per le aree non metanizzate viene introdotto il costo evitato viene calcolato su caldaie a pellet in luogo del riferimento al gasolio

Un’altra novità è che una seconda fase dal 2025 sarà comunque improntata alla gradualità. Il primo consultation paper stabiliva l’introduzione del ‘costo standard’ per la generazione del calore (confermato) e l’introduzione di un sistema RAB based a costo storico rivalutato, che invece non è citato in questo secondo consultation paper. Saranno pubblicati dei consultation papers ad hoc nel corso del prossimo anno.

Infine, l’ARERA sottolinea la volontà di trovare un metodo regolatorio che consenta il riconoscimento della valenza ambientale del District Heating in termini di decarbonizzazione.

Gli analisti di Equita SIM ritengono che sia confermato l’approccio friendly del regolatore per la regolamentazione, di fatto confermando l’attuale sistema tariffario per il periodo transitorio 2024 e avviando un periodo di consultazione per arrivare ad una regulation che comunque abbia una fase di gradualità e sostenga la diffusione del District Heating.

Andrà verificato se il Regolatore propenderà per un sistema RAB based o meno.

Per A2A il District Heating vale il 9% dell’EBITDA 2022, che gli analisti stimano scendere al 6% nel 2024-2026.

Il piano strategico prevede circa 1 miliardo di euro di capex nel settore al 2030. Il management della società considera positivo il fatto che il settore venga regolato perché le agenzie di rating sul debito valutano positivamente i business regolati (maggiore visibilità sui ricavi) ed il potenziale di crescita in una città come Milano (20% coperto da teleriscaldamento).

Non cambia il giudizio espresso su A2A che per Equita SIM merita una raccomandazione “buy”, con un prezzo obiettivo a 2,15 euro.