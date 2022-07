A2A ieri è salito in controtendenza rispetto al Ftse Mib: focus sui conti del secondo trimestre. Cosa aspettarsi?

A partire dalla prossima settimana, anche a Piazza Affari avrà inizio la stagione dei risultati societari, con la diffusione dei conti del secondo trimestre e del primo semestre dell'anno.

Piazza Affari: trimestrali al via. A2A al test dei conti il 28 luglio

Tra le società chiamate a questo appuntamento troviamo anche A2A che alzerà il velo sulla trimestrale il prossimo 29 luglio.

Ieri intanto il titolo, dopo aver ceduto oltre un punto e mezzo percentuale mercoledì, ha ritrovato il segno più, salendo in controtendenza rispetto al Ftse Mib.

A fine giornata A2A si è fermato a 1,209 euro, con un progresso dello 0,46% e oltre 8 milioni di azioni passate di mano, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 9,7 milioni.

A2A: le attese di Equita SIM sui dati del 2° trimestre

Tornando ai conti societari, gli analisti di Equita SIM si aspettano che A2A abbia chiuso il secondo trimestre con un utile netto pari a 77 milioni di euro, mentre l'Ebitda è visto in calo dell'1% a 289 milioni di euro e l'Ebit del17% a 98 milioni.

Le spese per investimenti sono stimate a 260 milioni di euro, flat su base annua, mentre l'indebitamento finanziario netto è atteso a 4,984 miliardi di euro, in peggioramento di 550 milioni di euro, per il closing dell’acquisto di 492 MW di rinnovabili da Ardian ed il pagamento del dividendo.

Gli analisti si attendono un Working Capital sotto controllo ed in miglioramento rispetto al primo trimestre.

A2A: focus sull'Ebitda. Le previsioni

Come detto prima, Equita SIM stima un Ebitda sostanzialmente flat nel secondo trimestre, grazie all’area Generation & Trading che compensa un trend ancora negativo nel Market.

In particolare, gli analisti si aspettano che l’EBITDA della Generation&Trading è previsto salire da 60 a 90 milioni di euro grazie al maggior contributo del Capacity market, elevati spark spreads e maggiori volumi per i CCGT ed un positivo contributo del tranding, che più che compensano il calo della produzione idroelettrica, nell'ordine del 45%, ed i maggiori opex.

Nell’area Market gli analisti si aspettano che l’andamento negativo del primo trimestre continui e quindi stimano un EBITDA in calo da 50 a 25 milioni di euro.

Il Waste è atteso salire del 7% a 83 milioni di euro, grazie al positivo andamento del treatment e per la vendita di energia elettrica a prezzi superiori.

Per i Networks si stima un EBITDA in calo del 5% a 96 milioni di euro, per l’impatto del taglio del Wacc ed il deconsolidamento del network gas ceduto ad alcune local utilities.

L’EBIT è atteso in calo del 17% a 98 milioni di euro per maggiori ammortamenti. Il confronto sulla bottom line è meno significativo perchè nel secondo trimestre del 2021 fu registrato una voce straordinaria positiva per il riallineamento fiscale del goodwill.

A2A confermerà guidance per il 2022?

Sull'intero 2022 sarà importante verificare se la società confermerà il range della guidance di EBITDA a 1,4-1,45 miliardi di euro, considerando il trend della produzione idroelettrica nel secondo semestre e l’attesa inversione del trend dei risultati nell’area Market.

In attesa dei dati ufficiali, Equita SIM mantiene una view positiva su A2A, con una raccomandazione "buy" e un prezzo obiettivo a 1,95 euro.