In una giornata in cui gli acquisti hanno avuto la meglio a Piazza Affari, anche Acea si è spinto in avanti, salendo per la seconda seduta di fila.

Acea avvia la settimana in lieve calo

Il titolo aveva già reagito venerdì scorso con un progresso di oltre mezzo punto percentuale dopo quattro sessioni consecutive in calo.

Ieri Acea ha catalizzato nuovi acquisti, terminando le contrattazioni a 13,74 euro, con un vantaggio dello 0,96% e quasi 100mila azioni passate di mano, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 115mila.

Anche per Acea si avvicina l'appuntamento con i conti del secondo trimestre che saranno resi noti il prossimo 28 luglio.

Acea: la preview di Equita SIM sui conti del 2° trimestre

Gli analisti di Equita SIM si attendono una trimestrale in crescita a due cifre, grazie ai prezzi dell'energia e a i premi sulla qualità riconosciuti da ARERA.

Nel dettaglio, la SIM milanese stima un utile netto pari a 73 milioni di euro, in calo dell'11% rispetto allo stesso periodo del 2021, per l’impatto del decreto sugli extra-profitti che colpisce anche la plusvalenza per la cessione degli asset fotovoltaici ad Equitix (25-30 milioni di euro).

L'Ebitda è visto in aumento del 15% a 352 milioni e l'Ebit del 22% a 188 milioni di euro, mentre gli investimenti dovrebbero rimanere invariati a 251 milioni di euro e il debito netto attestarsi a 4,153 miliardi di euro, per il pagamento del dividendo ed un peggioramento del Working Capital.

Secondo gli analisti di Equita SIM, l'Ebitda del secondo trimestre sarà guidato da un deciso miglioramento dell’area Powergen, che grazie all’impatto positivo dei maggiori prezzi dell’energia, gli analisti stimano cresca da 18 a 28 milioni di euro.

Stesso impatto per i WTE nell’area Waste. Nell’area Water Distribution dovrebbe impattare positivamente il riconoscimento della qualità tecnica da parte di ARERA di 27 milioni di euro per gli anni 2018-2019.

La Distribuzione elettrica è attesa in calo del 3% per il taglio del costo medio ponderato del capitale.

L’area commercial trading, in calo del 30% nel primo trimestre con riduzione di volumi e margini dovrebbe invece stabilizzarsi, con la previsione di un rialzo del attesa a 18 milioni.

Acea: perchè è stato debole da inizio anno?

Secondo Equita SIM, aumenta la visibilità di raggiungere la guidance per l'intero 2022 di crescita dell’EBITDA a +2/4% rispetto alla stima degli analisti di un Ebitda in rialzo del 2%.

Nonostante l’esposizione ai settori regolati, Equita SIM evidenzia che il titolo è stato uno dei più deboli del settore, con una flessione del 25% da inizio anno rispetto al calo del 15% del comparto.

Questo secondo gli analisti a causa dell'illiquidità del titolo, della mancanza di catalizzatori ed i rischi per il pass-through in tariffa dei costi dell’elettricità nel 2023, che dovrà essere deciso dalle autorità.

Acea è da comprare. Multipli interessanti

Equita SIM evidenzia che i multipli di Acea rimangono economici: il rapporto prezzo-utili adjusted 2022 è di 11 volte, l'enterprise value/EBITDA di 6,5 volte e uno yield del 6,2%.

Non cambia intanto la strategia della SIM milanese che mantiene una view bullish su Acea, con una raccomandazione "buy" e un prezzo obiettivo a 20,6 euro.